Od narodenia Vladimira Majakovského, o ktorom spieva aj Robo Grigorov, uplynulo 130 rokov.

Ach, pane, odpusť rebelom, – spieva v hite Pocta Majakovskému Robo Grigorov text Kamila Peteraja. Aký teda bol spomínaný básnik, ktorý prišiel na svet v gruzínskej oblasti Bagdati?

Nadšený komunista

Vladimir Vladimirovič Majakovskij prišiel na svet 19. júl 1893. Jeho mama mala ukrajinský pôvod, doma hovorili po rusky a po otcovej smrti odišli do Moskvy. Akčný mladík sa zapojil do revolučných krúžkov a študoval marxistickú literatúru. Prvý raz ho zatkli už ako pätnásťročného, v roku 1909 strávil vo väzení pol roka.



Na moskovskom učilišti študoval sochárstvo, maliarstvo a architektúru. Stal sa členom futuristického spolku a začali vychádzať jeho básne, napríklad v roku 1915 Oblak v nohaviciach. Písal o láske a o problémoch, s ktorými zápasila sovietska spoločnosť toho obdobia. Svoju ostrú satiru zameral aj na byrokratizmus a malomeštiactvo najrôznejšieho druhu. Východisko videl v revolúcii a stal sa vedúcou osobnosťou sovietskej ľavicovej avantgardy. Pre Ruskú telegrafnú agentúru ROSTA vytváral plagáty. Keďže svojimi dielami vyjadroval ideologickú podporu komunistickej strane, mohol cestovať do zahraničia. Navštívil aj Spojené kráľovstvo, Nemecko, Kubu, Československo či USA.

Básnikove lásky

Búrlivé boli Majakovského názory, život aj ľúbostné vzťahy. Zoznámil sa s básnikom a literárnym kritikom Osipom Brikom, ktorý v mladom tvorcovi videl veľký potenciál. Lenže toho nadchla Brikova manželka Lilja natoľko, že žili v milostnom trojuholníku.



Mal viacero románikov. V roku 1920 sa z krátkeho vzťahu s Lilou Lavinskou narodil syn Gleb-Nikita Lavinskij. V New Yorku v roku 1925 sovietsky básnik spoznal ruskú emigrantku a tlmočníčku Elli Jonesovú a strávili spolu tri intenzívne mesiace. Zakrátko sa stali rodičmi dcéry Patrície, ktorú Majakovskij videl len raz.

Nadšenému komunistovi a obdivovateľovi Lenina čoraz viac prekážala cenzúra v kultúre. Trpel milostnou a tvorivou krízou, dostával sa do depresívnych stavov. Štrnásteho apríla 1930 spáchal samovraždu strelou do srdca. Dlho sa špekulovalo, či nešlo o vraždu, pretože sovietsky režim ho už vnímal ako kritického rebela.



Nechal po sebe list na rozlúčku, v ktorom okrem iného napísal: „Ako sa hovorí, incident je za nami, čln lásky sa roztrieštil o realitu.“