Partiu squatterov poslali na dlhé roky za mreže. Sudca vtedy vyjadril ľútosť, že im za vlastizradu nemôže udeliť trest smrti. Nakoniec sa však ukázalo, že žiadny útok nespáchali a polícia zatajila dôkazy o ich nevine.

Na jeseň 1974 otriasli dvoma krčmami v Guildforde neďaleko Londýna výbuchy. Zahynulo päť ľudí a 65 utrpelo zranenia. Keďže do týchto pubov s obľubou chodievali britskí vojaci, bolo zrejmé, že za útokmi stoja teroristi z Írskej republikánskej armády (IRA). Politický aj verejný tlak na rýchle vyšetrenie zločinov bol silný a polícii sa v relatívne krátkom čase podarilo zatknúť páchateľov a ich pomáhačov. Následne ich odsúdili na dlhoročné väzenie.



Tento príbeh má aj svoje veľmi úspešné filmové spracovanie. V jednej zo scén snímky V mene otca sa počas súdneho procesu obžalovaní bránia, že ich priznanie bolo vynútené fyzickým aj psychickým nátlakom a že sú nevinní. Žalobca ukáže na prítomných vyšetrovateľov a vážnym hlasom hovorí, že títo vážení a vyznamenaní policajti by predsa niečo také neurobili. Lenže oni to urobili. Zmanipulovali vyšetrovanie a dôkazy, čo v konečnom dôsledku viedlo k odsúdeniu jedenástich ľudí. Ich nevina sa preukázala až po 15 rokoch väznenia. Manipulácia zostala nepotrestaná.

Severné Írsko a teror IRA

Belfast, hlavné mesto Severného Írska, pripomínal v 70. rokoch minulého storočia vojenskú zónu. Britské bezpečnostné zložky bojovali s IRA v otvorených ozbrojených konfliktoch. V tomto drsnom prostredí v chudobnej rodine vyrastal Gerry Conlon. Otec pracoval ako robotník a matka bola upratovačka v nemocnici. Mladý Gerry nemal prácu a zarábal si drobnými krádežami. Keď mal dvadsať rokov, rodičia ho poslali k tete do Londýna, aby sa postavil na vlastné nohy. Mladý muž však pokračoval vo svojom predchádzajúcom životnom štýle. Pripojil sa ku skupine squatterov a u príbuznej len občas prespal.



Jedna z frakcií IRA začala začiatkom 70. rokov organizovať teroristické útoky aj na území Anglicka s cieľom výraznejšie ovplyvniť verejnú mienku. V rokoch 1974 a 1975 vybuchlo v Londýne približne 40 bômb a zahynulo 35 ľudí a mnoho ďalších bolo zranených. Pri spomínanom útoku odpálila IRA 5. októbra 1974 v Guildforde dve približne trojkilové bomby. Jedna explodovala v krčme Seven Stars, ale nespôsobila žiadne vážne zranenia. Oveľa horší bol výbuch v podniku Horse and Groom. O život prišli štyria mladí príslušníci ozbrojených síl, dvaja muži a dve ženy vo veku 17 až 19 rokov, a jeden 22-ročný civilista.



Významnú úlohu v celom prípade zohralo načasovanie teroristického útoku. Konflikt v Severnom Írsku vrcholil, navyše sa blížili parlamentné voľby, čo dodatočne zvyšovalo tlak na bezpečnostné zložky, aby čo najskôr zadržali atentátnikov. Šesť týždňov po výbuchoch, v decembri 1974, polícia zatkla Guildfordskú štvorku – Gerryho Conlona a jeho troch priateľov zo squattu Paula Hilla, Patricka Armstronga a jeho len 17-ročnú priateľku Carole Richardsonovú. Giuseppe Conlon okamžite pricestoval z Belfastu do Londýna, aby synovi pomohol pri hľadaní obhajcu. Ubytoval sa u svojej švagrinej Anny Maguirovej. Následne polícia vtrhla do jej domu a zatkla celú rodinu – Annu, jej manžela, brata, dvoch maloletých synov, rodinného priateľa a, samozrejme, aj Giuseppeho Conlona. Vznikla tak Maguirovej sedmička.

Súdny proces

V čase vyšetrovania už platili sprísnené protiteroristické zákony, ktoré okrem iného predĺžili lehotu zadržiavania podozrivých z terorizmu zo 48 hodín na týždeň. Polícia tak mala viac času na získanie, ale aj vynútenie priznania, čo sa stalo v prípade Guildfordskej štvorky. Na ich obžalobu totiž chýbali dôkazy, jediným bolo ich vlastné priznanie, ktoré však na súde všetci odvolali. Navyše v jednotlivých priznaniach bolo množstvo nezrovnalostí. Neskôr sa dokonca ukázalo, že polícia mala dôkazy o ich nevine, ktoré zatajila. Politický záujem prípad uzatvoriť bol zjavne silnejší ako pravda. Nikomu neprekážalo ani to, že ich profil nezapadal do spôsobu fungovania IRA. Bývalý hovorca väzňov republikánskej armády v 80. rokoch Richard O’Rawe neskôr povedal: „Bola to len banda hippies bez disciplíny a spoľahlivosti byť súčasťou vojenskej mašinérie.“ Napriek tomu pri vynášaní rozsudku nevznikli žiadne podozrenia o ich nevine. Sudca John Donaldson dokonca vyjadril poľutovanie nad tým, že štvorica nebola obvinená z vlastizrady, za čo by im hrozil trest smrti a on by ho bez váhania uložil.

