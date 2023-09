Keď sa rozhodla hudobníčka vstúpiť do politiky, aj jej skalní fanúšikovia zdvihli obočie.

Pripomína to jednorazovku v pornopriemysle, ktorú si nikto do životopisu nedá na popredné miesto. Aspoň podľa reakcií väčšiny osobností, ktorých sme sa spýtali na ich účasť v predvolebných kampaniach politických strán. Do reči bolo málokomu. Niektorí po jednej úsečnej vete zložili telefón, iní reagovali podráždeným hlasom. Ďalší čelia vyhrážkam z opačného tábora. Spojiť svoje meno s akoukoľvek politickou stranou si, zdá sa, vyžaduje hrošiu kožu v akomkoľvek význame slova. Vyplatí sa to ze tie peniaze?

Nefunguje chémia?

Či umelci politickým stranám reálne pomôžu, nie je zaručené. „Základný princíp, prečo sa po­užívajú celebrity v kampaniach, je jednoduchý a veľmi funkčný. Politická strana si tak ‚privlastňuje‘ časť popularity danej osobnosti. Ako keď sa stretnú depešáci na štadióne a majú pocit spolupatričnosti. Cítia, že vyznávajú spoločné hodnoty a dokonca aj vlastnosti,“ myslí si reklamná expertka Simona Bubánová.

Simona Bubánová. Reklamná expertka. Zdroj: EMIL VAŠKO

Podľa nej sa však obľúbenosť celebrít postupne mení. „Kedysi to boli herci, dnes sú v kurze influenceri. Rovnako z jednoduchého dôvodu. Zatiaľ čo herca na Instagrame sleduje 10-tisíc ľudí, u influencera to môže byť aj 500-tisíc ľudí. Veľkou výnimkou by mohla byť Zuzana Vačková - herečka, ktorá je na Instagrame v top desiatke influencerov a dokonca je aj na TikToku, kde má viac ako 160-tisíc sledujúcich. Búra tým mýtus, že obrovskou rýchlosťou sa rozvíjajúce médium TikTok je iba pre mladých.“



Kým Zuzana Vačková zostáva apolitická, do predvolebného boja strmhlav vletela hudobníčka Dorota Nvotová, ktorá kandiduje do parlamentu za Demokratov. Podľa Bubánovej je z celebrít jednoznačne najviditeľnejšia. „Len si nemyslím, že v tomto prípade zhoda hodnôt zabrala, lebo jej strana sa pohybuje stále pod hranicou zvoliteľnosti. Samozrejme, neznamená to, že je to jej chyba. Zvoliť si funkčné spojenie s celebritou je aj otázka chémie. Aby zafungovala, musí nastať zhoda hodnôt nielen z pohľadu politickej strany, ale aj z pohľadu voliča, či ju dokáže identifikovať,“ uzavrela odborníčka na reklamu.

