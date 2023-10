MMA je život náš, to ty nikdy nespoznáš. Náš redaktor vyskúšal na vlastnej koži náročný tréning zápasníka.

Do telocvične v Ružinove prichádzam poobede. Dvere sú otvorené a dnu je ticho, spočiatku ani nikoho nevidím. „Dúfam, že si vyzutý,“ začujem hlas a neviem, odkiaľ prichádza. Až po tom, čo sa lepšie prizriem, vidím, že za klietkou sedí človek. Je to Ilja Škondrič, ktorého nazývajú „krstný otec“ slovenských zmiešaných bojových umení (MMA), pretože sa tomuto športu začal pod Tatrami venovať medzi prvými. Vyzujem sa a idem si vyskúšať tréning, aký absolvujú aj jeho zverenci, ktorí sa preslávili víťazstvami v klietke.

Panák dostal po nose

Prezlečiem sa do športového úboru a spolu s Iljom vstupujeme na žinenku. Dostávam prvotné informácie, aký je rozdiel medzi mnou a vytrénovaným bojovníkom. „Niekto si povie, že to je len krvavý šport v klietke, ale zápasník je pripravený, že dostane úder do hlavy. Aj tým, že má posilnené krčné svaly. Ty nemáš posilnený krk, a preto ťa môžu zraniť,“ varuje ma, no dodáva, že na tréningu ešte nikoho nezranil, lebo je opatrný.



Čakám, či začneme nejakými údermi alebo rovno kopmi, no Ilja ma rýchlo vyvedie z omylu. „Sadni si sem na aerobicykel a trošku sa zahrej,“ vraví mi. Už v tomto momente sa naplno prejaví moje letné zaháľanie. „Zaber, teraz poď!“ kričí na mňa kouč prvýkrát, no vôbec nie naposledy. Dvadsaťsekundový interval plného šliapania striedaný desaťsekundovým voľným tempom som zopakoval desaťkrát a na konci som nebol zahriaty, ale prehriaty a poriadne vyšťavený. A to skutočný tréning à la MMA sa ešte ani nezačal.



Presúvame sa do klietky. Moja únava z rozcvičky sa prejaví aj tým, že mám problém vyštverať sa hore. Chcem sa ešte vydýchať, ale Ilja má iné plány. Nakazuje mi doniesť do ringu tréningového panáka. Je ťažší, ako vyzerá, a po opätovnom vyškriabaní sa do ringu ho umiestňujem do stredu. Všetko je pripravené, aby sme si medzi sebou vybavili účty ako chlapi. Teda ako chlap a panák. „Ľahni si na chrbát, postav sa a bi ho. To je ono, zaber. Tak a poriadne. Udri ho do hlavy, daj mu na rebrá. Aj si sadni na neho a boxuj,“ s úžasom počúvam bojovú reč krstného otca.



„Natiahni a úder. A teraz zase, natiahneš a bác! A naspäť a znova. Super.“ Tréningový neborák dostal, čo si zaslúžil, ale mám pocit, že bežne dostáva aj oveľa väčšie nakladačky. Nechám ho teda tak a pre zmenu idem boxovať do Iljových rukavíc. „Úder, úder, kop, vysoký kop. Koleno vyššie! Perfektne,“ moje ucho počuje pochvalu, ale až tak veľmi ma nepovzbudí. Cvičenie opakujem niekoľkokrát za sebou a moja vyčerpanosť sa dostáva do ďalšej fázy. Prvýkrát mi hlavou preblesne myšlienka o predčasnom ukončení tréningu. Nemám však čas ju rozvinúť, výcvik bojovníka napreduje rýchlym tempom.

Medzi nohami

„Poďme von, ale z klietky zo­skakuj opatrne. Lebo si teraz unavený, aby si sa nezranil,“ radí mi drsný bojovník. Svoju vyčerpanosť neskrývam, nevládzem ju skrývať. Každú voľnú chvíľu využijem na to, aby som sa v záklone vydýchal alebo sa oprel o niečo. „Postav sa k stene, ale chrbtom. Moja úloha je strhnúť ťa a tvoja byť nalepený na tej stene a nedať sa zvaliť na zem,“ informuje ma Škondrič.

Na snímke je redaktor týždenníka Plus 7 dní v MMA aréne, kde podstúpil tréning bojovníka MMA, zmiešané bojové umenie v reportáži Na vlastnej koži. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Dostávame sa do klasického súboja MMA typu telo na telo, do takzvaného grapplingu. Chvíľu odolávam, zapieram sa, no Ilja mi nakoniec podkopne nohu, zvalí ma na zem, dostane ma do takzvanej páky a trochu ma priškrtí. Je to dosť hnusný pocit. Úlohy si vymieňame a teraz ho mám zvaliť na zem ja. Nedarí sa mi, ale je mi to jedno. Som príliš vysilený.



