Dcéra zosnulého boháča Alexandra Rezeša a bývalej hlásateľky Gabriely Haršányovej si život užíva plnými dúškami.

Cestuje, študuje a žúruje. Život mladej ženy si užíva doslova plnými dúškami. Po smútku, či depresii rozhodne niet stopy. Najznámejšia nemanželská dcéra slovenského šoubiznisu žije svoj život podobne ako mnoho mladých ľudí.

Chiara Haršányová (22) je azda najznámejšou nemanželskou dcérou slovenského šoubiznisu. Tmavovlasá mladá žena už svoju podobu s otcom, zosnulým boháčom abývalým ministrom dopravy za vlády Vladimíra Mečiara Alexandrom Rezešom (†53) nezaprie.



Už ako malé dievča sa na prominentného otca podobala ako cez kopirák. Rovnaké tmavé vlasy, výrazné tmavé oči a takmer identické črty tváre doslova bili do oka.

Za svojej politickej éry Rezeš vzťah s mladou milenkou a hlásateľkou Gabrielou Haršányovou (51) ani netajil. Žili spolu v honosnej bratislavskej vile pod Slavínom, ale keď Gabriela otehotnela, vzťah sa dvojici rozpadol ako domček z karát. Ich dcéra Chiara ešte ani nebola na svete a medzi rodičmi sa začala nepekná slovná prestrelka cez médiá. Rezeš si svoju najmladšiu dcéru neužil, zomrel na problémy so srdcom.



Gabriela Haršányová, ktorá má rodinný dom v Marianke pri Bratislave, si už na slávu nepotrpí. Po Šaňovej smrti sa uzavrela a súkromie si prísne stráži. Dcéru tiež chráni pred publicitou. Zaujímavosťou je, že v detstve ju zapísala do školy pre mimoriadne nadané deti, o ktorej sa v poslednom čase hovorí.



Chiara ako tinedžerka súťažne hrávala basketbal a v treťom ročníka odcestovala do Ameriky, aby sa zdokonalila v angličtine. "Budem bývať v rodine, určite mi to pomôže lepšie spoznať ich kultúru," povedala pre školský časopis. Podľa jej sociálnej siete mala neskôr študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

