Europoslankyňa verí v silu energií. Vodu do bazéna napúšťa len v dni, ktoré určí odborníčka na feng šuej.

Prechádzame po frekventovaných bratislavských cestách pomedzi paneláky, keď sa ocitneme v časti rodinných domov. Bývajú tu viacerí známi ľudia, medzi nimi aj europoslankyňa Monika Beňová.

„Máte dohodnuté interview?“ pýta sa nás pri bráne po anglicky žena, v ktorej spoznávame brazílsku opatrovateľku Beňovej dcérky Ley. „Isteže,“ odpovieme a vidíme na jej tvári údiv. Zavolá na europoslankyňu, a keď vidíme aj jej prekvapenú tvár, už tušíme, čo sa stalo - zabudli na naše dohodnuté stretnutie.

„Boli sme dnes prvý raz v škôlke, nepozerala som diár, práve sme došli,“ ospravedlňuje sa Monika Beňová, ale napriek tomu nás bleskurýchlo usadí za vonkajší stôl s výhľadom na bazén a donesie džbán vody, pri ktorom sa môžeme začať rozprávať o jej záhrade.

Ukotvený dom

Okrem obrovského trávnatého pozemku a bazéna púta zrak aj obrovský biely kameň na tráve. „To mi odporučila odborníčka na feng šuej (čínske učenie o ener­giách a využití priestoru – pozn. redakcie). Každý dom by mal byť ukotvený k nejakému vrchu. Tu je však všade rovina, žiaden vrch nevidieť, tak ukotvenie domu je v tom kameni. Kúpili sme ho v kameninách. Je veľmi ťažký, má osemsto kíl. Niesli ho sem štyria chlapi, vaľkali ho na valčekoch,“ spomína.

Inak je vraj záhrada jej dielom, lebo rastliny majú byť podľa feng šuej rozmiestňované pocitovo. Poradkyňa však vypočítala, kde má byť umiestnený bazén, a dodnes europoslankyňa napúšťa aj vypúšťa vodu v bazéne podľa termínov čínskeho učenia. „Voda je veľmi silný živel vo feng šuej,“ hovorí Monika Beňová a vysvetľuje, že jeden termín vhodný na napúšťanie bol v máji, druhý v júni, tak sa rozhodli pre ten skorší, nech si užijú vodu.

Bývalá záhradkárska oblasť

„Toto celé bola pôvodne záhradkárska oblasť,“ objasňuje nám, ako prišla k pozemku a domu europoslankyňa. Dnes je to už oblasť relatívne dosť zahustená domami. No na rozdiel od niektorých „prisťahovalcov“, ona tu vyrastala. Beňovej rodičia tu kúpili záhradu, ešte keď mala štrnásť rokov, a neskôr aj susedný pozemok.

Darí sa im. Zeleninu ako paradajky, kaleráb, zeler či cibuľu pestuje Beňová na priamu spotrebu. Zdroj: EMIL VAŠKO

„A pozemok tiahnuci sa od konca bazéna dozadu sme dokúpili my. Povedala som, že ďalší už nekúpime, stačilo. Lebo starať sa o toto dá zabrať. Má to dvadsaťštyri árov,“ vysvetľuje, ako sa postupne pozemok rozrastal.



Menší dom, okolo ktorého sme prechádzali pri vstupe cez bránu a pri ktorom sa naľavo začína záhrada, patril jej mame. Teraz ho poskytuje na pre­spanie známym, ktorí dôjdu na návštevu zďaleka.



Ona žije s partnerom Ľubomírom a dcérkou Leou v susednom, už napohľad luxusnejšom a hlavne väčšom dome. „Postavila som ho v roku 2006. Zobrala som si v prepočte 200 000-eurovú hypotéku a za to sa v tom čase dal celý postaviť. Dom sme rekonštruovali po desiatich rokoch, v princípe išlo o to, že som dala postaviť bazén, ktorý tu predtým nebol, ale vzhľadom na teplé letá bolo jasné, že sa využije,“ hovorí politička.

