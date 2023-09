Organizácia Združenie sudcov Slovenska hovorí o neprípustnom nátlaku na rozhodovanie súdov.

„Združenie sudcov Slovenska dlhodobo upozorňuje na to, že neustále sa opakujúce vyjadrenia viacerých politikov - a to z celého politického spektra - k súdnym rozhodnutiam, ale ja k postupu a vyjadreniam sudcov, ktoré neraz nadobúdajú až charakter osobných útokov, prekračujú hranice prípustnej, odbornej a vecnej kritiky a či už nechtiac alebo zámerne tak podkopávajú autoritu súdov a sudcov a tým aj dôveru verejnosti v justíciu. Nezriedka je tento typ vyhlásení, resp. vyjadrení zároveň prostriedkom neprípustného nátlaku na rozhodovanie súdov," uvádza sa vo vyhlásení ZSS.

„Jedným z posledných príkladov tohto stále pretrvávajúceho, no neakceptovateľného stavu sú nepravdivé a urážlivé vyjadrenia poslanca NR SR opakovane zverejnené 7. a 25. septembra na webe denníka SME na adresu sudkýň Marcely Kosovej, Ayše Pružinec Eren a Dany jelinkovej Dudzíkovej, a to pre výkon ich mandátu členiek Súdnej rady SR, a v prípade sudkyne Pružinec Eren aj pre neúspech v ich civilnom spore. Združenie sudcov Slovenska sa voči takýmto nepravdivým a osočujúcim vyjadreniam dôrazne ohradzuje a vyzýva poslanca Alojza Baránika, aby sa za ne ospravedlnil a do budúcna sa ich zdržal," dodalo združenie.