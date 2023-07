Dalo sa predísť tragédii s mačetou v Dubnici? Na nepríčetných páchateľov a nedostatočnú ochranu som politikov upozorňoval už vlani, pripomína generálny prokurátor.

“Stalo sa to, čo sa stať nemalo,” hovoril policajtom narušený muž, keď ho zatkli za vraždu Andrey z Dubnice nad Váhom, ktorú mal dosekať mačetou. Andrein vrah ju síce prenasledoval, ale podľa svojej výpovede chcel, aby po rozhovore mohol ísť každý svojou cestou. „Ak vypovedal, že sa nemalo stať, to čo sa stalo myslel tým, že XXXX nemala zomrieť. Na otázky prokurátora z akého dôvodu a akým spôsobom XXXX zomrela obvinený neodpovedal,“ píše v anonymizovanom uznesení sudca Miroslav Mazúch a citovali ho Aktuality.sk. V uznesení pripomenul, že podľa znalca obvinený trpel závažnou duševnou poruchou. „Pobyt obvineného na slobode bol pre spoločnosť nebezpečný.“



A tu vyvstáva dosť dôležitá otázka - musia zákonodarcovia na Slovensku čakať, kým sa niečo stane, aby ich to rozhýbalo? Po Andreinej smrti sa spustili odborné diskusie o nutnosti novelizácie Trestného poriadku, ktorý v súčasnej podobe nerieši nepríčetných páchateľov takmer nijako. "Policajti aj prokurátori z vlastnej iniciatívy obvolávajú v prípade takýchto zločincov psychiatrické liečebne, aby ich tam umiestnili. Nikto riadne neskúma, čo je s nimi potom," uviedol pre PLUS 7 DNÍ človek z justičného prostredia. Ambulantná kontrola nie je podľa odborníkov z praxe vôbec dostatočná.

V tejto súvislosti apeluje na zodpovedných aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. “Na potrebu účinnejšej ochrany pred nepríčetnými páchateľmi som upozornil predsedu Národnej rady Slovenskej republiky listom ešte zo dňa 4. októbra 2022. Poukázal som nielen na nedostatočnosť právnej úpravy, ktorá spôsobuje opakované problémy v aplikačnej praxi a ktoré môžu vyústiť do ohrozenia života a zdravia iných osôb, ale využijúc zákonné oprávnenie generálneho prokurátora som NAVRHOL aj KOMPLEXNÉ LEGISLATÍVNE RIEŠENIE,” pripomenul politikom ich nečinnosť Žilinka na sociálnej sieti. Národná rada návrh riešenia neschválila. “Stačilo pritom tak málo. Načúvať slovám odborníkov, ktorí to s ochranou spoločnosti myslia úprimne. Možno by sme predišli dnešným apelom a návrhom, ale hlavne tragickým udalostiam, ako bola tá zo štvrtka minulého týždňa,” uviedol sklamane generálny prokurátor Žilinka.

