Mal svojský šarm a noblesu. Oldřich Nový sa narodil 7. augusta 1899.

Zavřete oči, odcházím… – kto by nepoznal legendárnu vetu z najznámejšieho filmu českého herca Kristián. Natočili ho v roku 1939 a po ňom Oldřich Nový zažiaril ešte v ďalších komédiách, napríklad Eva tropí hlouposti, Dívka v modrém či Hotel Modrá hvězda.



V dobrom aj v zlom

Rodák z Prahy s herectvom začínal v ochotníckom divadle a v roku 1918 dostal angažmán v Ostrave. Naplno však rozvinul svoj talent až v Brne, kde od roku 1919 pôsobil ako herec, režisér a neskôr ako riaditeľ operety. Po návrate do Prahy začali v 30. rokoch vznikať jeho prvé filmy.



V júni 1936 sa oženil s dlhoročnou partnerkou a fotografkou Alicou Wienerovou. Vo filmoch hrával šarmantných bonvivánov, po jeho boku sa objavovali najkrajšie herečky, ale Nový bol charakterným a obetavým manželom a otcom. S Alicou vychovávali adoptívnu dcéru Janu, a keď manželke hrozila deportácia do koncentračného tábora pre židovský pôvod, odmietol sa s ňou rozviesť. To jej na chvíľu pomohlo, ale napokon ich odvliekli oboch. Na konci roka 1944 putovala Alica do Terezína. Oldřicha začiatkom nasledujúceho roka presunuli do koncentračného tábora Osterode v Sasku. O bezpečnosť dcéry sa postarali rodinní priatelia.



„Smiech je korením života, a kým sa človek dokáže smiať, je živý. Až sa začnú všetci ľudia na seba usmievať a prestanú si kopať jamy, potom bude na svete blažene,“ znelo jeho motto. Držal sa ho aj v koncentračnom tábore. Ani na tomto tragickom mieste nestratil šarm a noblesu, väzňov zabával vtipnými historkami aj scénami z filmov. Z tábora sa mu podarilo utiecť a kamaráti ho obviazaného ukrývali v nemocnici na Bulovke. Našťastie sa po vojne stretol aj s milovanou ženou, ktorej nežne hovoril Lízinka. Neskôr sa u nej prejavila schizofrénia a problematický bol aj jej vzťah s adoptívnou dcérou.



Nový sa opäť objavil na filmovom plátne, ale už s menším úspechom, napríklad v hudobno-romantickej komédii Pytlákova schovanka. Veľa sa venoval divadlu ako herec i režisér. Posledné roky života len zriedka opúšťal svoj pražský byt. Zomrel 15. marca 1983.