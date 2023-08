Podľa zakladateľa Dát bez pátosu nás čakajú ťažké časy.

Slovensko už dlhšie čelí vlne zdražovania. Stúpli ceny energií, plynu a v obchodoch tiež minieme oveľa viac peňazí ako kedysi. Situáciu nezlepšili ani "atómovky" či povrchné predvolebné nápady z parlamentu. Ako s tým bojovať? A ako bačovanie posledných vlád ovplyvní život bežného Slováka? Oslovili sme šéfa nezávislej iniciatívy Dáta bez pátosu Ivana Bošňáka.

Ako sa dá rozvrátiť systém a minúť miliardy eur

,,Atómovky boli ukážkou, ako vie jeden nevzdelaný politik rozvrátiť systém a minúť miliardy eur, ktoré nemá a štát si ich v konečnom dôsledku musí požičať. Takéto pumpovanie financií do ekonomiky, kvázi-pomoci plošne všetkým ľuďom spôsobilo rast cien a ešte aj dnes dvojcifernú infláciu na Slovensku, a to v čase, keď v Eurozóne je už dlho polovičná," konštatuje analytik. Infláciu prirovnáva k vysokému tlaku, pri ktorom nič necítite, ale nakoniec to človeka zabije. Všetko reťazovo zdražie a cesty naspäť niet. ,,To sa presne Slovensku stalo. Ceny sú o 30% vyššie ako pri nástupe Igora Matoviča, potraviny však až o 60% vyššie a energie zas len symbolicky."

Zakladateľ projektu Dáta bez pátosu Ivan Bošňák. Zdroj: ROBO HUBAČ

Za energie si priplatíme, to sa zdá byť neodvratné. ,,Domácnosti na Slovensku budú musieť platiť za energie viac. Príde to behom troch rokov postupne, no rýchlo - teplo, plyn, elektrina," obáva sa odborník. Podľa Bošňáka to potiahne infláciu opäť hore, a to ovplyvní aj výdavky štátu na infláciou indexované dôchodky, dávky a platy. ,,Volá sa to inflačná špirála a vojdeme do dejín. Aj s eurom ako kotvou kurzu lokálnej meny," predikuje.

Raj pre populistov a diktátorov

Ľudia očakávajú, že politici sa pokúsia zvrátiť vývoj situácie. Pomôcť bys tým mohli osoby z odborných kruhov, no podľa Bošňáka sú rady pre budúcu vládu zbytočné. ,,Žiadnej vláde nie je možné radiť, lebo bude robiť len politické a nie ekonomické rozhodnutia. Aj tá po septembri a zdá sa, že bude značne populistická a pôjde do extrémov. Všetky strany sľubujú veľa a rozdajú všetko. Na prelome rokov 2023 a 2024 ešte bude z čoho. Pôjdu na doraz," tvrdí, zároveň však varuje pred politickým smerovaním Slovenska. ,,Narazíme takto o rok v lete 2024 a aj ratingové agentúry nám všetko zrátajú. Slovensko čakajú veľmi ťažké roky a budeme rajom pre diktátorsky, extrémisticky a populisticky vedené strany a politikov. Tých miernejších vystriedajú horší, osobne očakávam do roka ďalšie voľby."

Strany sa pred voľbami predbiehajú v návrhoch na zlepšenie verejných financií, no zakladateľ Dát to nevidí ružovo. ,,Nemyslím si, že sa pád, schudobnenie a mizériu podarí zvrátiť. Racionálne rady o utiahnutí opaskov a znížení výdavkov nechce nikto ani počúvať, nieto ešte realizovať. Nebude to dlho trvať, to je výhoda. Grécko sa trápilo osem rokov. My by sme mohli byť na ceste z najhoršieho za polovičku," upresnil svoj názor na prichádzajúce tvrdé časy Bošňák.