K udalosti došlo v Snine zrejme počas služobného voľna oboch mužov.

Na východe Slovenska došlo k tragickej udalosti. Polícia na svojom facebooku informovala, že dnes popoludní boli v jednom z bytov v Snine nájdené dve osoby bez známok života. ,,Na mieste sú vykonávané prvotné úkony. Bližšie informácie nie je možné v tejto chvíli poskytnúť,“ zverejnila polícia. Televízia JOJ priblížila, že k tragédii došlo v jednom z bytov na miestnom sídlisku, do ktorého museli vojsť aj kukláči. Našli v ňom údajne dvoch mužov vo veku približne 30 rokov, ktorí mali strelné poranenia.



Podľa informácií Plus 7 dní by malo ísť o dvoch príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy, medzi ktorými došlo mimo výkonu služby k streľbe. Jeden mal zastreliť druhého a následne mal zbraň obrátiť proti sebe. Príslušníci boli údajne služobne zaradení pod KÚFS Michalovce. Hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská v tejto súvislosti pre Plus 7 dní uviedla, že aktuálne prebieha vyšetrovanie, ,,preto nemôžeme poskytovať bližšie informácie.“







Nešťastnej udalosti mal predchádzať konflikt s tretími osobami, ktoré následne z miesta narýchlo odišli. Potom sa z bytu ozvala ďalšia hádka a streľba. Doterajšie zistenia naznačujú, že udalosť bola nahlásená na čísle 158, pričom krátko na to sa ozval ďalší výstrel.