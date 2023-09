O vysvetlenie sme požiadali známeho politológa.

V politike nie je nič zadarmo - všetko, od chodu strany, sídla, zamestnancov až po predvolebnú kampaň niečo stojí. Aj keď niektoré strany po sobote 30. septembra zostanú na ďalšie štyri roky mimo parlamentu, nemusí to pre ne byť tragédia. Niektoré totiž na základe volebného výsledku dostanú od štátu finančný príspevok, pričom môže ísť o peknú sumu. Aj pri týchto peniazoch platia isté pravidlá. Zo zákona o voľbách do Národnej rady SR vyplýva, že volebný prah na vstup strany do parlamentu je päť percent z celkového počtu platných voličských hlasov odovzdaných vo voľbách. Nárok na finančný príspevok majú aj strany, ktoré získajú viac ako tri percentá a do parlamentu sa nedostanú.

Príspevok sa skladá z troch častí

Na podrobnosti sme sa pýtali politológa Miroslava Řádeka. „V prvom rade sú to politické strany, ktoré získajú viac ako 3 percentá zo všetkých hlasov. Výpočet definuje zákon o politických stranách a politických hnutiach. Zákon príspevok rozdeľuje na príspevok na hlasy, na činnosť a na mandát. Príspevok na hlasy vzniká násobením počtu voličských hlasov jedným percentom priemernej mesačnej mzdy," vysvetlil Řádek pre PLUS 7 DNÍ.

Ďalšou časťou financovania politických strán je príspevok na činnosť. „Ten tiež získavajú politické strany, ktorým vznikol nárok na hlasy, ale je vyplácaný postupne počas plynúceho volebného obdobia a ak dochádza k predčasným voľbám, vypláca sa len po termín predčasných volieb. Príspevok na mandát sa pri počte do 20 poslaneckých mandátov vypočítava ako 30 násobok priemernej mzdy, od počtu 21 mandátov a viac je to 20 násobok priemeru mesačnej mzdy politickým stranám a hnutiam, ktoré získali viac ako 5 percent (v prípade koalícií 7 percent) raz ročne až do nasledujúcich volieb," uviedol politológ.

Politikov kontrolujú nominanti politikov

Ako však podotkol, strany sa s týmito peniazmi snažia narábať skôr šetrne. „Počas volebného obdobia strany využívajú peniaze od štátu väčšinou na chod vlastnej straníckej administratívy, spoločenských aktivít a kampaní. Strany sa tieto prostriedky po voľbách snažia ušetriť najmä pre nasledujúcu volebnú parlamentnú kampaň vzhľadom na to, že tieto náklady predstavujú pri väčších stranách miliónové náklady. Všetky tieto údaje sú zachytené vo výročných a audítorských správach, ktoré predkladajú ministerstvu vnútra."

Zaujímalo nás, ako je to z pohľadu zákona. Existujú v praxi nejaké mechanizmy, na základe ktorých sa dá zistiť, či strany používajú peniaze z volebného výsledku tak, ako by mali? Prebiehajú nejaké kontroly, alebo sa o to štát zaujíma iba okrajovo? Řádekova odpoveď veľmi neprekvapila: „Štát politické strany kontroluje formálne. Na ich financovanie dozerá na ministerstve vnútra komisia, ktorá je tvorená nominantmi politických strán. Tá kontroluje obsah audítorských zistení, ale nemá personálnu kapacitu na hĺbkovú kontrolu politických strán."

Pýtali sme sa aj na to, akým spôsobom strany dokladujú výdavky pri menších nákupoch, napríklad nábytku či techniky. Na podobné veci však strany podľa odborníka veľmi nemíňajú. „Väčšina strán má najmä na výdavky na volebnú kampaň. Staršie strany majú svoje centrály zariadené alebo sídlia v prenajatých sídlach s prenajatým majetkom a nové strany majú len formálne sídla," dodal na záver Miroslav Řádek pre PLUS 7 DNÍ.