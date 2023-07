„Fascinuje ma telo, ako sa vo vode pohybuje, a pozície, do ktorých sa pri športe dostáva,“ vysvetľuje umelkyňa zo slávneho kúpeľného mesta.

Sklené výstavné priestory Kolonádového mosta v Piešťanoch ovládla expozícia o plávaní. Dominujú jej náčrty tiel skáčucich do vody. Sú namaľované na ľahučkých, takmer priehľadných textíliách. V určitých fázach dňa, keď na ne dopadá svetlo a za nimi sa ligoce hladina Váhu, sa divákovi s prižmúrenými očami môže zdať, že siluety skutočne padajú na hladinu rieky.

Fetiš

Tieto zaujímavé diela tvorí Katarína Bábska Malíková. Nie je profesionálna výtvarníčka, ale interiérová dizajnérka a dekoratérka. Pochádza však z plaveckej rodiny. Plávať sa naučila ako päťročná práve na kúpalisku Eva. Plával jej dedko, mama, bratia. Ona aj súťažila. Jej dcéra, syn a netere sú tiež plavci a majú za sebou športové úspechy.



Hoci Katarína už dávno neštartuje na súťažiach, k športu má stále blízko. Od júna do septembra najradšej začína deň o siedmej ráno na legendárnom kúpalisku na Kúpeľnom ostrove. S partiou kamarátov prejdú svoje dĺžky a potom si sadnú do relaxačného bazéna. Porozprávajú sa, ak niekto niečo oslavuje, urobia tam malú párty a niečo zjedia, vypijú. „Je to už taký fetiš, zaplávať si a potom začať deň. Naša partia vytvára na Eve atmosféru, na ktorú sa vždy teším,“ hovorí. Neskôr, počas klasických otváracích hodín, už na kúpalisko nechodí. Je to tam pre ňu preplnené a hlučné.



Katarína si postupne všímala, aké fascinujúce sú telá plavcov. Od detstva kreslila, pôvodne chcela študovať výtvarné umenie, tak si povedala, že to skúsi dať na papier. „Urobila som malú kresbu. Každému sa páčila, hovorili, že by som ich mohla spraviť viac. Preto som začala,“ spomína.

Fascinovaná

Pred ôsmimi rokmi sa prihlásila na základnú umeleckú školu (ZUŠ). Otvárajú aj kurzy pre dospelých. Učiteľka Júlia Džambazovič ju pre kreslenie ešte viac nadchla. „Neučila nás klasicky. Povzbudzovala nás, aby sme tvorili to, čo nás naozaj baví. Kurzy v ZUŠ ma posunuli ďalej.“ Až natoľko, že sa prihlásila na umeleckú školu v anglickom Cambridgei. „Nabrala som odvahu, poslala prihlášku, priniesla svoje práce, prešla som pohovormi a absolvovala u nich skúšobný týždeň lekcií. Veľmi som sa tešila na to, čo príde. Ale tam sa to skončilo. Pre maličkú administratívnu chybu som nedostala študentskú pôžičku a hneď potom sa začala koronová kríza.“



Katarína teda pokračovala v ZUŠ-ke. Súčasťou kurzov bola každoročná výstava študentov. Týždeň v Cambridgei ju nakopol, aby na sebe ešte viac pracovala a prezentovala svoje práce. To už pravidelne kreslila plavcov na Eve. Jej prvá výstava vo výklade piešťanskej kaviarne Norma bola, samozrejme, o plávaní.



Prečo plavci? „Fascinuje ma telo, ako sa vo vode pohybuje, a pozície, do ktorých sa pri športe dostáva,“ vysvetľuje Katarína. „Na postave v plavkách sú viditeľné svaly. Na prvý pohľad ich možno nevidno, ale svalstvo funguje. Telo žije. To sa pokúšam v náznakoch zachytiť. Figurálna tvorba mi sedí, lebo nemám rada rovné línie. Na telách v pohybe nie sú rovné linky. Práve to evokuje pohyb. Pozadie kreslím len v náznakoch a nepoužívam rovné čiary.“

Umelkyňa zachytáva situácie vo vode, ale aj pohodu medzi plavcami, ktorí sa poznajú roky. Pokúša sa nájsť spôsob, ako zobraziť ľahkosť. Rovnakú, akú nám dáva voda. Preto maľuje plavcov aj na hodvábne šatky. Je to ideálny vzdušný materiál. Transparentné plátna s plávajúcimi postavami, nakreslenými tušom, sú súčasťou výstavy Pod vodou a nad vodou na Kolonádovom moste.

