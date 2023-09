Taraba: Matovič dotiahol systém našich ľudí do dokonalosti!

Koaličné strany na ministerstvách zamestnávali desiatky až stovky dohodárov, ktorým vyplatili milióny eur. V podstate si takto vytvorili paralelné rezortné vedenie.

Systém našich ľudí za vlád OĽaNO doviedli do dokonalosti, tvrdí Tomáš Taraba, ktorý kandiduje za SNS. „Už od prvých mesiacov sme počúvali, že na jednotlivých ministerstvách vzniká regulérny systém našich ľudí. Teda ľudí, ktorí sú s ministrom v kamarátskom, príbuzenskom alebo politickom vzťahu,“ objasňuje ďalej na sociálnej sieti.

Na jednotlivých ministerstvách stúpol počet ľudí, ktorých zamestnali na dohodu. To znamená, že nemuseli prejsť žiadnym výberovým konaním, nemusia byť odborne vzdelaní, nemusia mať dostatok skúseností. „Dostali rôzne zmluvy o výkone práce s platovými podmienkami, ktoré sa nedajú porovnať naprieč celou verejnou správou,“ zdôrazňuje.

Ako ďalej Taraba povedal, mesiac čo mesiac si tri roky pýtal od ministerstiev informácie o zamestnanosti. Chcel teda vedieť, koľko ľudí bolo zamestnaných riadne a koľko dohodárov pracovalo pre jednotlivé rezorty. „Ak ste sa nádejali, že Slovensko sa posúva smerom k transparentnosti, budete sklamaní,“ hovorí Taraba.

Čo teda zistil? Ministerstvo životného prostredia, ktoré viedol Ján Budaj (OĽaNO, teraz Demokrati), evidovalo k 31. decembru 2022 presne 452 štátnozamestnaneckých obsadených pracovných miest. Ale aj 712 dohodárov. „Nám sa zdá, že je to paralelné ministerstvo,“ poukazuje Taraba na takmer dvojnásobok dohodárov ako riadnych zamestnancov.

Remišovej ministerstvo vyplatilo za dohodárov milióny. Tomáš Taraba

Na ministerstve spravodlivosti v októbri 2020 evidovali 143 dohodárov. Najvyššia mesačná odmena, ktorú dostal len jeden z nich, dosiahla závratnú sumu: 13 180 eur! Ako zdôraznil Taraba, dohodári mali až 60 eur na hodinu. „Pričom možno ani nemuseli chodiť do práce,“ hnevá sa.

Rekordmankou je však podľa neho ministerstvo investícií Veroniky Remišovej (Za ľudí). „Na jej rezorte dohodári odpracovali 70-tisíc hodín. To zodpovedá vyše 450 pracovným miestam. Na dohodárov toto ministerstvo dalo 2,4 milióna eur. Ak by ich Remišová musela zamestnať, na ich platy by išlo o milión eur menej,“ ráta Taraba.

V zamestnávaní dohodárov vidí budovanie paralelných štruktúr. „Takto vyzerá unesený štát,“ dodal.