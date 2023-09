Šéfkuchára spod Vysokých Tatier pochovali minulý týždeň. Čím všetkým si predtým prešiel nám Lukáš Lacko exkluzívne porozprával v čase, keď sa ukázala jeho nevina.

Minulý týždeň pochovali vo Veľkej Lomnici Lukáša Lacka (†34), ktorý sa v januári roku 2015 nechtiac dostal do pozornosti médií. Policajti ho totiž podozrievali z vraždy pumpára Erika (†24). Páchateľ, ktorý na zamestnanca čerpacej stanice pred obcou vtedy dvakrát zblízka chladnokrvne vystrelil, vykročil v chladný podvečer z neďalekých kríkov. Mal na sebe sivé tepláky, tmavú bundu, hlavu si kryl čiernou kuklou. Skontroloval okolie, pozrel sa Erikovi do očí a stlačil spúšť. Kým mladík bojoval o život, on si z pokladne vzal niekoľko sto eur a utiekol do tmy.

O tri týždne neskôr vtrhlo do Veľkej Lomnice policajné komando. Keď sa Lukáš Lacko ráno vybral do práce, jeden z kukláčov ho pred domom kopol do hrude. „Padol som na zem, kde som dvadsať päť minút ležal v mraze na zemi s rukami v putách. Hoci som mal pri sebe kľúče, kukláči vykopli bránu. Vylomili dvere a so samopalmi v rukách zobudili aj moju chorú, sedemdesiatštyriročnú, starú mamu,“ zaspomínal si pri našom stretnutí pred dvomi rokmi Lukáš. Hoci krátko po zadržaní ho vyšetrovateľ zbavil podozrenia, mnohí sa na neho ďalej pozerali cez prsty a báli sa ho hoci len pozdraviť...