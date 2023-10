Dosiaľ najväčšia vlaková lúpež vyniesla zlodejom viac ako dva a pol milióna libier.

Okolo tretej hodiny ráno 8. augusta 1963 pätnásť lupičov prepadlo poštový vlak prechádzajúci cez anglické mestečko Cheddington a odnieslo si dva a pol milióna libier, čo je v prepočte na dnešné pomery 61 miliónov. Celá udalosť vošla do britskej histórie ako veľká vlaková lúpež.

Ľudia z podsvetia

Plán zastaviť a vylúpiť vlak z Glasgowa do Londýna sa zakladal na informácii od nemenovaného bezpečnostného pracovníka britskej Kráľovskej pošty. Ten povedal zlodejom Gordonovi Goodymu a Busterovi Edwardsovi o obrovskej sume peňazí, ale aj o zabezpečení vlaku. Keď si šéf gangu Bruce Reynolds vypočul svojich poskokov, rozhodol – ideme na to.



Skupina nemala skúsenosti s vlakovými lúpežami, preto zaangažovala niekoľko členov londýnskeho podsvetia, napríklad Tommyho Wisbeyho, Boba Welcha či Jima Husseyho. Kľúčová posila bol však Roger Cordrey, špecialista na vlakové lúpeže, ktorý dokázal zmanipulovať železničný semafor a zastaviť vlak.

Prepadnutie

Počas skorých ranných hodín vlak s veľkou finančnou hotovosťou, smerujúci z Glasgowa do Londýna, zrazu zastavil na červenú neďaleko juhoanglického Cheddingtonu. Traťový inžinier David Whitby vyšiel z rušňa, aby zistil, čo sa deje. Keď sa priblížil k semaforu, spozoroval koženú rukavicu zakrývajúcu jedno zo svetiel a zo zariadenia visel drôt napojený na šesťvoltovú batériu. Pokúsil sa zavolať najbližšiu traťovú prevádzku, ale telefónne spojenie bolo prerušené. Zmätený Whitby sa chcel vrátiť do vlaku, ale zrazu mu na plece zaklepala čiasi ruka. „Ak budeš kričať, zabijem ťa,“ povedal traťovému inžinierovi neznámy maskovaný muž. Následne sa z tmy vynorili ďalší lupiči, ktorí Whitbyho odprevadili do rušňa. Tam zastihli jeho kolegu Jacka Millsa a zbili ho do bezvedomia.



Keď ovládli lokomotívu, odpojili prvé dva vagóny z dvanásťvozňovej súpravy. Potom sa pokúsili rozbehnúť vlak, ale nejak sa im to nedarilo. Riadenie rušňa bolo komplikovanejšie, než si mysleli. Prebrali preto Millsa z bezvedomia a donútili ho, aby ich odviezol o pol míle ďalej k železničnému mostu v neďalekej osade Ledburn. Tam už čakali ďalší kumpáni, ktorí otvorili vozeň s peniazmi, premohli stráže a ukradli hotovosť – celkom 120 vriec s peniazmi. Lup napratali do troch áut.

Na úteku

Strážcovia, ktorí hliadkovali v desiatich vozňoch pri Cheddingto­ne, si po čase uvedomili vážnosť situácie a zalarmovali úrady. Scotland Yard bol pri pátraní po zločincoch zo začiatku bezradný. Muži boli maskovaní, bola tma, takže bolo prakticky nemožné zistiť ich identitu. Jedna stopa sa predsa len objavila. Podľa britskej železničnej polície jeden z lupičov varoval personál v poštovom vozni, aby nevolali políciu najmenej pol hodiny. Mohlo to znamenať, že zlodeji mali úkryt niekde v okolí, do ktorého sa dokázali dostať v priebehu niekoľkých desiatok minút.



Muži zákona preto začali prečesávať blízke okolie, vytiahli staré policajné záznamy trestancov a sledovali podozrivých. Všetky snahy sa však končili v slepej uličke. Detektívi sa preto znovu vrátili na miesto činu urobiť dodatočné analýzy.



Aj na základe výpovedí očitých svedkov došli k záveru, že lupiči museli mať komplica v transportnej spoločnosti. Koniec koncov, vedeli, kedy a kadiaľ vlak pôjde, v ktorom vozni sa nachádza hotovosť, ako je chránená a kde vlak zastaviť.



