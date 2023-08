Aj toto sa udialo za posledných sedem dní.

Pustili sa do seba

Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga dostal predvolanie na výsluch, lebo údajne ohováral generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Šeliga si myslí, že ho budú vypočúvať pre tlačovky a pre to, že Žilinku nazval zbabelcom. „Nie som si vedomý ničoho takého, čo by v demokratickej spoločnosti nebolo prípustné. To je ústavný činiteľ. Tu sa naozaj ideme baviť o tom, že nesmieme kritizovať Žilinku?“ reagoval a dodal, že trestný čin ohovárania treba zrušiť. Jeho stranícky šéf Eduard Heger zašiel ešte ďalej. „My tu máme sovietsky model prokuratúry a zdá sa, že oni tu chcú mať aj sovietsky model vládnutia,“ povedal. Šeliga nevie, kto podal trestné oznámenie a podľa neho „malo ísť rovno do koša“.

Generálny prokurátor na sociálnej sieti reagoval, že na poslanca Národnej rady a ani na iného občana nikdy nepodal trestné oznámenie pre vyslovenie názoru či kritiky jeho osoby. A ako generálny prokurátor nemá ,,žiadnu možnosť ovplyvniť prípadné podanie trestného oznámenia zo strany občanov, ako sa stalo v prezentovanom prípade“. Vysvetlil tiež, že medzi zákonné spôsoby vybavenia takýchto oznámení nepatrí „majú ísť rovno do koša“. Neprajníkom odkázal, že podsúvanie obrazu prokuratúry ako „prokuratúry sovietskeho typu“ nielen že nezodpovedá realite, ale je aj nezodpovedné a škodlivé, pretože je súčasťou spochybňovania prokuratúry Slovenskej republiky ako orgánu ochrany práva. Zvlášť, ak zaznieva z úst ústavných činiteľov.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odkázal poslancovi Šeligovi, že nemá ,,žiadnu možnosť ovplyvniť prípadné podanie trestného oznámenia zo strany občanov“. Zdroj: FACEBOOK/GP MAROŠ ŽILINKA

Po rokoch za mreže

Pred vyše šestnástimi rokmi zasiahla Slovensko mimoriadna tragédia. Explózia vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky usmrtila osem pracovníkov a ďalších tridsaťsedem zamestnancov utrpelo rôzne zranenia. Senát Krajského súdu v Trenčíne teraz odsúdil bývalého generálneho riaditeľa Jozefa B. na päťročný trest odňatia slobody, pričom zohľadnil jeho zdravotný stav. Bývalého výrobného riaditeľa Jána L. poslal za mreže na štyri roky. Oboch zaradil do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Podľa senátu obžalovaní minimálne od roku 2006 vedeli o nepriaznivom stave delaborátov a munície v podniku. Údajne porušili svoje povinnosti, čo viedlo k tomu, že udalosť z roku 2007 sa stala ešte významnejšou.

Senát Krajského súdu v Trenčíne odsúdil bývalého generálneho riaditeľa VOP Nováky Jozefa B. na päťročný trest odňatia slobody. Bývalého výrobného riaditeľa Jána L. poslal za mreže na štyri roky. Zdroj: TASR

V úlohe lupiča

Ktorá zo žien by nechcela vyzerať ako ona? Bábikovský svet sa stal skutočnosťou a Barbie uzrela svetlo sveta aj na filmovom plátne. Nezostala však iba v kinách. Internet zaplavili obrázky obyčajných ľudí, ale aj populárnych osobností a politikov, ktorí na seba vzali podobu svetového fenoménu. Umožnila to aplikácia BaiRBIE.me, ktorá z hocikoho po pár klikoch myšou spraví dokonalú Barbie alebo dokonalého Kena. Všetko má však svoju daň. Národný bezpečnostný úrad totiž varuje, že aplikácia môže pod zámienkou nevinnej zábavky získať napríklad prístup k histórii vašich platieb, ku kamere vášho zariadenia, k záznamom o vašej polohe, k detailom o vašom smartfóne či k tomu, aké sociálne siete používate. „Dôležité je vždy skontrolovať, k čomu všetkému má prístup. Ak si pýta zbytočné prístupy, nepovoľte jej ich, aplikáciu nepoužívajte a vymažte si ju,“ radí úrad.

Ako Barbie. Zlatica Švajdová Puškárová Zdroj: bairbie.me

Vysmiaty exminister

Má dôvod na radosť. Exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi zrušili obvinenie z podplácania v korupčnom prípade. NAKA ho obvinila spoločne s podnikateľom Jozefom Brhelom zo zločinu podplácania začiatkom februára. Išlo o podozrenia z „dorovnávania platu“ bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imrezcemu. Námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák najnovšie zistil, že vo vzťahu ku Kaliňákovi boli porušené jeho práva na obhajobu, zrušil tak právoplatné uznesenie vyšetrovateľky, a to v časti, v ktorej ho obvinila zo zločinu podplácania spáchaného formou účastníctva ako organizátor. Hlavu v smútku má však Brhel, ktorému prokurátor v rovnakom prípade nevyhovel, a tak ostáva stále obvinený.

Exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi zrušili obvinenie z podplácania. Hlavu v smútku má však Brhel, ktorému prokurátor v rovnakom prípade nevyhovel. Zdroj: ARCHÍV NMH

Vyčíňala smrť

Koniec víkendu poznačila tragédia. Na ceste neďaleko Trnavy v smere na obec Špačince sa zrazili dve autá. Mladý muž sa s kamarátom viezol na futbal. Ako opísala polícia, na Škode Felícia predbiehal iné auto cez plnú čiaru. V proti­smere sa zrazil s Volkswagenom Passat. Silný náraz muži vo veku 23 a 26 rokov neprežili. V P‍assate sa viezla 57-ročná mama, jej 28-ročná dcéra a 3-ročný chlapček. Všetci utrpeli ťažké zranenia. Chlapčeka previezli vrtuľníkom do bratislavskej nemocnice. Miestni sa na sociálnej sieti zhodli, že ide o nebezpečný úsek, pre niektorých je dokonca prekliaty. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje.

Na ceste neďaleko Trnavy v smere na obec Špačince sa zrazili dve autá, výsledkom sú dvaja mŕtvi a traja ťažko zranení, vrátane trojročného chlapca. Zdroj: FACEBOOK/polícia TTkraj

