Tieto tváre po voľbách v parlamente neuvidíme.

Niektorým sa veľmi uľaví, iní zase budú sklamaní. Niektorým poslancom sa pobyt v Národnej rade kráti, keďže v predčasných parlamentných voľbách na konci septembra už kandidovať nebudú. Dôvody sú rôzne, od politického vytriezvenia až po zdravotné komplikácie. Aké sú ich ďalšie plány?

Benčík cítil dezilúziu a sklamanie

Aktivista Ján Benčík sa v roku 2020 dostal parlamentu na kandidátke strany Za ľudí, po nezhodách v strane a jej rozpade sa udomácnil v poslaneckom klube SaS. Benčík to zabalil ešte v marci. "Som sklamaný, cítim dezilúziu. Nemôžem mať dobrý pocit, lebo sa mi zdá, že to celé bolo zbytočné. Asi som do toho vôbec nemal ísť. Mal som poslúchnuť manželku, ktorá ma varovala. Bol som naivný," priznal poslanec v rozhovore pre Denník N. Rozhodnutie ísť do politiky zhodnotil ako nerozumné. Benčík sa pred poslaneckou érou venoval na dôchodku svojmu blogu, na ktorom upozorňoval na konšpirátorov či extrémistov. Aktivita na jeho sociálnej sieti naznačuje, že tejto činnosti sa hodlá venovať aj naďalej.

Bez Kotlebu a jeho náhradníčky

Do parlamentu nebude kandidovať ani šéf ĽSNS Marian Kotleba. Dôvodom je trest v kauze šekov v hodnote 1488 eur. Od Najvyššieho súdu vyfasoval v apríli 2022 podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou, ktorá mu skončí až v októbri, voľby tak tesne nestihne. Na štyri roky si dá pauzu od vrcholovej politiky aj kotlebova náhradníčka Slavěna Vorobelová.

Známe šeky na 1488 eur Zdroj: Archív

Na ďalšie volebné obdobie v koži poslanca si už netrúfa ani predseda Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO). Toto rozhodnutie v ňom dozrievalo už dlhší čas a svoje dôvody vysvetlil vo videu, ktoré uverejnil na konci júna. Kritizuje rastúci populizmus či ťažko obhájiteľne rozhodnutia na základe politických obchodov, nechce byť ani súčasťou "fungovania v podstate novej koalície so Smerom a Republikou". Myslí si, že šancu, ktorú dostali po voľbách, mohli využiť aj lepšie. Spomína aj osobné a zdravotné dôvody. V blízkej dobe plánuje odpočinok, počas ktorého si chce premyslieť ďalšie životné kroky. Aj naďalej však ostáva členom OĽANO a nevylúčil ani budúci návrat do vrcholovej politiky.

Laurenčíka zradilo Srdce

Zdravie spôsobuje problémy aj Milanovi Laurenčíkovi (SaS), ktorý bol podpredsedom parlamentu. Jeho mandát sa skončil po návrate exministra školstva Branislava Gröhlinga do parlamentných lavíc. Laurenčík sa sťažuje na veľké problémy so srdcom a plánuje sa venovať sebe, rodine, deťom a vnúčatám.

Jeden z najbizarnejších návrhov zákonov vôbec predostrel v parlamente Martin Čepček, ktorého vylúčili v roku 2021 z OĽANO. Okrem pokusu o zakázanie sledovania pornografie do jeho agendy spadala aj snaha o zákaz potratov. K jeho vylúčeniu zo strany prispelo nerešpektovanie koaličnej zmluvy či spolupráca s kotlebovcami. Politika ho sklamala a napriek viacerým ponukám z koalície i opozície sa rozhodol nekandidovať. Chce sa vrátiť do Cirkevného centra voľného času v Nitre, kde už pôsobil ako riaditeľ.

Martin Čepček Zdroj: Jaroslav Novák

V dobrom sa s OĽANO nerozišiel ani bývalý tenista Ján Krošlák, ktorého z hnutia vylúčili. To však nie je dôvod, prečo ho nenájdeme na žiadnej kandidátke. Krošlák sa chce sústrediť na svojho syna, ktorý ide v otcových šľapajach a taktiež sa snaží preraziť v ťažkej konkurencii ako profesionálny tenista. Krošlák chce byť pri tom a pomáhať mu. Popritom plánuje pomáhať Hlasu v oblasti športu a životného prostredia. Vie si predstaviť, že v budúcnosti bude za stranu Petra Pellegriniho aj kandidovať.

Trúfa si na europarlament

Marek Hattas sa do parlamentu dostal už ako primátor Nitry a pomáhať svojmu mestu bolo aj jeho hlavnou motiváciou. Skĺbiť dve podobné funkcie nie je jednoduché a vidieť to aj na Hattasovej aktivite v parlamente. Preto sa už chce venovať iba Nitre. "V Nitre máme obrovské množstvo práce, ako na úrovni politických dohôd medzi poslaneckými klubmi, tak aj na jednotlivých odboroch mestského úradu. Aj preto som rád, že moja misia v parlamente končí a ja budem môcť venovať mestu ešte viac času a energie ako doteraz," vysvetľuje na facebooku.

Romana Tabák toho počas debutového pobytu v parlamente stihla neúrekom. Spomeňme aspoň kúpeľ v chránenom potoku, konfety či bitku s kolegyňou z pléna Janou Bittó Cigánikovou (SaS). Aj vďaka jej hlasu parlament nevydal na trestné stíhanie šéfa Smeru Roberta Fica, po čom OĽANO vylúčilo bývalú tenistku zo svojich radov. Po krátkej anabáze v poslaneckom klube Sme Rodina sa zdalo, že bude kandidovať za SNS, ani tam sa však jej meno neobjavilo. Tabák sa rozhodla, že skúsi šťastie v Bruseli a za národniarov tak bude kandidovať do europarlamentu. Stranu Andreja Danka však už teraz aktívne podporuje na sociálnych sieťach.