Podozrivého z únosu dvadsaťdvaročnej študentky Sone, ktorej príbeh sleduje celé Slovensko, zadržala polícia.

Šokujúcu informáciu oznámila polícia na sociálnej sieti.O koho konkrétne ide, však nekonkretizovala. "Bližšie informácie nie je možné v súčasnosti vzhľadom na vykonávané procesné úkony poskytnúť," píšu na sociálnej sieti. Ďalšie detaily podľa Plus JEDEN DEŇ neuviedli.

Polícia zadržala podozrivého v prípade únosu 22-ročnej Soni. Zdroj: Facebook/PoliciaBratislavskykraj

Zdá sa však, že muži zákona boli podozrivému na stope už od pondelka, keď sa nezvestná Soňa našla pri petržalskej nemocnici. Naznačil to brat jej priateľa, hudobník Kristián Dufinec. "Na každú sviňu vrie voda. A ja verím tomu, že na základe toho, že sa do toho pustil skvelý tím, ktorý na tom pracuje, táto voda zovrie veľmi rýchlo," povedal len pár hodín po tom, čo Soňu našli živú. Keď sa ho vtedy noviny.sk spýtali, či má v hľadáčiku niekoho, kto by za únosom mohol byť, odpovedal: "Ťažko povedať. Samozrejme, všetko je predmetom vyšetrovania. Nerád by som do toho ani ja sám zasahoval, ale myslím si, že čoskoro sa dajú veci do poriadku a na jasnú rovinu. Viete, u nás ťažko niečo utajiť. čoskoro sa to zrejme ľudia aj dozvedia. Držíme palce, samozrejme, vyšetrovateľom a sme im nápomocní."

Netuší, že jej príbeh sleduje celé Slovensko

Neskôr Kristián Dufinec vo videu na Instagrame vyzval všetkých komentujúcich, aby si odpustili nenávistné príspevky. „Chcem nám všetkým dať teraz možnosť odkázať mladému dievčaťu, ktoré má celý život pred sebou, že keď sa vráti späť do reality, môže žiť bez toho, aby si na to vôbec spomenula.“

„To zomknutie, ktoré som zažil a ktoré som videl, kým sa Sonka neobjavila, tak to je to Slovensko, tá krajina, v ktorej si viem predstaviť žiť," prihovoril sa všetkým. Z nadchádzajúcich udalostí však nadšený nebol. ,,To, čo prišlo po tom, keď sa teda Soňa našla, To bol presne ten návrat k tým našim nesprávnym koreňom, ktoré máme v sebe zakorenené. To sú tie momenty, kedy celý internet vie pravdu a vie zaručene, čo sa stalo. Či bola znásilnená, zdrogovaná, doráňaná, dobitá a tak ďalej a práve preto mám potrebu uviesť veci na správnu mieru! Veľa vecí totiž nie sú pravdivé a nerobia dobrú krv. A nerobia dobrú krv najmä dievčaťu, ktoré má pred sebou ešte celý život a chce ho žiť a zaslúži si ho žiť dôstojne!"

Soňu v stredu prepustili z nemocnice do domácej opatery. Polícia vyvrátila, že by mala na tele rezné rany. Podľa jej kamaráta si okolnosti únosu ani nič, čo sa dialo potom, nepamätá. "Ona si nie je v podstate vedomá ničoho, čo sa teraz viac menej stalo. Čiže ani o situácii, ktorá je aktuálne v médiách, nemá ani potuchy," povedal.



Zmiznutie dievčaťa nahlásila v nedeľu (10. 9.) večer mama mladej Bratislavčanky. Po 26 hodinách mladú ženu objavili ležať neďaleko petržalskej nemocnice. Našli ju s reznými ranami a polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu znásilnenia. Mladá Soňa bola aj intoxikovaná.

O pomoc žiadala aj fakulta. Soňa začala prednedávnom pracovať v Slovenskom národnom divadle, kde mala v sobotu event. Po ňom išla za kamarátkou do jedného z bratislavských podnikov. Domov však už nedorazila.