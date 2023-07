„Nechcem byť falošná, chcem byť skutočná,“ hrdo vyhlasovala Paulette Goddardovú, o ktorej snívali mnohí muži.

Silná, nezávislá, ale aj štedrá osobnosť, ktorá milovala život. Aj tak charakterizujú herečku zlatého veku Hollywoo­du Paulette Goddardovú. Preslávil ju vzťah a účinkovanie s kráľom nemého filmu a kultúrnym fenoménom Charliem Chaplinom, ale priťahovala pozornosť aj ďalších známych mužov. „Nechcem byť falošná, chcem byť skutočná,“ hrdo vyhlasovala pôvabná brunetka, o ktorej mnohí páni snívali pre jej krásu a temperament a dámy inšpirovala svojou energickosťou. Scenáristka a spisovateľka Anita Loosová, autorka komiksového románu Páni majú radšej blondínky, neskôr k názvu svojej knihy s úsmevom dodala: „Kým nedostanú Paulette!“

V sedemnástke pod čepcom

Na svet prišla 3. júna 1910 ako Marion Levy v New Yorku. Rodičia sa s jedinou dcérou presťahovali do Kansas City, ale ich vzťah sa rozpadol. Po rozvode dievča vyrastalo s mamou Alta Mae Goddardovou, ktorá ju od detstva volala Pauline.



Už v tínedžerskom veku začala pracovať ako modelka a vďaka kontaktom strýka Charlesa Goddarda sa dostala na Broadway. Tam v roku 1926 debutovala ako tanečnica pod menom Paulette Goddardová.



O pár mesiacov ju mamin brat zoznámil s prezidentom spoločnosti Southern Lumber Company so sídlom v Severnej Karolíne. Drevorubačský magnát Edgar James bol starší, skúsený a len sedemnásťročná tanečnica mu 28. júna 1927 povedala svoje áno. Ich manželská idyla však netrvala dlho. Rozišli sa po dvoch rokoch, keď prvý raz navštívila Hollywood. Oficiálne sa rozviedli až v roku 1932. V tom čase už mala za sebou účinkovanie v dvoch snímkach – v krátkom filme Laurela a Hardyho Berth Marks a dráme Georgea Fitzmaurica The Locked Door. Síce len ako anonymná komparzistka, ale to sa malo zakrátko zmeniť.

K výšinám vďaka Chaplinovi

Paulette sa nevzdávala. Objavovala sa v nenápadných úlohách, až kým jej hereckú kariéru nenaštartoval vzťah s najznámejším komikom všetkých čias - Charliem Chaplinom. Písal sa rok 1932, on mal štyridsaťtri rokov, ona o dvadsaťjeden menej, keď kráľa nemého filmu nadchla krása a temperament odhodlanej dievčiny. Mal za sebou dve manželstvá s mladučkými herečkami. Každá mala v čase sobáša šestnásť rokov a ani jeden zväzok mu nepriniesol radosť zo spolužitia.



Rodený Londýnčan spoznal svoju tretiu manželku ešte ako blondínku, pretože aj Paulette podľahla vtedajšej hollywoodskej móde. Presvedčil ju, aby sa vrátila k svojej pôvodnej tmavej farbe, a nasťahoval si ju do svojho domu v Beverly Hills. Skvele si rozumela aj s jeho synmi z druhého manželstva - Charliem mladším a Sydnym, ktorí ju brali ako staršiu sestru.



Dvojica veľa cestovala a pútala veľkú pozornosť tlače. Chaplin hovoril o Goddardovej ako o svojej žene, ale nikto netušil, či sa naozaj vzali. Neskôr uviedol, že mali sobáš v júni 1936 v čínskom Kantone. Pár mesiacov predtým mal premiéru filmový hit Moderná doba pod režisérskou taktovkou Chaplina, ktorý v ňom stvárnil aj hlavnú rolu. Do úlohy osirelého dievčaťa Ellen obsadil Paulette. V roku 1940 sa s manželom objavila v jeho ďalšom filme - v komediálnej dráme a zároveň paródii na Hitlera s názvom Diktátor.



Postupne sa však rozhliadala aj po iných projektoch. Podpísala zmluvu s producentom Davidom O. Selznickým, hoci šéf jeho reklamného oddelenia Russell Birdwell o nej pochyboval. Tvrdil, že je veľmi závislá od popularity širokej verejnosti a urobí pre to čokoľvek. „Myslím, že je ako dynamit, ktorý ak dostane rolu, exploduje nám priamo do tváre,“ vyjadril sa na jej adresu.



Chaplin aj Goddardová boli oddaní práci, ale od seba sa postupne vzďaľovali. Rozviedli sa v roku 1942. Dlhší čas ich vzťah upadal a živelná Paulette prežila vášnivý románik s iným známym mužom.

