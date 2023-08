Sudkyňa Krajského súdu Bratislava, členka Súdnej rady a viceprezidentka Združenia sudcov Slovenska Ayše Pružinec Eren kritizuje kolegyňu Pamelu Záleskú.

Nie je to ich súkromná vec, hrozí reálne riziko, že ľudia začnú pochybovať o objektivite a nezávislosti súdov! Tak hovoria mnohí odborníci z oblasti justície po tom, čo sa na verejnosti objavilo video zo spoločnej dovolenky Pamely Záleskej a Moniky Tódovej. Vzťah dvojice by nikoho nezaujímal, ak by nešlo o významnú sudkyňu, ktorá rieši závažné prípady, a známu investigatívnu novinárku, ktorá sa venuje – či, ako tvrdí, venovala – práve tejto oblasti. Ku kauze sa už vyjadrili mnohí, politici aj odborníci. Ako môže veľmi nepríjemne zasiahnuť súdy a ľudí v talároch, hovorí JUDr. Ayše Pružinec Eren, sudkyňa Krajského súdu Bratislava, členka Súdnej rady a viceprezidentka Združenia sudcov Slovenska. Rozhovor pre Plus JEDEN DEŇ pripravila Anka Žitná.

Je blízky osobný vzťah sudkyne Záleskej a novinárky Tódovej ich súkromnou záležitosťou?

- Nie. Obidve sú totiž verejne známymi osobami, pani Tódová bola svojím zamestnávateľom označovaná za investigatívnu novinárku a kolegyňa Záleská predsedom Súdnej rady dokonca za významnú sudkyňu.



Ako hodnotíte skutočnosť, že Pamela Záleská sa k svojmu vzťahu s Monikou Tódovou od objavenia sa videa nijako nevyjadrila?

- Ku kauze sa už vyjadrili skoro všetci. Predseda ŠTS, predseda Súdnej rady, kolegyne Kosová a Jelinková, kolega Peter Šamko, dotknutá novinárka, šéfredaktor denníka, v ktorom pracuje, predstaviteľka mimovládnej organizácie Zastavme korupciu, bývalá novinárka denníka SME Petková. Z pohľadu justície ohromujúco chýba najpodstatnejšie vyjadrenie, sudkyne Pamely Záleskej. Prečo najpodstatnejšie? Sudkyňa Záleská participuje na živote našej spoločnosti, je tvárou súdu, o ktorom jeho predseda Hrubala tvrdí, že také závažné trestné kauzy, aké rozhoduje ŠTS, nerozhoduje žiadny iný trestný súd v našom štáte a nikto zo sudcov nevisí na gatiach žiadnemu politikovi alebo novinárovi.

Takže sudkyňa Záleská mala jednoznačne vyjadriť svoj názor na celú vec?

- Ako viceprezidentka Združenia sudcov Slovenska (ZSS) si dovolím poukázať na diametrálne odlišný postoj, ktorý kolegyňa Záleská zaujala po policajnej akcii v auguste 2019. Potrebu vyjadriť sa pociťovala po zasadnutí Celorepublikovej rady ZSS v septembri 2019, keď sa v plnom rozsahu dištancovala od prijatého Vyhlásenia k policajným zásahom vo vzťahu k niektorým sudcom, ktorým boli odobrané mobilné telefóny, dôvodiac tým, že Vyhlásenie neprihliada na existujúce znenie Etického kódexu sudcu!

Zároveň uviedla, že ona osobne si takto reformu justície a zvyšovanie jej dôveryhodnosti nepredstavuje!Vtedy ako členka Celorepublikovej rady apelovala na ZSS, aby okrem ponosovania sa na správanie OČTK a konanie žurnalistov vyhotovilo Vyhlásenie, v ktorom by označilo aj ďalšie subjekty zodpovedné za reálne znižovanie dôveryhodnosti súdnictva u občanov, a v ktorom by zaujalo jednoznačný postoj k subjektom, ktoré nielenže napomáhajú ohrozovať, ale aj priamo ohrozujú základy demokratického a právneho štátu.

Hovoríte, že to nebol jediný prípad, keď sa sudkyňa Záleská ozvala...

- V marci 2020 po policajnej akcii „Búrka“ žiadala, aby ZSS ukázalo, aký priepastný rozdiel je medzi sviňami, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a dlhé roky ju systematicky krivili, a tými ostatnými, ktorí vyhrali poctivo výberové konanie a vážia si talár a všetko, čo to povolanie predstavuje a má predstavovať (zrejme myslela seba). Tvrdila, že nejde o jednotlivcov, ale o systémovú chybu, o ktorej dobre vieme, že je presiaknutá všade, počnúc výberovými konaniami na sudcov, na predsedov súdov a na všetko. Vyjadrila sa aj k súdu, na ktorom pôsobila 15 rokov, s tým, že ani Nitra nie je výnimkou, pretože tam toho videla a zažila dosť. Zdôrazňovala, že sme úradníci štátu, vykonávatelia súdnej moci a nie trafikanti, ktorí sa boja o dôchodky a chránia vlastné zadky. Prečo teraz mlčí a nepociťuje rovnakú potrebu zachraňovať reputáciu justície v očiach celej spoločnosti, ktorú jej milostný vzťah s novinárkou, ktorá pravidelne publikovala články o jej kauzách, opäť nahlodal? Ide predsa o osobu, ktorá vyhrala poctivo výberové konanie, váži si talár, v nedávnej minulosti žiadala pomenovať všetky subjekty, ktoré sú zodpovedné za reálne znižovanie dôveryhodnosti občanov v justíciu, a preto je zarážajúce, že sa teraz v tejto skupine nenašla.

