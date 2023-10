V poškodených domoch od zemetrasenia, ktoré postihlo východ Slovenska, sa nebude dať bývať.

Pondelok večer zasiahlo niektoré oblasti Slovenska silné zemetrasenie. Niektorým z políc popadali poháre, ľudia v panike bežali pred domy a bytovky a nevedeli, čo robiť.

Zemetrasenie sa dotklo aj politika Erika Tomáša. „Zemetrasenie, ktoré postihlo východ Slovenska, malo epicentrum v katastri rodnej obce mojej mamy Ďapalovce, v okrese Vranov nad Topľou. Telefonoval som so starostom. Poškodené sú prakticky všetky domy, v niektorých sa už nebude dať bývať. Podobne sú na tom aj ďalšie obce. Posielam okamžite finančnú pomoc. Ďapalovčanom aj všetkým východniarom postihnutým zemetrasením však v prvom rade musí pomôcť štát. A to nielen pri odstraňovaní škôd, ale aj ich kompenzácií v prípade, ak nebude stačiť pokrytie poistkami. Vyzývam vládu aby okamžite konala! Ak nebude jej pomoc adekvátna, vloží sa do toho nová vláda! Moje myšlienky patria rodnému východu," napísal na sociálnej sieti.