Bol anglický panovník Richard I. homosexuál?

Nebol bežné dieťa. Richard sa narodil v Oxforde 8. septembra 1157 a viac ako otca si vážil slávneho predka Viliama Dobyvateľa, ktorý sa po bitke pri Hastingse 14. októbra 1066 stal anglickým kráľom. Považoval sa za Normana, jeho materčinou bola francúzština. V tomto jazyku vraj dokázal i veršovať.

Cesta na anglický trón

„Traja Henrichovi synovia, prvorodený Henrich, Richard z Poitou a Geoffrey z Bretónska, sa proti svojmu otcovi vzbúrili a spojili sa s francúzskym kráľom Ľudovítom. To Henrichovi pridalo starosti, synovia mu pôsobili bolesť až do poslednej chvíle života,“ napísal kronikár Gerald z Walesu.



Výsledkom nezhôd v kráľovskej rodine bola vojna, ktorá sa skončila mierom uzavretým v septembri 1174. Kráľ ustúpil a odovzdal potomkom podiel na vláde. Rodinné spory však pokračovali. Mladíci bojovali proti otcovi i proti sebe. Najstarší zo synov zomrel ako 28-ročný. Bolo to síce počas bojového ťaženia, ale príčinou úmrtia bola úplavica. Richard nesúhlasil s návrhom otca, aby sa vzdal Akvitánska, ktoré zdedil po matke, v prospech najmladšieho, štvrtého syna Jána. Opäť prišli k slovu zbrane. Richard s Jánom sa priklonili na stranu francúzskeho kráľa Filipa II. Augusta, čím definitívne zmarili otcove plány.



Dva roky nato počas rytierskeho turnaja v Paríži zahynul iba 27-ročný Geof­frey. Henrich II. zomrel v roku 1189 bez toho, aby sa s Richardom zmieril. Ten následne zasadol na anglický trón. Korunovali ho vo West­minstri 3. septembra 1189 a už koncom roka sa vydal na výpravu do Svätej zeme. Vyhlásil ju pápež Gregor VIII. s cieľom opätovne sa zmocniť Jeruzalema.

Spory s Filipom

Richard po pešom pochode naložil svojich vojakov na lode v prístave Marseille. Pristál na Sicílii, ktorá sa zmietala v bojoch o nástupnícke práva po úmrtí asi 36-ročného kráľa Viliama II., Richardovho švagra. Za nového panovníka sa vyhlásil Viliamov synovec Tankred I., ktorý vdovu uväznil a vydedil. To nemohlo nechať Richarda ľahostajným a 4. októbra 1190 dobyl a vyplienil Messi­nu. Tankred mu musel zaplatiť za mierové urovnanie.



Na Sicílii sa Richard stretol s francúzskym kráľom Filipom II. Dovtedy si rozumeli, ale v Messine sa počas dlhej zimy vzťahy narušili. Zrazu boli dvaja kohúti na jednom smetisku. Kto povedie križiakov do boja proti moslimom?

Navyše sa Filip zamiloval do Richardovej sestry Joanny, vdove po Viliamovi II., no anglický kráľ ho netúžil mať za švagra, čo bola urážka. Na druhej strane už predtým Richard odmietol sobáš s Filipovou sestrou a oženil sa s navarrskou princeznou Berengariou. Tento sobáš dohodla jeho matka Eleonóra, keďže jej syn sa o ženy príliš nezaujímal. Pritom svojou takmer dvojmetrovou postavou, blond vlasmi a odvahou zrejme pútal pozornosť nežného pohlavia. Častejšie ho však bolo vídať v spoločnosti trubadúrov a spomína sa aj Richardova návšteva Paríža v júni 1187, keď s Filipom jedol z jednej misy a mali spolu jednu posteľ. Dnes sa to považuje za znak homosexuality, v stredoveku to vnímali ako dôkaz priateľstva. Na druhej strane historici zaznamenali aj Richardove sexuálne útoky na poddané ženy a devy.



Svadba bola v Limassole na Cypre až po pôste 12. mája 1191. Medové týždne – ak vôbec nejaké boli – prežili na križiackej výprave. Potom sa ich cesty rozišli. Nečudo, že Berengaria vošla do histórie ako „jediná anglická kráľovná, ktorá nikdy nevkročila na pôdu svojej krajiny“.

Dobytie Akkonu

S príchodom jari lode konečne vyplávali. Najprv Filip, ktorý 20. mája 1191 pristál pri Akkone (dnešné Akko). Richardova cesta bola zložitejšia. Niekoľko z jeho dvesto lodí sa v búrke potopilo, ďalšie núdzovo pristáli na ostrovoch Rodos a Cyprus, kde vládol Izák Komnenos. Ten Angličanov uväznil a ich lode vyraboval. Richard so zvyškom vojska zaútočil na Cyprus a obsadil ho. Izáka údajne sám zrazil z koňa v priamom súboji. Namiesto železných mu dal na ruky strieborné putá a poslal ho do väzenia, v ktorom zomrel. Richard potom predal ostrov templárskym rytierom s tým, že sa preňho stane ústupovou základňou, ak sa výprava skončí neúspechom.



Keď priplával k Akkonu opäť sa pohašteril s Filipom, ktorý si nárokoval na polovicu Cypru. Napriek tomu izolovaní obrancovia Akkonu nemali šancu a 12. júla sa vzdali. Zajatci mali byť prepustení za 200-tisíc denárov, ktoré prisľúbil zaplatiť sultán Saladin.

Krutá poprava

Filip sa rozhodol pre návrat. Keď sultán nezaplatil výkupné, Richard dal chladnokrvne popraviť asi tritisíc zajatcov vrátane žien a detí. Arabský dejepisec Bahá’-ad-Dín to zachytil slovami: „Priviedli moslimských zajatcov, ktorým Alah na onen deň určil mučenícku smrť, viac než tritisíc porazených vojakov a vrhli sa na nich ako jeden muž. Chladnokrvne ich pobili ranami mečom a kopijou... Moslimovia na nepriateľa zaútočili ihneď po tom, čo sa o vraždení dozvedeli. Zranení padali na oboch stranách a boj stále silnel, kým bojovníkov nezahalila noc. Nasledujúceho rána sa chceli moslimovia presvedčiť o tom, čo sa udialo, a našli svojich druhov – mučeníkov tam, kde boli pobití.“



Táto správa o hromadnej poprave zajatcov sa rozniesla po celom moslimskom svete až v takom rozsahu, že matky strašili neposlušné deti tým, že ich zoberie a zabije anglický kráľ.

Jeruzalem na dohľad

Richard mal k dispozícii asi 14-tisíc pešiakov a štyritisíc jazdcov a z mora ho podporovalo loďstvo. Saladina síce dva razy porazil a za cenu veľkých strát sa mu podarilo dostať aj z pasce, ktorú mu sultán nastražil pri Arsúfe. Koncom roka mali križiaci Jeruzalem na dohľad. Napriek vzbure v radoch vojska sa sultán rozhodol mesto brániť. Richard sa opevnil v zničenom Aškelone.



Napriek nepriateľstvu si Richard a Saladin prejavovali úctu. Sultán posielal anglickému kráľovi čerstvé ovocie, a keď prišiel o koňa, daroval mu dva žrebce. Richard zašiel tak ďaleko, že bol ochotný obetovať sestru Joannu a vydať ju za Saladinovho brata Al-Adila. Spojiť kresťanku s moslimom však bolo nereálne.



„Na jar 1192 pokračovali opatrné rokovania,“ napísal historik James Brundage. „V tom čase Richard dostával znepokojivé správy z domova, ktoré sa týkali aktivít jeho brata Jána, ako aj Filipa Augusta. Bolo jasné, že sa kráľ musí čo najskôr vrátiť do Európy, aby tam hájil svoje záujmy.“ V septembri 1192 sa dve strany dohodli na prímerí. Križiaci si zachovali pobrežné územie od Bejrútu po Jaffu a kresťanskí pútnici mohli navštevovať Jeruzalem.

Pomsta vojvodu

Richard bol prchký človek, krutý k nepriateľom, a neznášal, ak sa mu niekto protivil aj z vlastných spojencov. „Po obsadení mesta Akkon nariadil kráľ Angličanov vztýčiť vlajky svojho vojska na vežiach,“ zaznamenal jeden z účastníkov výpravy. „Keď prechádzal mestom, videl, že jedno znamenie nie je jeho. Keď zistil, že patrí rakúskemu vojvodovi Leopoldovi, prepadol ho hrozný hnev a nariadil vlajku z veže zraziť do blata. Okrem toho vojvodu bezdôvodne urazil mnohými hanlivými slovami. Okrem toho nadobudnutú korisť rozdelil len medzi svojich ľudí, a tak na seba privolal ďalší hnev.“ Na urážku Leopold V. Babenberský nezabudol.



