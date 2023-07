Šimonko potrebuje štvrť milióna eur ročne, aby sa kvalita jeho života výrazne zvýšila. A dochádza mu čas.

Šimonko behá v kostýme Supermana po obývačke a potom vyjde von, aby vyskúšal, kam až vyhodí plastové lietadlo. Medzi jeho najobľúbenejšie hračky patria futbalové a basketbalové lopty aj boxerské rukavice a malé detské boxovacie vrece. Pohyb si užíva napriek tomu, že má krátke nôžky a rúčky a neprimerane veľkú hlavičku.

Chlapček palček

Šimonko je palček, čo je milé pomenovanie ľudí s achondropláziou, diagnózou, ktorú spôsobuje mutácia génov. Päťročný chlapček dnes meria 81 centimetrov. Jeho zdraví rovesníci majú podľa tabuliek 109,3 až 115,6 centimetra. Podľa predbežných meraní bude mať Šimon v dospelosti asi 128 centimetrov. Ak teda nedostane inovatívny liek Voxzogo. Aplikuje sa injekčne každý deň až do pätnásteho roku života dieťaťa. Jeho cena na rok vychádza na 256 438 eur. Do chlapcových pätnástych narodenín by to teda bolo dva a pol milióna. Poisťovne však liečbu Šimonkovi a ďalším dvadsiatim trom deťom odmietajú uhradiť. „Rodičov dieťaťa, ktoré výnimku dostalo, nepoznáme, nie sú členmi nášho občianskeho združenia Palček a nechcú sa podeliť o informácie,“ hovorí Šimonkova mama Kristína Tkáčová. „Je to nespravodlivé.“



Kristíne už v 26. týždni tehotenstva lekárka povedala, že dieťatko v jej brušku má kratšie končatiny. Prenatálne genetické vyšetrenie v Brne odhalilo achondropláziu. Šimonko sa narodil v 37. týždni a vyvíjal sa ako bežné dieťa, len s kratšími nohami a rukami a väčšou hlavou. No to nie sú jediné prejavy jeho choroby. Ľudia s achondropláziou majú zúžený miešny kanál. Tŕpnu im ruky a nohy, majú bolesti hlavy a kĺbov, stlačením nervov v mieche môže dôjsť k ďalším vážnym problémom vrátane problémov s dýchaním. Pre disproporciu hlávky a trupu oproti končatinám trpí krčná chrbtica a kríže. Chrbát majú deti viditeľne prehnutý, aby telo unieslo hmotnosť hlavičky. Majú zúženú Eustachovu trubicu, čo spôsobuje časté zápaly stredného ucha. Slabšie počujú. Nenarastie im koreň nosa, na jeho spriechodnenie už aj Šimonko absolvoval operáciu, vyberali mu aj nosné mandle. Do ušiek im dávajú ventilačné trubičky, aby eliminovali zápaly. Pre obmedzenie pohybu majú palčekovia hlavne v dospelosti sklon k obezite.

Viditeľne pomáha

Štatisticky sa ako palček narodí jedno z pätnásťtisíc detí. Osemdesiat percent z nich zdravým rodičom, gény skrátka z nejakého dôvodu zmutujú. Ak je jeden z rodičov palček, šanca, že túto diagnózu prenesie na potomka, je päťdesiatpercentná.



Liečba pre pacientov s achondropláziou donedávna spočívala v možnosti chirurgicky predĺžiť končatiny. „Je to nebezpečný zákrok, hrozia infekcie, kosti sa neskôr môžu ohýbať a rehabilitácia jedného povedzme pätnásťcentimetrového predĺženia stehennej kosti trvá približne rok,“ hovorí Kristína. Ale hlavne nerieši ďalšie problémy, ako je zúžený miešny kanál, abnormálne veľká hlava či zúžená Eustachova trubica.



Liek Voxzogo, ktorý vyvinula americká spoločnosť BioMarin a Európska lieková agentúra ho pred dvomi rokmi zaregistrovala, pomáha komplexne. „Pomáha rásť kostiam, ale nielen to. Rieši aj problémy s Eustachovou trubicou, rozširuje miešny kanál, mení proporciu tváre, dorastajú po ňom prsty na rukách aj koreň nosa,“ vysvetľuje Kristína a ukazuje mi fotografie vo facebookovej skupine rodičov detí, ktoré v rôznych krajinách sveta Voxzogo dostávajú. Už po roku sú zmeny výrazne viditeľné.

Dva a pol milióna

Lenže Voxzogo u nás nie je kategorizovaný liek a poisťovne opakovane zamietajú žiadosti rodičov dvadsiatich štyroch malých pacientov o výnimku. Niektoré deti, ktorým by mohol pomôcť, majú už dvanásť-trinásť rokov. Aby liek zaúčinkoval, treba ho podávať do pätnásteho roku života a uzatvorenia epifýz. A najlepšie je začať od dvoch rokov. Injekcie Voxzogo pichajú dieťaťu každý deň rodičia doma. Každá jedna stojí približne sedemsto eur.



„Tá cena je extrémne vysoká. Už dva roky bojujeme s poisťovňami. Nevieme, na základe ktorých kritérií udelili výnimku jednému pacientovi, je to pre nás záhada, nevieme, ktoré podmienky splnil a my ich nedokážeme splniť. Na jednej strane rozumiem, že ten liek je drahý. Ale nemôžeme byť obeťami politického systému a systému poisťovní. Sme len pacienti, ktorí potrebujú pomoc. Prečo je systém nespravodlivý?“ pýta sa Kristína. Argumentuje, že celoživotná starostlivosť o pacienta s achondropláziou stojí nemalé peniaze. Potrebuje lieky, fyzioterapie, chodí na liečenia, po novom má nárok na invalidný dôchodok.

Dom Tkáčovcov je Šimonkovi plne prispôsobený. Keď ho stavali, vedeli už o jeho diagnóze. Takže urobili menšie schody, vypínače umiestnili nižšie, do kúpeľne mu dali nízke umývadlo. Všade má stupienky, aby dočiahol. Práve dočiahnuť na veci je okrem celého radu zdravotných problémov hlavnou prekážkou sociálneho života, ale aj bežného uplatnenia palčekov. Nedočiahnu na bankomat, na gombíky v autobuse či vo výťahu, verejné toalety sú pre nich privysoké. Okrem toho trpia skoliózou, ortopedickými problémami, neurologickými komplikáciami, obštrukčným spánkovým apnoe, dysfunkciou stredného ucha... „Keď na Facebooku v rodičovskej skupine sledujem pokroky ich detí už po roku liečby, ešte viac si uvedomujem, ako prístup slovenských poisťovní nedáva zmysel,“ vzdychne si Kristína.