Milenkou charizmatického Mexičana

V máji 1940 odcestovala do Mexika na reklamné fotenie pre magazín Look a chcela si splniť ďalší zo svojich snov. Už dlhšie jej priateľ, americký hudobný skladateľ George Gershwin, rozprával o dvojici mexických maliarov: zavalitom Diegovi Riverovi a jeho očarujúcej manželke Fride Kahlo. Paulette zatúžila po svojom portréte, ktorý by zhotovil práve Rivera. V čase návštevy Mexika bola síce ešte oficiálne Chaplinovou manželkou, ale každý si žil po svojom. Slávny mexický pár mal za sebou rozvod, a tak Diego s maľovaním krásnej americkej herečky nielen súhlasil, ale veľmi rýchlo nadviazali aj milostný vzťah.



Po atentáte na marxistického revolucionára Leva Trockého, priateľa mexického umeleckého páru, padlo podozrenie aj na Riveru. Goddardová sa o neho starala a spoločne ušli z Mexika do Ameriky.



V San Franciscu začal maliar pracovať na nástennej maľbe Panamerická jednota pre medzinárodnú výstavu Golden Gate. Zobrazil na nej aj sám seba, ako drží Paulette za ruku a vedľa nich stojí Frida. Pôvodný herečkin portrét dokončil neskôr. Koncom roka 1940 sa opäť oženil s Kahlo, ktorá za ním prišla do San Francisca. Čoskoro došlo aj k stretnutiu manželky a bývalej milenky. Obe ženy sa spriatelili a povrávalo sa, že bol medzi nimi aj milostný vzťah, čo v prípade mexickej maliarky nebolo nič neobvyklé.

Tretí manžel

Goddardová bola na vrchole svojej kariéry. Zažiarila v ďalších snímkach, napríklad v romantických filmoch Brána ku šťastiu či Karibskí piráti. V roku 1943 sa tešila z nominácie na Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe vo filme Tak hrdo zdravíme! V muzikáli Second Chorus sa spolu s ňou objavil aj americký herec, režisér, producent a spisovateľ Burgess Meredith. Po jeho boku si zahrala aj v roku 1946 vo filme Denník komornej.



Ženy ako Paulette nikdy nezostávajú dlho samy. Svoje áno povedala šarmantnému 37-ročnému Meredithovi v máji 1944 v Selznického dome v Beverly Hills. O pár mesiacov sa tešili na životnú rolu - mali sa stať rodičmi. V októbri však herečka syna potratila. Bolo to jej jediné známe tehotenstvo, nikdy nepriviedla na svet dieťa. Dvojica sa rozviedla 6. júna 1949.

Energická Američanka a slávny Nemec

V päťdesiatych rokoch začala jej kariéra postupne upadať. Do jej života však vstúpil muž, s ktorým dokázala starnúť: slávny spisovateľ, autor románu Na západe nič nové a držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Erich Maria Remarque.



Obaja si užívali život plnými dúškami. Kedysi medzi milenky známeho sukničkára a milovníka drahých áut patrili viaceré slávne herečky, medzi nimi aj Marlene Dietrichová či Greta Garbo. Aj Godarddová mala v posteli mnoho vplyvných mužov.



Rozumeli si napriek niektorým odlišnostiam. Kým Remarque bol skôr melancholický zberateľ moderných výtvarných diel, jeho vyvolená mala veselú povahu a potrpela si na parížsku módu a oslnivé šperky. Vzali sa v roku 1958 a presťahovali sa do Ronco sopra Ascona vo Švajčiarsku. V jednej kaviarni sa po dlhých rokoch stretla aj so svojím bývalým manželom Chaplinom, ktorý koniec života tiež strávil v tejto európskej krajine.



V roku 1964 sa pokúsila o filmový návrat vedľajšou úlohou v talianskom filme Čas ľahostajnosti. Po Remarquovej smrti v roku 1970 urobila posledný pokus o herectvo, keď v roku 1972 pre televíziu prijala malú rolu v epizóde The Snoop Sisters. V tom čase absolvovala aj invazívnu liečbu rakoviny prsníka.

Súčasťou smotánky

Po slávnom spisovateľovi zdedila veľké financie, niekoľko nehnuteľností v celej Európe a umelecké diela, ktoré rozšírili jej vlastnú dlhoročnú zbierku. Stala sa váženou osobnosťou v newyorskej spoločnosti. Na verejnosti sa ukazovala v drahých šatách a šperkoch, navštevovala kultúrne podujatia a medzi jej stálych priateľov patril aj Andy Warhol.



Bola štedrou filantropkou, ktorá prispievala na štipendium mladým hercom, ale dokázala byť aj veľmi rázna. Keď ju členovia Kongresu v roku 1947 nazvali komunistkou, poznamenala: „Ak ma niekto ešte raz obviní, že som komunistka, udriem ho svojimi diamantovými náramkami.“



Zomrela 24. apríla 1990 na zlyhanie srdca vo svojom dome vo Švajčiarsku. „Bola najúprimnejšou herečkou, akú som kedy poznal; dala do toho všetko,“ vyjadrila sa kedysi na jej adresu mužská oscarová hviezda Ray Milland. Pochovali ju na cintoríne vedľa Remarqua v Porte Ronco vo Švajčiarsku.