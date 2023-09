Čo sa dialo mimo dosahu kamier?

Aj tento týždeň pokračovala séria predvolebných debát Nora Dolinského so slovenskými politickými špičkami. Moderátor si do špeciálneho vydania, ktoré sa nakrúcalo v priestoroch bratislavského hotela AC Marriott, pozval predsedov politických strán, ktoré majú slušné šance uspieť v septembrových voľbách. Na diskusiu sa preto dostavili Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), Peter Pellegrini (Hlas-SD), Robert Fico (Smer-SD), Boris Kollár (Sme rodina), Richard Sulík (Saska) a Andrej Danko (SNS).

Ochrankári nenechali nič na náhodu

Hodinu pred začiatkom diskusie po politikoch nie je ani stopy, no organizátori a nekompromisne sa tváriaci bezpečnostní pracovníci sa činia dlho predtým, ako sa zapnú kamery. Ochrankári preverujú každý kút miestnosti a blízkeho okolia, nazerajú pod stoly, pódium, jeden z nich dôkladne ohmatáva každú stoličku, na ktorú sa posadia politici. Sú rozostavení pri každých dverách či schodoch. Pár ich sedí aj vo vestibule hotela, ďalší sa ponevierajú po priľahlých uličkách, nechýbajú ani pri vstupe do hotelovej garáže. Jeden z nich preberá s organizátormi detaily ohľadom polohy a dostupnosti únikových východov.

Postupne sa zapĺňajú aj miesta určené pre obecenstvo. Prichádzajú asistenti a ďalší členovia tímov jednotlivých politikov, zvyšok sedadiel si uchmatnú radoví diváci. Zaujímavé je vekové zastúpenie obecenstva - vidíme starších ľudí v dôchodkovom veku, mužov a ženy v strednom veku či mladých potenciálnych voličov, no na diskusiu zavítal aj nemalý počet stredoškolákov. Viacero mladých rodičov so sebou priviedlo aj deti.

Reči dospelých neboli pre nich

Do začiatku diskusie zostáva niečo okolo polhodiny, keď dorazí prvý z pozvaných predsedov strán. Ide o Richarda Sulíka, ktorý dorazil bez ochranky, sprevádza ho dvojka z kandidátky liberálov Branislav Gröhling. Početný tím sprevádza šéfa progresívcov Michala Šimečku, ktorý vchádza do hotela o pár minút neskôr. Nasledujú Peter Pellegrini a Andrej Danko, ktorý si na schodisku v očividne dobrej nálade vymieňajú uštipačné poznámky. Po nich prichádza šéf Sme Rodina a predseda parlamentu Boris Kollár, ktorého sprevádza početná skupina badygardov. Iba pár minút pred začiatkom prenosu dorazí šéf Smeru Robert Fico, s ktorým prišiel aj hovorca strany Ján Mažgút. Fico zamieri k ostatným šéfom strán, ktorí už sedia na svojich miestach. Sme zvedaví, či vzhľadom k turbulentnému vývoju vzťahov medzi Ficom a Pellegrinim budú sedieť pri sebe. Nestalo sa tak, medzi bývalými kolegami zo Smeru je usadený líder PS Šimečka.

Robert Fico došiel iba pár minút pred začiatkom. Zdroj: Vlado Benko jr

Všetko je pripravené, Noro Dolinský dostane pokyn od režisérov prenosu a diskusia môže začať. Témy sa točia okolo alarmujúcej ekonomickej situácie na Slovensku, no hovorí sa aj o Milanovi Majerskom a jeho „pliage" či o LGBTI komunite. Minúty plynú a politici vysvetľujú svoj pohľad na vec tak, ako v každom inom verbálnom súboji, ktorý si do 30. septembra ešte mnohokrát zopakujú. Počas deväťdesiatminútovej diskusie sledujeme divákov, najmä tých mladších. Na začiatku so záujmom skúmajú pohľadom kamery či „uja za stolíkom s gombíkmi", no postupne ich nadšenie klesá. Malému chlapcovi v zadnej rade sa už počas prvej polovice začínajú zatvárať oči. Aj stredoškolák sediaci pred nami čoraz častejšie venuje pozornosť svojmu telefónu. „Dávaš pozor?", pýta sa ho mama a ťukne prstom do ramena. „Počúvam, počúvam," odvetí šeptom mladík, no neznie veľmi presvedčivo.

Diskusiu si ukradli pre seba

Ostatní diváci sa však zabávajú. Šou predvádzajú obzvlášť Danko s Kollárom, ktorí perlia od začiatku a ich slovné výmeny bavia celú miestnosť. „Kollár je v súkromí Caligulom a v politike Pilátom," vraví Danko. Šéf parlamentu mu kontruje, že Danko trpí obsesiou na jeho osobu. Keď predseda národniarov zakončí jednu z prestreliek označením Kollára ako „pána, čo sedí o dve miesta ďalej", smejú sa diváci aj ostatní politici vrátane Kollára. Ten obecenstvo ubezpečí, „že on s myšlienkou na Danka nezaspáva". Danko žoviálne glosuje aj počas témy učebníc sexuálnej výchovy. „Je piatok a nechceme pôsobiť ako panáci v oblekoch," obracia sa na divákov. Kollár nezostáva pozadu a navrhuje Dankovi, že sa k nemu nasťahuje, „aby ho tým vyliečil z kollárofóbie".

Moderátor v stanovenom čase ukončuje diskusiu. Kamery sa vypínajú, zatiaľ čo na pódiu prebieha tradičné podávanie rúk. Diváci mieria ku vchodu, niektorí si so smiechom vymieňajú bonmoty z diskusie, iní krútia hlavou. Mladá žena odnáša spiacu ratolesť na rukách. Predsedovia strán tiež pomaly mieria ku vchodu. Sulík si ešte urobí zopár selfíčiek, no onedlho už miestnosť zíva prázdnotou. Diskusný maratón pokračuje, deň sa pre politikov ešte zďaleka nekončí.

Prečítajte si tiež: