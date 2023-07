Dva roky Ada Blackjacková Johnsonová znášala surovosti ostatných členov arktickej expedície. No nevzdala sa a nakoniec sa stala hrdinkou.

Narodila sa ako Ada Delutuk 10. mája 1898 v inuitskej osade Spruce Creek na Aljaške. Ako osemročná prišla o otca a matka ju spolu so sestrou Ritou ponechala v misionárskej stanici v meste Nome, kde sa vyučila za krajčírku a naučila sa po anglicky. Mala len šestnásť rokov, keď sa vydala za Jacka Blackjacka, lovca a vodcu psích záprahov. Manželia sa usadili v malej osade na pol­ostrove Seward, najzápadnejšom cípe Aljašky. Nebolo to šťastné manželstvo. Muž ju týral a nakoniec opustil. Ada porodila tri deti, dve z nich sa však nedožili dospelosti. Jediného syna, päťročného Bennetta, ktorý napriek silnej tuberkulóze prežil, niesla zoslabnutého na rukách 64 kilometrov do mesta Nome, kde žila jej matka. Šila a upratovala v domoch baníkov, napriek tomu nemala dosť peňazí na chlapcovu liečbu a bola nútená dať ho do detského domova.

Riskovala pre syna

Vilhjálmur Stefánsson (pôvodným menom William Stevenson) mal skúsenosti so životom v arktických podmienkach a veril, že na ďalekom severe existuje pevnina, ktorá je napriek chladnému prostrediu „priateľská“, obývateľná. Vyhlásil, že na nej žijú „blonďaví Inuiti“, ktorí sú potomkami Vikingov, za čo si vyslúžil posmech od mnohých uznávaných polárnikov vrátane Roalda Amundsena. S podporou kanadskej vlády zosnoval plán na osídlenie Wrangelovho ostrova, hoci ten už bol súčasťou Ruska a záujem oň prejavovali aj Japonci. Domorodí Inuiti sa vraj mali stať prvými novodobými osadníkmi ostrova, ale v poslednej chvíli vycúvali. Jedine Ada prijala túto výzvu, hoci nemala skúsenosti so životom v arktickej divočine a veľmi sa bála ľadových medveďov. Neodradilo ju ani šamanovo varovanie, že ju čaká nebezpečenstvo, ba smrť a že by si mala dávať pozor na oheň a nože. Sľubovaný mesačný plat 50 dolárov chcela využiť na synovo liečenie.

Expedičná loď Silver Wave priplávala k Wrangelovmu ostrovu 15. septembra 1921. Okrem Ady sa stali dobrovoľnými stroskotancami štyria mladí odvážni, ale málo skúsení chlapi. Iba 22-ročný vedúci expedície Kanaďan Allan Crawford, do ktorého zelených očí sa vraj mladá žena zamilovala, a traja Američania – 28-ročný Lorne Knight, 19-ročný Milton Galle a 28-ročný Freud Maurer. Práve Maurer mal najviac skúseností, keďže prežil na Wrangelovom ostrove už v roku 1914 osem mesiacov po stroskotaní lode Karluk, ktorá sa rozdrvila o pevninu. Na palube plavidla bol i Stefánsson, ale s predtuchou, ako to celé dopadne, ušiel spolu s piatimi chlapmi s odôvodnením, že idú na lov.