Zničené tuje

Záhrada pozdĺž domov je starostlivo upravená, okolo domov sú nasadené rôzne kvety. Na udržiavanom trávniku dominujú ovocné stromy, živý plot netvoria typické tuje. „Pôvodne tu boli tuje, ale chytila ich nejaká hrdza, čo sa vyskytovala v Bratislavskom kraji. Tieto stromy som sem potom vybrala ako náhradu za ne. Povedali mi, že rýchlo rastú, a naozaj narástli. Keď som ich kupovala, mali meter osemdesiat a za dva roky dorástli na trojmetrovú výšku.“

Živý plot chce mať vysoký, lebo si chráni súkromie. Hoci sa vraj bežne a radi stretávajú so susedmi, ale inak si potrebuje uchovať pocit intimity.

Strážca priestoru

Dizajn záhrady je kompletne jej dielom. „Snažila som sa podľa možností zachovať pôvodnú záhradu. Vidíte, že niektoré stromy majú desiatky rokov, mali sme čerešne, orechy plus som dosadila nové kríky a kvety. Sama som vyberala každú jednu rastlinu,“ hovorí s tým, že niektoré veci pochádzajú z výstavy kvetov spred rokov, iné dokupuje v bežných záhradníctvach, kde je pomerne široká ponuka.

Mrzí ju, keď niektoré rastliny či kríky „odídu“. Po tejto zime musela napríklad vyhodiť dve magnólie, čo sú jej mimoriadne obľúbené rastliny, má ich v záhrade veľa. „Občas niečo dokúpim, nejakú ružičku, snažím sa, aby sa na to pekne pozeralo, keďže sme v záhrade pomerne často, hlavne odkedy máme Leu.“



A čo na to odborníčka na feng šuej? „Povedala, že je všetko dobre nastavené, je tu priestor, aby sa hýbala energia. Tá môže plynúť, nie je to príliš zastavané. Ale keď som chcela dať preč jeden strom, lebo pri silnom vetre je niekedy už veľmi nahnutý, tak povedala, že v žiadnom prípade, že to je strážca celého tohto priestoru.“

Žiadna exotika

Prechádzame popri bohato rodiacej broskyni a marhuli okolo detskej šmykľavky, trampolíny a pieskoviska do zadnej časti záhrady. Tam pestuje europoslankyňa zeleninu.

„Odkedy mám Leiku, všade sú hračky,“ hovorí pobavene a už sme pri skleníku, v ktorom sú paradajky, cibuľka. Vidíme, že vonku sa darí aj kalerábom, nasadené má aj bylinky ako bobkový list, kôpor, veľa ovocia ako egreše, maliny, čučoriedky.

Spontánne. Kvety dokupuje príležitostne, keď jej padnú do oka. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Nezaváram, len to zjeme,“ hovorí. Rada vraj pozoruje malú Leu, ktorá si popri hraní ide odtrhnúť jahodu či paradajku. „Oproti deťom z paneláka má výhodu, že má kontakt s prírodou, behá bosá po tráve, cíti zem, drevo.“

Nič v záhrade europoslankyne nie je exotické, žiadne figy ani palmy, všetky stromy a kríky sú prirodzené pre tunajšie prostredie. „Ale sused Igor má napríklad kivi a vždy v novembri nám dá z úrody plnú debničku,“ pochvaľuje si.

Drahá voda

Kto pomáha Monike Beňovej starať sa o veľkú záhradu? Predsa len cestuje do Bruselu, má malé dieťa… „Nikto. Okrem trávnika nie je potrebná nejaká veľká starostlivosť, ostrihá sa to na jar a na jeseň. Občas nám chodí pomáhať sused Lacko, ale inak si robíme všetko sami. Nie je tu nič také, čo by potrebovalo špeciálnu údržbu, sú to rastliny, ktoré bežne rastú na Slovensku. Jediným mínusom je, že tu stále svieti slnko, takže udržať zeleň stojí dosť peňazí.“



Záhrada je pre Beňovú priestor, na ktorý sa teší domov. Najkrajšia je podľa nej v polovici júla, keď rozkvitnú čínske ruže. Hostí tu rada víta celé leto. „Aj včera sme si posedeli celá veľká rodina. Prišiel aj môj syn, aj švagriná, všetci si dali plavky a bolo nám dobre."