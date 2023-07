Sú príliš malé, nevhodne rýchle, v poslednom čase mimoriadne agresívne a hlavne ich je čoraz viac.

Patria k najnebezpečnejším tvorom živočíšnej ríše, prenášajú smrteľné choroby a sú zodpovedné takmer za milión úmrtí ročne. Nenásytné samičky v hustých čiernych rojoch útočia vo dne i v noci nielen v lesoch, pri stojatých vodách či v záhradách, ale aj v uliciach miest a v dovolenkových oblastiach. Pravidelné komárie kalamity hlásia letoviská v Grécku, Chorvátsku, Taliansku či Španielsku, kde v najexponovanejších obdobiach repelenty účinkujú len pár desiatok minút a na romantické večery pod hviezdnou oblohou je lepšie zabudnúť.

Čoraz odolnejšie

U nás situácia nie je o nič lepšia. Z tri a pol tisíca druhov nám síce okolo uší bzučí „len“ zhruba šesťdesiat, no aj to bohato stačí, aby nám znepríjemňovali život a ohrozovali zdravie. Najviac trpia záplavové oblasti, kde po veľkej vode útočia milióny „lietajúcich pijavíc“, no všetci vieme, že v spálni je aj jedna priveľa.



Napriek tomu, že v niektorých lokalitách sa v kritických obdobiach nedá existovať, na Slovensku dodnes nemáme komplexný monitoring ani centrálne koordinovaný systém likvidácie komárov. Starostovia a primátori zháňajú peniaze na chemické postreky, ktoré však aplikujú len na malých plochách, čím sa neraz míňajú účinku. Nanajvýš otravný hmyz na pár dní odoženú za cenu kontaminácie životného prostredia.

Postreky. Obce a mestá ich musia zabezpečovať na vlastné náklady. Neraz sa míňajú účinku. Zdroj: TASR

„Čo je horšie, komáre pre pravidelný kontakt s chemickými látkami mutujú, mení sa ich DNA, ktorú odovzdávajú novým populáciám, a stávajú sa voči nim rezistentnými,“ vysvetľuje parazitologička Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Viktória Čabanová. „To už nevieme zvrátiť a pomaly sa dostávame do štádia, keď už na ne nebudeme mať čo použiť.“



Ďalší problém, na ktorý upozorňuje, je absencia osvety. Mnohí ľudia dodnes veria, že tento otravný hmyz láka svetlo, že ho od postele odoženú vrecúškom so sušenými bylinkami, a namiesto hlasu odborníkov sa riadia reklamnými spotmi či radami starých mám.

Čakanie na vodu

Doktorka Čabanová sa venuje komárom a vírusom, ktoré prenášajú, už takmer deväť rokov. V istom zmysle ich obdivuje pre rôznorodosť, adaptabilnosť i fascinujúce tvary, ktoré denne skúma pod mikroskopom. Zároveň upozorňuje na vážne hrozby, ktoré predstavujú. Najnovšie je to západonílsky vírus, ktorý môže spôsobovať meningitídu a encefalitídu. Na naše územie sa dostáva s migrujúcimi vtákmi, čo by samo osebe nebolo problémom, no jeho varianty sa práve pre „prácu“ domácich komárov rodu Culex, bežne poletujúcich v záhradách, prispôsobili ľudskému organizmu a rozšírili naprieč Európou.

Na vlastné riziko. Sú miesta, kam je lepšie nechodiť. Zdroj: wikipedia

Slovákom dávajú najviac zabrať takzvané kalamitné komáre, ktoré sa v obrovských množstvách vyroja po povodniach či záplavách. Na rozdiel od svojich príbuzných kladú vajíčka, ktoré prežívajú v suchej zemi. „Tam vydržia niekoľko rokov a vyslovene čakajú, kým príde veľká voda,“ pokračuje Viktória Čabanová. „Preto v okolí rieky Moravy, ktoré patrí k najväčším záplavovým oblastiam Európy, zaznamenávame také masívne komárie kalamity. Problém však máme vo viacerých lokalitách, kde pre neustále odlesňovanie nemá čo vodu zadržiavať a pôda nedokáže prívalové zrážky vstrebať.“

Nepoznajú hranice

Azda najväčšou pliagou sú komáre tigrované. Doteraz sme boli zvyknutí, že háveď na nás útočila s príchodom večera alebo v noci a jej ideálnym prostredím je vlhké horúce prostredie. No tento inváz­ny druh nemá obmedzenia. „Je aktívny aj počas dňa, neprekáža mu sucho a na množenie mu stačí vrchnáčik s vodou, kde dokáže naklásť až dvesto vajíčok,“ sumarizuje odborníčka. „Je veľmi agresívny, rýchlo a ľahko sa adaptuje v nových podmienkach a obľubuje zastavané územia. Prežíva v kanalizácii, miskách pod kvetináčmi, odkvapoch.“



Aby toho nebolo málo, spolu s ďalšími prišelcami patrí k „výborným“ prenášačom vírusov. Ak sa ich populácia u nás rozšíri (pre absentujúci monitoring nevieme, či sa tak už nestalo), hrozia nám nové ochorenia ako horúčka dengue a chikungunya.



