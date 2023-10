Nepohol sa od neho viac než na tri kroky. Je to jeho bodyguard, povedali nám ľudia zo Šimečkovho okolia o mužovi, ktorý sprevádzal lídra PS na koncerte pred voľbami v Bratislave.

Vyšportovaný muž v kraťasoch a športovom tričku s taškou cez rameno tzv. “ľadvinkou” bol dva kroky od Michala Šimečku počas celého koncertu na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorý pár dní pred voľbami organizovala Šimečkova strana a on na pódiu aj krátko vystúpil.



Čoho sa bojí Šimečka? Má nejaké informácie o ohrození svojej bezpečnosti? Vyhráža sa mu niekto?

Moderátorka akcie Kristína Tormová na úvod vyzývala aj zhromaždený dav: “Ak sem náhodou prídu nejakí provokatéri, alebo aby to bolo gender vyvážené: provokatérky, tak by som vás chcela poprosiť, aby ste sa nezapájali,” hovorila s tým, že oni predsa chcú, aby atmosféra na Slovensku bola iná ako doposiaľ.



Muž sa od Šimečku nepohol, ani keď sa zhováral s ľuďmi, ani keď trávil čas s manželkou a malou dcérkou, spolu s ním z námestia aj odchádzal.



Progresívci nechcú o ochrane svojho šéfa hovoriť. “Bezpečnostné opatrenia a miera ich využitia sú informácie citlivé na zverejňovanie, keďže v budúcnosti by práve zverejnené detaily mohli predstavovať bezpečnostné riziko,” uviedli v odpovedi pre PLUS 7 DNÍ. Potvrdili však, že na koncerte aj volebnej noci sa nachádzali aj ľudia dohliadajúci na bezpečnosť oboch akcií.

Muž, vľavo v krátkych nohaviciach a s ľadvinkou cez plece, sa od Michala Šimečku na koncerte na Hlavnom námestí v Bratislave pár dní pred voľbami ani nepohol. Zdroj: PLUS7DNÍ/Vlado Benko jr.

Politik nikdy neostal sám. Ani na moment. Zdroj: PLUS7DNÍ/Vlado Benko jr.

Progresívci využívajú podľa výpisu z transparentného účtu strany služby rovnakej agentúry aká poskytovala ochranku aj počas kampaňovania súčasnej prezidentke Zuzane Čaputovej. Za bližšie neuvedené služby týždeň pred voľbami a ochranu počas volebnej noci zacvakali bezpečnostnej spoločnosti približne 3 000 eur.



Fotografie sme ukázali aj bývalému šéfovi Úradu na ochranu ústavných činiteľov Jurajovi Zábojníkovi. Vyhlásil, že ak je muž pri Šimečkovi skutočne jeho "bodyguardom", možno neprekypuje charizmou ochrancu, ale vie si predstaviť, že by ho ochránil pred prípadným útokom výtržníka.