Zatiaľ čo vyšetrovatelia pracovali na tejto teórii, vynorila sa ďalšia dôležitá informácia. Polícii sa ozval pastier žijúci zhruba 30 kilometrov od miesta prepadnutia vlaku, vraj na susednej farme sa deje niečo podozrivé. V netradičných hodinách tam prichádzali a odchádzali rôzne neznáme osoby. Muži zákona našli na farme Leatherslade zlatú baňu dôkazov. Boli tam nielen vrecia, v ktorých bola časť hotovosti, ale na dvore dokonca parkovali autá, na ktorých lupiči ušli z miesta činu. V dome polícia našla spacie vaky, zásoby potravín a spoločenské hry. Aj keď sa zlodeji snažili nezanechať po sebe odtlačky prstov, polícii sa podarilo niekoľko získať, a to z hry Monopoly a fľaše kečupu.



S novými dôkazmi bolo zadržanie lúpežníkov hračka. Ako prvý sa polícii dostal do rúk Roger Cordrey, kvetinár z Bournemouthu. Prezradila ho domáca, podľa ktorej sa správal podozrivo a zaplatil jej nájomné v hotovosti na tri mesiace vopred. Muž sa rozhodol spolupracovať a úrady rýchlo zatkli ďalších dvanásť lupičov. Boli to Gordon Goody, Charlie Wilson, Roy James, John Daly, Brian Field, Leonard Field, John Wheater, Ronnie Biggs, Tommy Wisbey, Jim Hussey, William Boal a Bob Welch.

Tresty a úteky

Zadržaných v roku 1964 postavili pred súd. Až piati z nich dostali trest vo výške 30 rokov väzenia, ktorý neskôr znížili. Johna Dalyho, jedného z lupičov, pre nedostatok dôkazov prepustili. Prísne tresty vyústili aj do dvoch útekov z väzenia. Charlesovi Wilsonovi spoločníci pomohli dostať sa do Kanady, kde ho však objavili miestne úrady a vydali späť do Anglicka.



Ronnie Biggs v roku 1965 preliezol múr väzenia a zoskočil na sťahovacie auto. Najskôr si to namieril do Francúzska, potom do Austrálie a nakoniec do Brazílie. Darilo sa mu unikať spravodlivosti do roku 2001. Vtedy sa pre zlý zdravotný stav vrátil do Spojeného kráľovstva a prakticky sa tak nechal zatknúť. Dúfal, že v rodnej krajine dostane lepšiu liečbu.



Polícii chvíľu trvalo, kým postavila pred súd vodcu gangu Brucea Reynoldsa. Súd ho nakoniec poslal na desať rokov za mreže. Vyšetrovatelia však nikdy neodhalili totožnosti viacerých členov skupiny ani informátora z radov transportnej spoločnosti.

Epilóg

Záver veľkej vlakovej lúpeže z roku 1963 je tragický. Po zločine a väzení čakal viacerých hlavných aktérov násilný koniec života. Napríklad Buster Edwards spáchal samovraždu v roku 1990, Charlesa Wilsona zastrelil nájomný vrah v Španielsku a Brian Field zomrel pri autonehode so svojou manželkou a deťmi.



Pre obete lúpeže Jacka Millsa a Davida Whitbyho mala udalosť dlhotrvajúce následky. Mills sa nikdy nezotavil zo svojich zranení a trpel bolesťami hlavy až do smrti v roku 1970. David Whitby, traumatizovaný udalosťami, zomrel na infarkt v roku 1972 vo veku 34 rokov.

Celý príbeh veľkej vlakovej lúpeže sa jej aktérom podarilo speňažiť. Lupiči vyjednali nemalý honorár za spoluprácu pri písaní knihy o lúpeži. Kniha Piersa Paula Reada vyšla v roku 1978 pod názvom The Train Robbers, Vlakoví lupiči.



Aby získali od vydavateľa viac peňazí, zlodeji si vymysleli, že lúpež financoval Otto Skorzeny, teda človek, ktorý stál za povojnovou nacistickou ilegálnou organizáciou Odessa. Autor knihy Read neskôr robil v Brazílii rozhovor s Ronniem Biggsom a ten sa mu priznal, že táto dejová línia nebola pravdivá. Prípravu celej akcie v skutočnosti financoval Bruce Reynolds.



Napriek tomu istá „nacistická“ spojitosť existovala. Spomínaný Biggs si na úteku objednal plastickú operáciu tváre u doktora, ktorý predtým robil podobné zákroky utekajúcim nacistom.

Autor: Peter Sobčák