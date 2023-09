Treba volať známym a ísť voliť, tvrdia humoristi v novom komikse.

S telefónom pri uchu

Zosnulé duo komikov sa vrátilo v komikse, za ktorým stoja ich dcéry a trojica autorov. Cieľom tejto výzvy je apel na ľudí, aby už o pár dní nezostali doma a zúčastnili sa predčasných parlamentných volieb.



Satinského dcéra Lucia vysvetlila, že voľby v ich rodine prežívali veľmi intenzívne. „Aj keď som ešte nemohla voliť, prežívala som každé voľby veľmi intenzívne, pretože u nás v rodine to bola udalosť. Moji rodičia sa vždy angažovali, aby naše blízke (a v prípade Tata aj vzdialené) okolie išlo voliť. Pred voľbami si pamätám mojich rodičov s telefónmi pri uchu, keď obvolávali rodinu a známych, a uisťovali sa, či idú voliť a či budú voliť pro-demokraticky. Vysvetľovali, vysvetľovali, vysvetľovali. Tato to často robil aj verejne, neštítil sa byť súčasťou mobilizačných predvolebných kampaní, trochu nadnesene to nazýval, že vychováva ľud k demokracii. Ako zarytý monarchista, ktorý prežil väčšinu života v socializme, si demokraciu nesmierne vážil a uvedomoval si jej krehkosť," uviedla na sociálnej sieti.

S nápadom jej pomohli Ďuro Balogh, Peter Hodál a Petro Hajdin. Prvý menovaný sa podieľal na komiksovej knihe Radostná správa, kde tiež vystupujú Lasica so Satinským ako kreslené postavičky. „Keď sa ku mne dostal nový komiksový výmysel Ďura Balogha, vynorili sa mi všetky tie spomienky z detstva. Teraz som však už veľká aj ja, a tak beriem do rúk telefón. Ani by mi nenapadlo zavárať. Volám a volím! Ak sa vám komiks páči, pokojne ho šírte ďalej," odporúča Lucia Molnár Satinská.

Viac žien v parlamente

Hana Lasicová vysvetlila, že k volebnej výzve ju inšpirovala jej známa. „Nedávno mi povedala, že jej príspevok k voľbám bude, že zavolá trom známym a presvedčí ich, aby išli voliť. S rovnakým nápadom prišla za mnou aj Lucia a rodinne sme si to schválili ako niečo, čo by našim otcom snáď aj spravilo radosť. Nie som fanúšikom stupňovania hrôzy, naopak, absolútne neznášam katastroficko-hysterické scenáre. No viem jedno - demokracia je krehká a treba o ňu bojovať každý deň," myslí si Hana, ktorá by v parlamente rada videla viac žien. Sama krúžkovanie žien na kandidátkach praktizuje takmer dve dekády. Podľa Lasicovej tak má šancu vzniknúť vyvážený parlament, „ktorý by mal predsa odrážať zloženie obyvateľstva. Keď je v parlamente málo žien, potom aj tých pár veľmi eratických (pozn. red.: bludných), nebudem menovať, na seba strháva až príliš veľkú pozornosť," dodala.

„Veď je to jasné ako facka. Ak sa (niekto) nechce ocitnúť tam, kde sme už boli, nech ide voliť a dá hlas niekomu, kto tomu zabráni," hovorí Milan Lasica v komikse. „Aha... a neurazí sa?" pýta sa Július Satinský. „Urazí. Ale možno sa mu to neskôr rozleží a dá si povedať," odpovedá Lasica. Dialóg slovenských humoristických legiend, ktorý pripomína ich slávny telefonický rozhovor o zaváraní, sa končí tým, že skúsia zavolať ďalším ľuďom.