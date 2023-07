Seriál Najbizarnejšie krimi prípady pokračuje príbehom duševne chorých manželov, proti ktorým museli zakročiť kukláči.

Posledné dni Slovenskom otriasla šialená vražda dvojnásobnej mamičky Andrey. Duševne chorý muž ju prenasledoval od roku 2021, obťažoval jej rodinu, manžela a v prvom rade ju ako ženu. Napriek jej sťažnostiam na polícií sa skončil jej osud fatálne. Zomrela rukou svojho prenasledovateľa na cyklistickom chodníku. Podobná vražda mačetou sa stala na Slovensku aj v minulosti. Prinášame vám ďalší hrozivý príbeh.

Manželia Štefanovci prišli 14. júla 1992 na policajnú stanicu v Kremnici a bez veľkých emócii nahlásili, že pred dvomi dňami zabili svoje deti. Policajti pozerali chvíľu na bláznivého muža, chvíľu na jeho zakríknutú ženu a nechceli uveriť, že táto prečudesná dvojica nehrá divadlo.

Ešte im aj dohovárali, nech netárajú a vrátia sa, odkiaľ prišli, ale manželia trvali na svojom. Ich deti ležia doma mŕtve. Službukonajúci Bilík sadol do služobného auta a s nepríjemným pocitom v žalúdku zamieril do Jastrabej. To, čo v zanedbanom dome uvidel, ho totálne odrovnalo. Na gauči pod detskou dekou s motívom zajačikov a kvetov našiel dve mŕtvolky. Krehké telíčka sedemročnej Márie a šesťročného Jarka uložené rukami pri sebe mali oblečené roláky maskujúce, že hlavy boli v skutočnosti oddelené od tela. Kuchyňa bola potriesnená krvou, na skrini v detskej izbe ležala mačeta.