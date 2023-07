Útechou v biede mu bolo kreslenie.

Vždy existujú nádeje, ak sú plátna prázdne, tvrdil Gustav Klimt, ktorý si svojím umením a talentom získal spoločnosť. Zbožňoval krásu, najmä ženskú, a sám ju vytváral. Jeho obrazy fascinujú ornamentmi odetými do zlata a zvodnými dámami s telom či s očami plnými túžby. Najznámejší rakúsky maliar a grafik si nežnejšie pohlavie získal svojím umením, šarmom aj humorom. Obľuboval kvetinové záhrady, jeho srdcovou záležitosťou bola kráľovná kvetín s tŕňmi, ale v detstve veru nemal „na ružiach ustlané“.



Narodil sa do chudobnej rodiny v Baumgartene neďaleko Viedne. Útechou v biede mu bolo práve kreslenie. Už v tínedžerskom veku dostal prvé zákazky. V roku 1888 on a ďalší mladí umelci nadchli verejnosť svojou výzdobou stropu nového Dvorného divadla vo Viedni a prichádzali ďalšie lukratívne objednávky. „Vždy existujú nádeje, ak sú plátna prázdne,“ tvrdil muž, ktorý si svojím umením a talentom získal viedenskú spoločnosť.



V roku 1898 Klimt spolu s ďalšími umelcami otvorili na Ring­strasse výstavný pavilón zasvätený novému výtvarnému hnutiu – secesii.



Veľa portrétoval a modelky sa stávali jeho milenkami. Známa je jeho avantúra s 19-ročnou Almou Schindlerovou, českou práčkou Mariou Učickou, s ktorou mal syna Gustava, či Mizzi Zimmermannovou, ktorá mu stála ako modelka pre obraz nahej ženy Nuda veritas. Mal niekoľko nemanželských detí, ale nikdy sa neoženil. Najvášnivejší a celoživotný vzťah udržiaval s emancipovanou módnou návrhárkou Emiliou Flögeovou.



Klimtovým najznámejším dielom je Bozk a jedným z jeho najdrahšie predaných obrazov Portrét Adely Blochovej-Bauerovej I., nazývaný aj Dáma v zlatom. V roku 2006 zaň americký podnikateľ a filantrop Ronald Lauder zaplatil viac ako 107 miliónov eur.



Viedenský secesista, ktorý sa najčastejšie obliekal do dlhej košele, dostal v januári 1918 porážku a ochrnula mu polovica tela. Zomrel v sanatóriu o pár týždňov – 6. februára. Mal len 55 rokov. Vtedy vznikol aj jeho posmrtný portrét, ktorý namaľoval jeho blízky priateľ, pre ktorého bol Klimt ako otec – Egon Schiele.