So zimou prišiel hlad

Zatiaľ čo chlapi osadili na pláži kanadskú a britskú vlajku, Ada so slzami v očiach hľadela na odchádzajúcu loď. „Keď sme sa dostali na Wrangelov ostrov, najprv som si myslela, že sa vrátim, ale rozhodla som sa zostať, lebo by to nebolo férové k chlapom,“ spomínala. Napriek tomu, že už pred vylodením prišli o umiak - kožený čln s drevenou alebo kostenou kostrou nevyhnutný pri love tuleňov a mrožov -, prvé mesiace na ostrove boli bezproblémové. Zásoby síce mali iba na pol roka, ale muži ulovili vyše 30 tuleňov a 10 ľadových medveďov, husi a kačice, nachytali ryby, takže mali dosť mäsa. Jediná žena v skupine sa starala o neobvyklú domácnosť a spracúvala kožušiny. V drsných podmienkach sa však k nej mladí polárnici nesprávali práve džentlmensky. „Krajčírka dnes odmietla zaplátať topánky, tak som ju priviazal k stožiaru, kým nesľúbila, že ich opraví,“ zapísal si Lorne Knight do denníka 23. novembra 1921. Stalo sa, že ju prinútili spať vonku, ba jej hrozili bičovaním.



Stefánsson nedodržal sľub, že im pošle zásoby. Dôvodom bol nedostatok peňazí. Kanadská vláda ho prestala podporovať po tom, čo si boľševici v Rusku oficiálne uplatnili nárok na Wrangelov ostrov. Keď konečne poslal loď Teddy Bear, more pokryl ľad a z ostrova sa stala nedobytná pevnosť. Teploty na ostrove klesli pod mínus 50 stupňov Celzia. Päticu trápil hlad a skorbut. Crawford, Mauer a Galle sa koncom januára 1923 rozhodli prejsť na saniach so psím záprahom cez zamrznuté Čukotské more a priviesť pomoc. Viac ich ni­kto nevidel.

Boj o prežitie

Ada zostala sama s Knightom. „Bola lekárka, zdravotná sestra, spoločníčka, slúžka a poľovníčka v jednom,“ napísali Los Angeles Times v roku 1924. Knighta uložila na lôžko s vrecúškami, ktoré mohla otáčať, aby zabránila preležaninám, a dala mu na nohy teplé vrecká s pieskom, čím chcela zabrániť omrzlinám. Napriek tomu, že sa oňho starala, správal sa k nej hrubo. Všetky skúsenosti zapisovala na písacom stroji, ktorý mala expedícia vo výbave. Zvládla aj prácu s fotoaparátom. Knight 23. júla 1923 chorobe podľahol.



Odvážna žena neprepadla zúfalstvu, hoci nemala silu pochovať Knightovu mŕtvolu a nechala ju zamrznutú v stane, pričom ju pred medveďmi a líškami ochránila múrom z drevených debien. Pri živote ju držala myšlienka na chorého syna. Presťahovala sa do zásobovacieho stanu, ktorý spevnila naplaveným drevom, z prázdnych plechovíc vyrobila piecku a zhotovila plošinu, z ktorej pozorovala medvede. Z nich mala veľký strach, ale nakoniec si na tieto šelmy zvykla. Spoločnosť jej robila mačka Vic. Hoci Ada pochádzala z inuitskej rodiny, vyrastala v mestskom prostredí. Teraz sa musela naučiť strieľať, potravu získavala lovom morských vtákov a zberom vajec, spracúvala kože a pre syna zhotovila mokasíny. Zo zvyškov dreva a z koží zostrojila čln a podarilo sa jej uloviť tuleňa.



Nemohla ani len tušiť, že medzitým boľševická vláda v Moskve hrozila vyslaním vojnovej lode a zajatím neželaných cudzích kolonistov na ruskom ostrove. Z Londýna odpovedali vyhlásením, že to budú vnímať ako vojenský akt.



Ada sa 19. augusta 1923 prebudila na zvláštny hluk. Vybehla na pláž, ale ostrov bol zahalený do hustej hmly. Keď ju na chvíľu odvial vietor, uvidela loď, ktorej velil Stefánssonov spoločník Harold Noice. Záchrancov privítala oblečená v nádhernej kožušine a so slzami v očiach. Posádka bola prekvapená nielen tým, že našla osamelú ženu, ale aj tým, ako si dokázala zariadiť bývanie. Vraj by mohla prežiť na ostrove bez problémov ešte najmenej rok.

Dožila v chudobe

„Arktická robinsonka“ sa po návrate stala stredobodom pozornosti médií. Snažila sa im vyhýbať, keďže na jednej strane ju oslavovali ako hrdinku, ale na druhej sa objavili podozrenia, že Knightovi nepomohla, ba ju obvinili z kanibalizmu. Za zarobené peniaze odišla so synom Bennettom do Seattlu, aby sa vyliečil z tuberkulózy.



Opäť sa vydala a porodila druhého syna Billyho, ktorý sa neskôr zaradil k významným aktivistom v organizáciách bojujúcich za práva pôvodného obyvateľstva Aljašky. Podmienky, v ktorých Ada žila, neboli príliš odlišné od tých na Wrangelovom ostrove, bývala v chudobe a aj druhého syna bola nútená dať do sirotinca. Z dvojročného utrpenia na pustom ostrove nemala očakávaný úžitok. Nedostala celý sľúbený plat, z kníh a článkov, ktoré opisovali jej príbeh, nevidela ani cent, niečo zarobila predajom kožušín.



Na osude ťažko skúšanej ženy zarobil najmä Stefánsson, ktorý ho prezentoval ako „najromantickejší arktický príbeh v histórii“. Dokonca išiel tak ďaleko, že „svoj“ ostrov ponúkol na predaj najprv Kanade a potom USA. Napokon našiel kupcov - bratov Lomenovcov. Tí sľúbili, že sa postarajú o 13 Inuitov, ktorých Noice zanechal na ostrove pod vedením amerického geológa Charlesa Wellsa. K brehom ostrova sa však podarilo preraziť až vojnovej lodi Červený október. Námorníci osadili vlajku s kosákom a kladivom a kolonistov uväznili na Sibíri. Wells zomrel vo väzení, skonali aj dve deti, jedno z nich sa narodilo na ostrove, zvyšní Inuiti sa pomocou Červeného októbra vrátili na Aljašku.

Ada Blackjack Johnson zomrela v chudobe v štátnom domove dôchodcov Pioneer Home v mestečku Palmer 29. mája 1983. Pochovali ju na cintoríne Ancho­rage Memorial Park. Na jej hrob syn Billy pripevnil tabuľku s textom: „Hrdinka expedície na Wrangelov ostrov.“ „Mamu považujem za jedného z najláskavejších ľudí na svete a za jednu z najväčších hrdiniek v histórii arktického prieskumu,“ hovorieval. „Jej príbeh je úžasný. Je to príbeh matky, ktorá bojuje o prežitie, aby pomohla synovi bojovať s chorobou, ktorá ho pohlcovala.“



Skutočné uznanie jej prejavili až mesiac po smrti, keď ju za hrdinku vyhlásila aj aljašská vláda. Na základe jej denníka napísala v roku 2004 Jennifer Niven knihu A True Story of Survival in the Arctic - Naozajstný príbeh prežitia v Arktíde. „Som zvedavá, či by som to prežila,“ povedala Holly Mititquq Nordlum, umelkyňa, ktorá natočila o Ade krátky filmový dokument.

Wrangelov ostrov Wrangelov ostrov patrí do Čukotského autonómneho okruhu Ruskej federácie. Má rozlohu 7 600 štvorcových kilometrov a od Sibíri ho oddeľuje prieliv široký 140 kilometrov. Reliéf sa zdvíha od pobrežnej nížiny do centrálnych hôr s maximálnou nadmorskou výškou 1 096 metrov (hora Sovetskaja). Napriek arktickému podnebiu sú na ňom iba malé ľadovce. V tundre je asi 900 jazier. Flóra zahŕňa vyše 300 druhov rastlín, čo je podstatne viac ako na iných arktických ostrovoch. Od roku 2004 je najsevernejšou súčasťou prírodného dedičstva UNESCO.

Autor: Jozef Sliacky