Podobný scenár mal aj proces s takzvanou Maguirovej sedmičkou. Títo boli obvinení z držania a výroby bômb pre IRA. Jediným dôkazom boli stopy nitroglycerínu, ktoré sa údajne našli na ich rukách. Už v rámci súdneho procesu sa ukázalo, že pri testovaní nebol použitý správny postup a jeho výsledky sú nevierohodné. Súd na to nebral ohľad. Anne Maguirová a jej manžel dostali 14 rokov, ich dvaja maloletí synovia päť, respektíve štyri roky za mrežami. Z celej rodiny na slobode zostala len osemročná dcéra a o niečo starší syn. Brat Anny Maguirovej, rodinný priateľ a Gerryho otec dostali po dvanásť rokov. Giuseppe Conlon napokon v roku 1980 vo väzení aj zomrel. Aj v ich prípade sa neskôr preukázalo, že vyšetrovanie bolo zmanipulované. Všetci boli zbavení viny.

Boj z väzenia

Odsúdení z Guildfordskej štvorky aj Maguirovej sedmičky žiadali o odvolanie, ale to bolo zamietnuté. Napriek tomu vo verejnosti silneli pochybnosti, čoraz viac občianskych organizácií a skupín naliehalo na opätovné preskúmanie prípadu. Na nejasnosti v procese vytrvalo poukazovali aj všetci odsúdení.



Na povrch sa postupne dostávali ďalšie odhalenia, ktoré oficiálne miesta ignorovali. Počas súdneho procesu s členmi jednotky IRA Balcombe Street Gang vo februári 1977 sa obžalovaní prihlásili k zodpovednosti za útoky v Guildforde. Polícia tomu však nevenovala pozornosť. Ministerstvo vnútra vydalo v roku 1987 aj vyhlásenie, v ktorom uznalo, že je nepravdepodobné, že by sa Guildfordská štvorka podieľala na terorizme, ale že to nie je dostatočný dôkaz na odvolanie.



Na základe preverovania prípadu a zistenia nových skutočností sa v roku 1989 predsa len začalo odvolacie konanie. Ukázalo sa, že vyšetrovatelia upravovali záznamy z vypočúvaní, niektoré veci boli vynechané, iné doplnené. Niektoré informácie neboli sprístupnené ani prokuratúre. Vyšlo najavo, že kľúčové dôkazy o nevine Gerryho Conlona polícia zatajila a nepredložila na pôvodný súdny proces. Na zá­klade týchto informácií sudca dospel k záveru, že všetky použité policajné dôkazy sú nevierohodné, obžaloba nebola spoľahlivo podložená a rozsudky všetkých obvinených zrušil. O niekoľko mesiacov neskôr sa to isté stalo v prípade Maguirovej sedmičky.

Spravodlivosť zvíťazila, ale...

Pre všetkých odsúdených bolo určite zadosť­učinením, že vo februári 2005 sa im britský premiér Tony Blair oficiálne ospravedlnil za justičný omyl. Bohužiaľ, ani ospravedlnenie, ani finančné odškodné vo výške 500-tisíc libier nemohli vrátiť roky života vo väzení.



Psychiater Adrian Grounds vyšetril Conlona a štyroch z Birminghamskej šestky, čo bol podobný prípad nespravodlivo odsúdených a napokon oslobodených „teroristov IRA“, a zistil, že trpia nezvratným, pretrvávajúcim posttraumatickým stresovým syndrómom. Porovnal ich duševný stav s duševným stavom obetí nehôd s poškodeným mozgom alebo ľudí, ktorí boli obeťami vojnových zločinov.



Otec Gerryho Conlona Giuseppe zomrel ako 56-ročný vo väzení na tuberkulózu a pretrvávajú pochybnosti o jeho liečbe vo väzení. Úrady vedeli o závažnosti jeho zdravotného stavu, napriek tomu ho zadržiavali vo väzniciach s maximálnym stupňom stráženia a k tomu spravidla na vyššom poschodí. Spoluväzni opakovane upozorňovali, že len ťažko dokáže zísť na prízemie po jedlo. Väzni mu pritom obedy priniesť nesmeli. Tieto problémy však nikto neriešil. V deň smrti ho údajne zo zdravotných dôvodov podmienečne prepustili.



Gerry sa po prepustení stal bojovníkom za obete justičných omylov a loboval za zriadenie traumatického centra, ktoré by im pomáhalo vyrovnať sa so životom po návrate na slobodu. Sám mal psychické problémy, stal sa závislým od drog a alkoholu a uvažoval o samovražde. Zomrel 21. júna 2014 vo veku 60 rokov na rakovinu. Nežije už ani Carole Richardsonová, tak­isto zomrela na rakovinu v roku 2013. Po prepustení sa vydala, mala dcéru a žila v ústraní.

Patrick Armstrong mal po návrate na slobodu podobné problémy ako Gerry, ale napokon ich zvládol. Oženil sa, má dve dcéry a v roku 2017 vydal knihu spomienok. Paul Hill sa oženil a neskôr rozviedol s Courtney Kennedyovou, dcérou bývalého amerického ministra spravodlivosti Roberta Kennedyho. Mali spolu dcéru, ktorá zomrela ako 22-ročná na predávkovanie drogami.



Celé pozadie tohto procesu dodnes nie je známe. Sprístupnených bolo asi 50 vyšetrovacích spisov, viac ako 700 ďalších zostáva utajených. Tlak verejnosti, nespravodlivo odsúdených a rodín obetí napokon viedol k tomu, že v roku 2019 bolo vyšetrovanie opätovne otvorené. Možno sa tak niekedy odhalí celá pravda o pravdepodobne najväčšom zlyhaní britského súdneho systému.