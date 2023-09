Do predvolebného škandálu sa zapojil nečakaný účastník.

Predvolebné karty hnutia Sme rodina zamiešala aféra okolo šéfa strany Borisa Kollára a jeho bývalej milenky Emy Ferusovej. Dcéra niekdajšieho údajného mafiánskeho bossa Nitry Ľuboša Ferusa na začiatku septembra zverejnila video, v ktorom hovorí o ich bývalom vzťahu. Tvrdí, že počas ich krátkeho romániku dvakrát otehotnela, no na nátlak politika musela ísť na potrat.

Obaja zverejňujú dôkazy

Kollár od začiatku tvrdí, že ide o diskreditačnú kampaň, pred ktorou už dávnejšie varoval. Zverejnil aj nahrávku, na ktorej sa podľa jeho slov rozpráva s Emou. Kollár sa v jednom momente pýta na „Zorov zámer". Predseda parlamentu sa totiž bráni tým, že za „zaplatenou antikampaňou" majú stáť kontroverzní podnikatelia Zoroslav Kollár a Tomáš Rajecký. Ferusová mala za pomoc pri diskreditácii podľa Borisa Kollára dostať 40 000 eur.

Tam sa však kauza neskončila. Ferusová vyrukovala s ďalším videom. Kollárovu nahrávku označila za „fejk" a dodala, že od Zoroslava Kollára žiadne peniaze nedostala. Na šéfa Sme rodina taktiež chce podať ďalšie trestné oznámenie. Na videu okrem iného ukazuje výpisy z účtov či lekársku správu o interrupcii, v ktorej sa píše: „Nemá podporu v partnerovi, nevie si predstaviť, že dieťa bude vychovávať sama." Ferusová zdôrazňuje, že tým partnerom má byť práve Boris Kollár. Toho vyzvala aj na spoločnú účasť na detektore lži. Zdá sa, že táto kauza ešte bude mať pokračovanie.

S netaktnými útokmi nemá problém

Do vojny medzi politikom a influencerkou sa nečakane zapojil aj Filip Sulík, syn šéfa Sasky a exministra hospodárstva Richarda Sulíka. Nahral pre ňu odkaz, kde jej v posmešnom duchu vysvetľuje, ako pri podobných aférach postupovať na internete. Z jeho slov je zrejmé, že za obvineniami Ferusovej vidí snahu o zviditeľnenie sa. „Rachel ti to trikrát vysvetľovala: Video dáš na instagram, nie na youtube. Keď si to ľudia pozrú na youtube, už nebudú mať dôvod ťa sledovať na instagrame. To je prvá chyba," znie „rada" Sulíka mladšieho. Vyčíta Ferusovej, že nespomenula žiadne znásilnenie. „Ako chceš mať dobré usvedčujúce video na známeho muža, keď ani okrajovo nespomenieš nejaké znásilnenie," nedáva si servítku pred ústa Filip Sulík, podľa ktorého sa dopustila „zásadných chýb".

V úvode videa naráža na influencerku Ráchel Karnižovú, ktorá sa do širšieho povedomia verejnosti dostala po tom, ako na svojom profile opísala násilnícke správanie bývalého partnera Tomyho Kottyho. Paradoxom je, že Sulíkov syn sa tiež „preslávil" predovšetkým internetovými útokmi na známe osoby. Do povedomia sa dostali jeho narážky na hmotnosť komičky Simony Salátovej, podobným spôsobom sa pustil aj do novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej, účastníčky reality šou Love Island Aiche, youtuberky Martine Mome Horňákovej či influencerky Kiky Ďurišovej.