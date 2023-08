Kto má pravdu?

Poslanec Tomáš Taraba sa formou príspevku na sociálnej sieti obrátil na generálneho prokurátora. Dôvodom sú správy, ktoré Taraba vraj dostal od príslušníka policajného zboru. Polícia však tvrdí, že je to klamstvo a dezinformácia, na ktorej si Taraba snaží nahnať politické body pred voľbami.

„Nedávno som dostal do fb messengera nevyžiadanú správu od človeka, ktorý sa podľa profilu tvári, že je príslušník polície a administrátor stránky Hoaxy a podvody polície SR. Mohlo by ísť o toho istého človeka, ktorý podľa správ zápisov zo služobnej cesty bol v štruktúrach NATO verbovať pomoc na zásah do volieb na Slovensku. Chcem Vás upozorniť, že tohto človeka som nikdy nekontaktoval a ani s ním nekomunikoval," píše v príspevku, ktorý adresoval generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Pripojil aj fotky so správami. „Aby si sa ty nemusel premenovať, keď sa dostaneš do parlamentu a budeš musieť chodiť kanálmi," píše sa v jednej z nich.

Správy, ktoré zverejnil Taraba. Zdroj: facebook.com/tomastaraba.sk

„Jediné, čo som napísal na sociálnej sieti, že po voľbách navrhujem premenovať fb stránku z Hoaxy a podvody SR na straty a nálezy, čo je primárna úloha objasňovania drobnej kriminality," dodal politik. Od generálneho prokurátora cez sociálnu sieť žiada posúdiť, či nejde o vyhrážky poslancovi parlamentu. „Nemyslím si, že vyhrážky patria do spoločnosti a rovnako si nemyslí, že ak niekto prehlási, že je homosexuál stáva sa nedotknuteľným," zakončil svoj apel na internete.

Polícia v Tarabovom príspevku vidí dezinformáciu a klamstvo. Komunikácia medzi policajným adminom a poslancom vraj nikdy neprebehla. „Zverejnené správy boli účelovo zmanipulované, aby sa názvom i fotkou podobali na reálny profil jeho majiteľa. To, že nejde o reálny profil, je ľahko overiteľné cez unikátnu www adresu, ktorú, pochopiteľne, autor dezinformácie nikdy neposkytne," vysvetlili strážcovia zákona. Tarabovo tvrdenie o údajnom policajnom verbovaní v štruktúrach NATO ohľadom zásahu do slovenských volieb označili tiež ako klamstvo, ktoré navyše vyvrátili už koncom mája.

Taraba sa podľa polície snaží touto cestou iba zvýšiť svoju popularitu prostredníctvom sociálnych sietí štátnych inštitúcií a zatiahnuť jej prácu do predvolebnej kampane. Do tej sa polícia nechať zatiahnuť nehodlá, odkazujú kandidátovi za národniarov.

Taraba by bol rád, keby sa vec preverila. „Na tému ohľadom verbovania v NATO sme mali aj tlačovú konferenciu s Robertom Ficom, podľa zápisov ide o to isté meno. Ja mám dôkaz, že mi písala osoba s tým istým menom. Neviem, či ide o pravý alebo falošný profil, tým by sa mala zaoberať polícia. Ak si pozriete diskusiu pod príspevkom, je tam veľa ľudí, ktorí majú podobnú skúsenosť. Dotyčný by sa nemal skrývať za stránku polície, ak chce verejne prezentovať svoje názory, nech si založí vlastnú stránku. Očakávam, že aj touto záležitosťou sa budú kompetentní zaoberať," reagoval politik pre Plus 7 dní.