Nasleduje boxovanie na zemi. Tréner si ľahne na zem. „Poď sem medzi moje nohy,“ dostávam ponuku, ktorá ma zvykne potešiť v bežnom živote, ale tu taký nadšený nie som. Zakliesnim sa do pozície kľačmo a matadorovi, ktorý je podo mnou, mlátim do rukavíc. „Dobre a ešte ma bi. Vydrž! Desať, deväť...“ Počujem jedna a zvalím sa na zem. „A keby si mi trochu zapózoval, čo povieš,“ hovorí mi fotograf, ktorý je v telocvični so mnou. Táto poznámka ma mimoriadne nahnevá. „Daj mi pokoj, som rád, že ležím,“ odvrknem.



No nie dlho a dril pokračuje. Kotúľam sa naprieč celou miestnosťou, a keď sa dovalím k cvičiteľovi, mám vyskočiť a začať boxovať a kopať. „Priprav sa. Hop! A rýchle kotúle. Švihni tým telíčkom nešťastným.“ Po tomto cviku sa mám zvaliť na chrbát a dať si ruky za hlavu. „Si pripravený? Iba vydýchneš a napneš brucho.“ Chcem reagovať, že tomuto úkonu nerozumiem, ale nestihnem. Tréner mi plesne po bruchu mechom. Robí to opakovane. „Vydrž, hop, vydrž, hop, nedávaj tam tie ruky,“ okrikuje ma. „Filip, ty si ale ch*j! Musím mať také hlúpe nápady a vymyslieť si, že pôjdem na tréning MMA,“ preklínam v duchu seba aj celý svet.



Zanadával by som si aj verbálne, ale na to nemám dostatok síl - šetrím si ich, aby som vydržal do konca tejto „tyranie“. V tomto momente som si, ktovie prečo, spomenul na najznámejšiu prózu od Jozefa Cígera-Hronského a vcítil som sa do postavy hlavného hrdinu. „Trp, Jozef Mak. Človek – milión si, nuž vydržíš všetko, keď­že nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia je oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak.“ Citácia klasiky, ktorú poznám naspamäť, ma vzpruží aspoň v mysli.

Kolo šampiónov

„Nehrám sa na unaveného, usmievam sa,“ utrúsi uštipačne Ilja. Už podľa výrazu na jeho tvári usúdim, že koniec je v nedohľadne a má pre mňa pripravené ešte nejaké „chuťovky“. A tak s 25-kilovým vrecom padám a vstávam, ešte ťažšie závažie tlačím cez celú miestnosť a v ringu skáčem cez švihadlo. To mi celkom ide. „To je originálne thajské švihadlo, nefalšované, keď si s ním dáš po prstoch, poriadne to bolí,“ dozvedám sa a o chvíľu mi túto informáciu receptory posunú z chodidiel do mozgu. „Super, veľmi dobre, bravo. Oklamal si telom. Ešte ťa odtučníme, ostriháme, troška by sme zosilnili tvar. Niečo by z teba bolo, aj nohy máš také svižné,“ zhodnotil môj zjav a prejav ostrieľaný zápasník.



„A teraz idem preveriť tvoje vôľové vlastnosti. Nakoniec si dáš šampiónske kolo. Tieto schody dobre poznajú všetci šampióni,“ ukazuje mi ich a vysvetľuje, že spravím kľuk, vybehnem hore, dotknem sa klietky a zbehnem dole. Toto zopakujem päťkrát. Som taký unavený, že už nevládzem ani chodiť, no vidina konca mi trochu dobije baterky. „Bež, ale svižnejšie. Nemôžeš ako dôchodca, ako bocian po blate. Rýchlejšie, lebo ťa budem naháňať s palicou.“ V duchu som sa zasmial, ale Ilja skutočne na mňa vytiahol palicu, a tak som radšej jemne pobehol.



„Koniec!“ Aké krásne slová som si konečne vypočul. Zvalím sa na podlahu a v tejto polohe si užívam nahromadené endorfíny v hlave. Bojovníci MMA to nemajú ľahké, necelá hodina cvičenia ma stála veľa energie. Takýmto drilom si však športovci pripravujú telo na vyčerpávajúce zápasy v klietke. Stále ležím a bolí ma celé telo. „Vyzeráš presne tak, ako máš vyzerať po tréningu. Ale musím ťa pochváliť, to bola taká rýchla smrť, ale zvládol si to,“ uzavrie Ilja.