Podkopáva teda vzťah sudkyne Záleskej s novinárkou Tódovou dôveru v nestrannosť a nezávislosť rozhodovania tejto sudkyne?

- Sudkyňa Záleská mala byť prvou osobou, ktorá mala vyvrátiť pochybnosti verejnosti po medializovaní jej privátneho vzťahu s novinárkou dvorného denníka, ktorá významne oslavovala rozhodovaciu činnosť svojej intímnej priateľky (keďže predseda Súdnej rady odhalil, že tvoria rodinu). Pretože vzbudzuje absolútne opodstatnene kolosálne pochybnosti verejnosti, ale aj sudcovského stavu o nezávislom, nestrannom a spravodlivom rozhodovaní tejto sudkyne a zároveň ide nesporne o otázku verejného záujmu.

Mala sa sudkyňa Záleská aktívne vylúčiť z rozhodovania o trestných veciach, o ktorých intenzívne písali Monika Tódová a Denník N? Ide najmä o kauzy Kováčik, Imrecze, Haščák, Lindtner?

- Vzhľadom na časy, ktoré žijeme, nemusela sa. Na jej vylúčenie z trestného konania o obžalobe JUDr. Davida Lindtnera predsa senátu NS SR nestačilo ani to, že sa o všetkých obvinených sudcoch v policajnej akcii „Búrka“, teda aj o ňom, v marci 2020 vyjadrila ako o sviniach, ktoré systematicky roky krivili a špinili justíciu a zároveň spochybnila prezumpciu neviny.

Ako hodnotíte vo svetle odhalenia blízkeho vzťahu Tódová – Záleská nedávne vyjadrenia sudkyne, ktoré k jej vzťahu k novinárke odzneli na zasadnutí Súdnej rady v máji tohto roku? Záleská sa vtedy vyjadrila: „Absolútne vylučujem, že by som pani redaktorke Tódovej sprístupnila informácie, o ktorých sa dozviem pri výkone svojho povolania a kde som viazaná mlčanlivosťou...“

- Za zarážajúce považujem predovšetkým to, že okrem JUDr. Dany Jelinkovej Dudzíkovej a mňa nemal potrebu žiadny iný člen Súdnej rady sa na tomto zasadnutí kolegyne Záleskej čokoľvek opýtať. Ešte predtým, ako prišlo k jej vypočutiu, odznela skoro hodinu trvajúca rozprava, z ktorej bez akýchkoľvek pochybností vyplýval jasný zámer predsedu Súdnej rady Mazáka, že podnet advokátskej kancelárie Škubla, ktorá zastupuje Ing. Haščáka, bude „hodený do koša“. Kto si prečítal či už môj prepis tohto bodu, alebo počúval zvukový záznam z vypočutia kolegyne Záleskej, bude so mnou súhlasiť, že sa zámerne vyhla odpovedi na opakovane položenú priamu otázku, ktorá sa týkala výlučne jej vzťahu s novinárkou Tódovou. Nereagovala ani na obsah podnetu, v ktorom bola zrozumiteľne uvedená časová os, na základe ktorej nadobudol Ing. Haščák podozrenie, že úniky zo spisu k novinárke Tódovej zabezpečila v jeho veci konajúca sudkyňa Záleská. Ona iba odmietala podozrenie, že svojej partnerke informácie zo spisu Ing. Haščáka alebo iných poskytla.

Ako vnímate aktuálne vyjadrenie Jána Mazáka, ktorý nevidí dôvod, aby sa Súdna rada, ktorej je predsedom, zaoberala vzťahom Záleskej a Tódovej?

- Vôbec ma neprekvapilo, iné som nečakala. Za všetko hovorí to, že pán Mazák označil za významnú sudkyňu osobu, ktorá po pár mesiacoch svojho pôsobenia na ŠTS dostala už v apríli 2020 napomenutie (disciplinárny postih) za to, že v troch veciach zo siedmich, ktoré jej boli pridelené, nielenže nenapísala rozsudky v zákonnej lehote, ale ani nepožiadala o jej predĺženie. V komunikácii ZSS spochybnila prezumpciu neviny a sudcov nazvala sviňami, obžalovaného psom. Na hlavnom pojednávaní v priamom prenose najprv oznámi, že svedok Zeman svoju neúčasť ospravedlnil, po zistení, že ušiel, si záhadne zistí jeho telefónne číslo, zavolá mu a oznámi mu, netušiac, že je odpočúvaný, že jeho ospravedlnenie z hlavného pojednávania tlmočila (!). Je to sudkyňa, ktorej dve rozhodnutia v medializovaných väzobných kauzách (Haščák a sudkyňa Kyselová) boli zrušené Najvyšším súdom z dôvodu, že žiadne dôkazy, o ktorých vo svojich rozhodnutiach písala, neexistovali. Pre jej nečinnosť (teda prieťahy) musel Najvyšší súd prepustiť z väzby údajného trojnásobného vraha. Známa je i nedávna kauza inzulín, kde rodina obžalovaného obviňuje sudkyňu, že mu nedovolila ako cukrovkárovi zobrať si inzulín. Najnovšie sa objavila medializovaná informácia, že predseda ŠTS podal na túto sudkyňu disciplinárny návrh opäť za nenapísané rozhodnutia v zákonom stanovenej lehote.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE.