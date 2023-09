Jeho smrť si objednali talianski mafiáni Gravianovci, ktorých mená sa spájali aj s vraždami antimafiánskych sudcov – Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina.

Giuseppe Puglisi prišiel na svet 15. septembra 1937 vo štvrti Brancaccio v Palerme na Sicílii. Syn obuvníka a krajčírky vstúpil v roku 1953 do diecézneho seminára a o sedem rokov ho vysvätili za kňaza.



Od začiatku svojej duchovnej služby sa zaujímal najmä o mladých ľudí a zaoberal sa sociálnymi problémami najmarginalizovanejších štvrtí v meste. V roku 1970 pôsobil ako farár v malej dedine v provincii Palermo, ktorá bola poznačená bojmi medzi mafiánskymi rodinami. A práve on ich dokázal zmierniť. „Keď otec Puglisi prišiel do Godrana, mestečko bolo uprostred krvnej pomsty, teda niečoho vážnejšieho ako obyčajná vojna mafie,“ komentoval pred rokmi jeho pôsobenie arcibiskup Salvatore Di Cristina.

V jame levovej

V roku 1990 oduševneného kňaza pridelili do štvrte Brancaccia, ktorú ovládala mafiánska rodina Gravianovcov. Často jazdil po štvrti na svojom červenom Fiate Uno. Dokázal okolo seba zhromaždiť veľa detí a pozitívne vplývať na ich vývoj, čo sa ich rodičom nepáčilo. Odporca mafie založil pastoračné centrum Padre Nostro a kritizoval tradičné štruktúry organizovaného zločinu.



Členovia gangov ho považovali za nebezpečného. Niekoľkokrát ho ohrozili, ba i mučili, ale osudným sa mu stal až útok v deň jeho narodenín 15. septembra 1993. Jeho smrť si objednali talianski mafiáni Giuseppe a Filippo Gravianovci, ktorých mená sa spájali aj s vraždami antimafiánskych sudcov rok predtým – Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina. Jeden z nájomných vrahov, ktorého bosovia najali, po zatknutí reprodukoval posledné kňazove slová: „Čakal som na teba.“



Málokto z Puglisiho blízkych tušil, čomu všetkému duchovný čelí. Dvadsať rokov po smrti sa v Palerme konalo blahorečenie otca Puglisiho. Nazývajú ho aj „prvým mučeníkom mafie“.