Stále nové námety

Priamo na Eve, ale aj na verejnosti či vo vlaku si Katarína robí iba rýchle skice, ak ju niečo zaujme. Svoje obrazy nemaľuje priamo tam. Pri tvorbe má rada pokoj. „Na kúpalisko nosím malý vodoodolný fotoaparát. Zaznamenávam si ním zaujímavé situácie. Tie potom maľujem v maličkom svetlom ateliéri v centre Piešťan.“



Kývnu ľudia v plavkách na fotenie? A na to, že budú na obrazoch? „Väčšinou sú to moji známi. Už vedia, čo robím. Na začiatku som im vysvetlila, prečo si ich chcem odfotiť a že podľa toho kreslím. Ale je háklivé snímať ľudí v plavkách. Takže veľmi často mierim objektív na svoju dcéru, syna a netere. Mám aj videá, spomalené zábery toho, ako telo vo vode pracuje. Priateľom z klubu som predvlani z kresieb urobila výstavu pri pokojovom bazéne. Aj si pár obrazov kúpili. Je to pre nich pamiatka, pripomínajú im atmosféru a čas, ktorý sme na Eve spolu strávili.“



Katarínine postavy majú tvár načrtnutú len v náznakoch. „Radšej kreslím zadky alebo ruky. Plavci vyzerajú podobne, mnohí sa na mojich maľbách nespoznajú, kým ich neupozorním. Ale dcéra má špecifický štýl, zvláštnym spôsobom ponára dlaň do vody, takže sa spozná vždy. No je to skôr rýchla kresba, nie detailná. Také je aj pozadie. Načrtnem budovu, okno, detail vešiakov.“



Ľudia sa jej niekedy pýtajú, či bude do konca života kresliť len plavcov a kúpalisko. Ona tvrdí, že tam stále nachádza nové námety. „A hľadám formu, ktorá najlepšie vyjadrí to, ako sa cítim vo vode – voľná, ľahká, beztiažová.“

Zlá čiara

Okrem plávania kreslí ďalšie motívy spojené s telom. Napríklad cyklus Objatie, rôzne polohy na maličkých plátnach. Náznak – ruka, detail na vyjadrenie pocitu z blízkosti. Láska k vode sa premieta aj do techník, ktoré používa – tuš, akvarel a riedený akryl. Potrebuje ľahkosť. Nepáči sa jej silné a výrazné pozadie.



Manžel Kataríninej dcéry robí päťboj: plávanie, jazda na koni, šerm, streľba a beh. Opäť telá v pohybe. Nadchlo ju to. Ako prvú namaľovala hodvábnu šatku s témou päťboja, brat dcérinho priateľa štartoval na olympiáde a jeho mama dostala šatku ako talizman. Nakoniec olympiádu vyhral. Zrejme priniesla šťastie. Teraz má Katarína tému päťboja rozpracovanú. Snaží sa prepojiť pohyb a vyjadrenie vlastných pocitov. V ateliéri jej práve visí obraz šermiarov, medzi ktorými je aj takmer nahé ženské telo, a hoci bez ochranného odevu, stále bojuje ďalej. Chce takto pretaviť svoje pocity do každej disciplíny.

Interiéry navrhuje v počítači, no kreslenie a maľovanie ju stále viac baví „naživo“. Lebo v počítači sa človek príliš snaží o dokonalosť. „Kresbu môže dookola korigovať, až kým ju nedosiahne. No podľa mňa na obraz patrí aj zlá čiara,“ uzatvára piešťanská umelkyňa.