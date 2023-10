Najviac poslaneckých mandátov obsadí Smer-SSD.

Nový, elektronický spôsobom sčítavania hlasov sa mal podpísať pod najrýchlejšie zverejnenie výsledkov volieb v histórii samostatného Slovenska. Občania sa napokon prvé úplne relevantne informácie o tom, ako predčasné všeľudové hlasovanie dopadlo dozvedeli až v nedeľu krátko po pol šiestej ráno.



Zo zverejnených čísel vyplýva, že víťazom sa stala strana Smer-SSD, ktorej podporu vyjadrilo necelých 23 percent zúčastnených voličov. Druhé skončilo Progresívne Slovensko so ziskom takmer 18 percent a tretí v poradí sa umiestnil Hlas-SD, ktorému podporu vyjadrilo 14,7 percenta Slovákov. Do parlamentu sa dostala aj koalícia OĽANO a priatelia, KÚ, Za ľudí so ziskom 8,9 percenta, KDH s 6,8 percentami, SaS s 6,3 percentami a SNS s podporou 5,6 percenta hlasov.



Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR po sčítaní takmer všetkých, presnejšie 99,96 percenta okrskov na Slovensku. Z týchto tiež vyplýva že volebná účasť dosiahla vyše 68 percent.





Po pretavení uvedených percent do reálnych poslaneckých čísel to znamená, že subjekt vedený Robertom Ficom získal 42 kresiel v Národnej rade, PS 32, Hlas 27, koalícia OĽaNO a spol. 16 mandátov, KDH 12, SaS 11 no a za národniarov sa do parlamentu posadí 10 zástupcov.