Pri návrate zo Svätej zeme Richardovu loď zahnala búrka na Jadran a poškodila. Kráľ pokračoval v ceste po súši. Vianoce roku 1192 ho zastihli pri Viedni. Napriek tomu, že z opatrnosti cestoval v preoblečení za kupca, Leopoldovi sa naskytla možnosť pomstiť sa. S podporou Filipa II. a rímsko-nemeckého cisára Heinricha VI. anglického kráľa zajal v Erdbergu pri Viedni „pri pečení kurčiat v ošarpanom príbytku, ktorý nezodpovedal jeho postaveniu“. Hoci bol oblečený v prostých šatách, zabudol si zložiť kráľovský prsteň. Uväznil ho v pivniciach hradu Dürnstein. Legenda hovorí, že ho v hrade objavil starý priateľ, trubadúr Blondel. Zaspieval pieseň, ktorú obaja poznali, a kráľ mu z väzenia spevom odpovedal.



Pápež Celestín III. žiadal jeho prepustenie, keďže ako križiak bol pod ochranou cirkvi. Po mesačnom vyjednávaní sa v júni 1193 dohodli na výkupnom 100-tisíc hrivien čistého striebra, čo bol zhruba trojročný príjem anglickej pokladnice. Richard sa zaviazal, že do siedmich mesiacov od prepustenia pošle neter Eleonóru s patričným venom do Rakúska pre sobáš s Leopoldovým synom, ale si vymohol, že ak by sa následníkovi trónu nepáčila, bude zbavený sľubu. Pápež Leopolda exkomunikoval, a keď tento na Silvestra spadol z koňa a zabil sa, vnímalo sa to ako Boží trest.

Smrteľný šíp

Richard sa vrátil do Anglicka. „Dajte si pozor, diabol je pustený z reťaze,“ varoval Filip II. Jána Bezzemka. Panovník sa dal opätovne korunovať, Berengaria po jeho boku chýbala. S Jánom sa zmieril a uznal ho za svojho nástupcu. Opustil ostrovy a zvyšok života spojil s Normandiou a Akvitániou, kde zvádzal boje s Filipom.



Šťastena mu priala a prinútil francúzskeho kráľa rokovať o mieri. Pri obliehaní hradu Châlus neďaleko mesta Limoges však Richarda zasiahol nepriateľský šíp vystrelený z kuše. Zachvátila ho horúčka a do rany sa dostala infekcia. Niektoré zdroje tvrdili, že šíp bol otrávený. Cítiac koniec sa stretol s matkou a 6. apríla 1199 zomrel v jej náručí.



Telo Richarda I. pochovali v kostole kláštora Fontevrault, kde žila jeho matka, vnútornosti v pevnosti Châlus a srdce v katedrále Notre-Dame v Rouene. Za stáročia sa naň zabudlo. Až v 19. storočí počas reštauračných prác stavbári objavili olovenú škatuľku, v ktorej bolo uložené, ale už rozpadnuté na sivohnedý prach. Ten sa dostal do rúk špecialistov. Doktor Philippe Charlier vyvrátil podozrenia, že smrteľný šíp bol natretý jedom.



Nájdené peľové zvyšky potvrdili dátum úmrtia. Charlier i jeho kolega Mark Ormrod z univerzity v Yorku zistili, že srdce bolo starostlivo zabalené v bielizni a zabalzamované vysokoúčinnými látkami a kadidlom.

Obrovské srdce

Pre historikov je Richard I. kontroverzná osobnosť. Bol zdatným rytierom, ale chýbali mu vladárske a diplomatické schopnosti. Historik William Stubbs o ňom napísal: „Zlý syn, zlý manžel, sebecký vládca a zlý človek.“ Prímeno Levie srdce prvý použil spomínaný Gerald z Walesu už v roku 1188. Iná legenda hovorí, že prezývku nedostal pre odvahu ani pre úspechy križiackej výpravy, ale keď jeho telo balzamovali, zadivili sa nezvyčajnej veľkosti kráľovho srdca. Ďalšia z povestí hovorí, že do cely zajatého Richarda vpustili leva. Na údiv všetkých srdcový infarkt nedostal kráľ, ale zviera.



Richard I. sa stal zaujímavým námetom nielen pre historikov, ale i pre literátov, hudobných skladateľov či filmárov. Správy o jeho hrdinských skutkoch najprv šírili trubadúri. Postupne sa z legiend vytrácala krutosť a pribúdalo romantiky. Do jeho čias spadajú aj povesti o Robinovi Hoodovi, pričom v nich nechýba zmienka, že sa s ním kráľ stretol v Sherwoodskom lese. V erbe mal Richard I. tri levy, ktoré môžeme dodnes vidieť v anglickom štátnom znaku.

Autor: Jozef Sliacky