Skutočné tromfy pri tvorení vlády má šéf Hlasu.

Oficiálne aj neoficiálne povolebné vyjednávania prebiehajú dňom i nocou. Ľudia si vo voľbách zvolili svojich zástupcov a teraz je na politikoch, aby sa dohodli na budúcom zložení vlády. Poverenie zostaviť vládu udelila prezidentka Zuzana Čaputová podľa tradície víťazovi volieb, ktorým sa stal Smer na čele s Robertom Ficom. Ten má 14 dní na to, aby vyskladal koalíciu s dostatočným počtom hlasov. Všetky tromfy však v skutočnosti drží jeho bývalý stranícky kolega Peter Pellegrini.

Bez nich to nikto nezostaví

Šéf strany Hlas, ktorá vo voľbách dosiahla zisk 14,70% hlasov, si je dobre vedomý svojej pozície. Do úvahy totiž prichádzajú dve najpravdepodobnejšie koalície, no bez mandátov jeho strany sa nedá zostaviť ani jedna z nich. Či už sa spoja Smer, Hlas a SNS alebo Progresívne Slovensko, Hlas, Saska a KDH, Pellegriniho strana bude rozhodujúcim faktorom. Šéf Hlasu si je svojej luxusnej vyjednávacej pozície dobre vedomý. Viackrát uviedol, že chce presadiť viaceré body volebného programu Hlasu a ak by to nebolo možné, do takej vlády nevstúpi.

Peter Pellegrini zverejnil na sociálnej sieti status, podľa ktorého chce predvolebné sľuby o pomoci obyčajným ľuďom dodržať. „Pracujeme na tom, aby sme po voľbách naplnili čo najviac našich priorít pre ľudí," uvádza sa v príspevku. Ten má po pár hodinách viac ako 5000 lajkov. Ak aj v Hlase rozmýšľajú, na ktorú stranu sa po voľbách prikloniť, viacerí komentujúci pod príspevkom majú jasno v tom, akej strane sa vyhnúť. Bývalého premiéra odhovárajú od spolupráce s Progresívnym Slovenskom, pričom tieto komentáre podporili ´palcom hore´ stovky ľudí.

Hlasu zabezpečil výhodnú vyjednávaciu pozíciu volebný výsledok 14,70% hlasov, čo znamená 436 415 voličov. Traja politici z Hlasu sa dostali aj do rebríčka prvej desiatky najkrúžkovanejších kandidátov vo voľbách. Pellegrini obsadil striebornú priečku so ziskom 337 976 hlasov, predbehol ho iba šéf víťazného Smeru Fico s 531 528 hlasmi. Na ôsmom mieste rebríčka je Denisa Saková (168 453 hlasov) a prvú desiatku uzatvára Richard Raši (141 234 hlasov).