Invázne komáre nepoznajú hranice, prenikajú aj na sever kontinentu, kde sa vedia prispôsobiť chladnejšiemu prostrediu. Niektoré preletia desiatky kilometrov, iné využívajú naše technológie. Usadia sa v kabínach áut či kamiónov, do importovaných tovarov. Konkrétne komár tigrovitý, pôvodom z Ázie, k nám docestoval v starých pneumatikách a okrasných rastlinách so skutočne nevhodným názvom Dracaena braunii (šťastný bambus).

Čo na ne platí?

Vo svete prebieha viacero štúdií, ktoré by mohli redukcii otravného hmyzu pomôcť. V laboratóriách napríklad sterilizujú komárie samčeky pomocou baktérií, röntgenu či genetickej modifikácie. „Modifikované jedince sa potom zmiešajú s bežnou populáciou a samičky po párení s nimi nenesú vajíčka,“ vysvetľuje parazitologička. „Ďalšou možnosťou je nakazenie samcov baktériou rodu Wolbachia, ktorá bráni prenosu vírusov.“

Liahne. Nezakryté sudy na našich záhradách bývajú plné lariev. Zdroj: archív V.Č.

Obe metódy sa ukazujú ako úspešné, no sú zatiaľ v počiatkoch a na Slovensku sme stále odkázaní predovšetkým na postreky. Zväčša chemické, ktorých sa obyvatelia oprávnene obávajú. „Pyretroidy, u nás využívané najčastejšie, ničia všetok hmyz, zostávajú v pôde, dostanú sa do podzemných vôd a pri priamom kontakte sú toxické. Nehovoriac o tom, že ak sa takéto postreky vykonávajú autonómne, nemajú zásadný zmysel. Komáre jednoducho preletia do vedľajšej obce, kde sa nestriekalo, a po pár dňoch sa mnohé vrátia. Ďalšia vec je, že nie každá samospráva má k dispozícii biológa, ktorý by správne vyhodnotil situáciu, určil vhodnú látku, ideálny čas.“



Štát v tomto smere príliš nepomáha, preto mestá a obce vytvárajú združenia, ktoré získavajú prostriedky aj odborníkov spoločne. Vďaka tomu je rozsah „ošetreného“ územia väčší a účinok výraznejší. Dobrou správou je, že pomaly ustupujeme od chémie a začíname využívať biologické zmesi BTI. Tie likvidujú prioritne komáre. Na ľudí, zvieratá či životné prostredie nemajú negatívny vplyv. Stále je však na stole otázka chýbajúcej harmonizácie, ktorá je bez centrálneho riadenia ťažko realizovateľná.

Pomôž si sám

Aj keby sme využili všetky vedecké poznatky a metódy, komárov sa zrejme nikdy celkom nezbavíme. To nakoniec ani nie je cieľom, pretože tvoria dôležitú súčasť potravinového reťazca zvierat. Bzučať budú naďalej, no máme možnosti, ako ich v okolí redukovať. „Komár sa za bežných podmienok vyliahne do dvanásť týždňov, ale vo vysokých horúčavách a pri dostatku vlhkosti sa proces skráti zhruba na sedem dní. To znamená, že všetku stojatú vodu na pozemkoch, v nádržiach, kvetináčoch, miskách treba aspoň raz za týždeň vyliať a nádoby vypláchnuť. Väčšie sudy môžeme prekryť hustou sieťkou, prípadne do nich pridať klinčekový olej, ktorý larvy zahubí,“ radí Viktória Čabanová. Ak máme na pozemku jazierko, malo by byť v ňom a okolo neho čo najviac živočíchov – žaby, korytnačky či ryby živorodky komárie Gambusia affinis, ktoré denne zožerú až dvesto lariev.

V interiéroch z prírodných prostriedkov opäť odporúča klinčekový olej a eukalyptus, oba fungujú rovnako dobre ako repelenty. „Overené sú aj kvasnicové pasce, ktoré produkujú CO2. Stačí zmiešať kvasnice s cukrom a zaliať ich teplou vodou. Kvasný proces bude produkovať CO2 intenzívnejšie ako náš dych a priláka samičky. Aby sme dosiahli ich likvidáciu, do zmesi pridáme kvapku saponátu alebo bežného oleja. Keď sa v nej komáre zmáčajú, nedokážu už vzlietnuť a utopia sa,“ uzatvára odborníčka.