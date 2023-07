Financie v zdravotníctve chýbajú dlhodobo. Lekárka a volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská preto nevylučuje okrem štandardného poistenia aj balíčky pripoistenia.

Andrea Letanovská je okrem volebnej líderky Demokratov aj primárka anesteziológie v Národnom onkologickom ústave. Čo si myslí o blížiacom sa možnom kolapse zdravotníctva?

Podľa niektorých analytikov sa slovenské zdravotníctvo rúti do katastrofy a je pred kolapsom. Ako je to podľa vás možné?

Nie je to také prekvapujúce, iba sa to teraz odhalilo v prudkej nahote. Tým prvkom bola pandémia, ale nebola jeho príčinou. Mnohí z nás, ktorí sme súčasťou rôznych úrovní zdravotníctva, tak sme to celé roky videli. Ak nie je zdravotníctvo premiérskou témou, nič dobré sa v ňom neurobí. Za čias Smeru-SD sa tolerovali veci, ktoré spôsobili prepad. Dvanásť rokov prebiehala devastácia slovenského zdravotníctva, je prežraté hrdzou Smeru.

Smer ale už nie je vo vláde od roku 2020. Nedalo sa nič s tým niečo urobiť?

Aj sa urobilo. No musím povedať, že či už vláda Igora Matoviča, alebo Eduarda Hegera, riešila od prvého dňa pandémiu a jej následky, ktoré zobrali gro rezerv, ľudských aj finančných. Väčšina vecí, ktoré sa udiali v zdravotníctve, iba kompenzovali následky pandémie. Aj ja si ale myslím, že sa mohlo urobiť viac. Čo sa ale podarilo, je skokový nárast platov lekárov v nemocniciach.

Dlhodobým problémom je málo financií v zdravotníctve. Kde sa dajú nájsť ďalšie zdroje?

Financovanie musí byť viaczdrojové. Napríklad zdravotné odvody pacientov ale zvyšovať neplánujeme, musíme to vyriešiť ináč. Druhým zdrojom je platba za poistencov štátu, ktorá je na Slovensku extrémne nízka. V súčasnosti je 4,5 percenta, plánujeme ju zvýšiť na 5. A tretím zdrojom a tu už musíme naliať čistého vína občanom, je určitá forma spoluúčasti.

Hovoríme o poplatkoch?

Bez toho to žiaľ nepôjde, ale je otázkou ako to urobiť zodpovedne, aby sa nestalo, že pacient nedostane zdravotnú starostlivosť, pretože v peňaženke nebude mať dostatok peňazí. Pacienti už dnes platia mnoho doplatkov, ktoré sú nesystémové. Falošná bezplatnosť je horšia ako transparentné zavedenie poplatkov, ktoré budú smerovať tam kde to treba. Pacient musí mať možnosť si vybrať. Doteraz chýba benefit pre pacienta, ktorý sa nemá dôvod pripoistiť, keď je podľa neho všetko zadarmo. Na spoluúčasť musí byť pripravených niekoľko balíčkov, aby si človek vybral taký, ktorý mu dá pocit komfortnosti.

Štátna VšZP už dlhodobo generuje stratu. Čo je potrebné zmeniť?

Prvou odpoveďou, ktorá sa ponúka je, aby fungovala efektívnejšie. Zmluvy medzi jednotlivými nemocnicami sú veľmi nevyvážené. Na Slovensku je veľmi živelný systém, kde platia rôzne pravidlá pre uzatváranie dohôd so štátnymi, alebo súkromnými nemocnicami. Ak chceme občanovi garantovať, že sa postaráme aj o tie najťažšie prípady, musíme transparentne komunikovať, koľko budú za jednotlivé úkony dostávať jednotlivé zariadenia. Dnešný systém je veľmi neprehľadný.

