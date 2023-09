K aktuálnemu dianiu v polícii sa vyjadrila aj strana Demokrati. Manžel jednej z jej členiek totiž zastáva funkciu na Úrade inšpekčnej služby.

Zdá sa, že rezort sa začína vymykať spod kontroly kompetentných. Konkrétne povereného ministra vnútra Ľudovíta Ódora. Dejú sa v ňom totiž veci, nad ktorými zostáva rozum stáť.



V centre všetkého je skupina vyšetrovateľov NAKA združených okolo Jána Čurillu. Takzvaní čurillovci stoja za objasňovaním káuz ako Očistec či Judáš a vďaka tomu zažívajú nevídaný až absurdný obdiv. Ich heroizácia sa podľa všetkého podpísala pod to, že sami uverili vo svoju dokonalosť a neohrozenosť. Situácia zrejme dospela do štádia, že v niektorých prípadoch začali raziť cestu vlastnej, tak trochu pokrivenej spravodlivosti.

Autentická nahrávka

Zarážajúce ticho kompetentných zostalo po zverejnení poslednej nahrávky. Jej obsah pritom naznačuje, že ak sa teda čurillovci v minulosti nedopustili konania, ktoré im kladú za vinu, údajne manipulovali mediálne sledované prípady, pár týždňov pred voľbami zrejme zbehli presne na takéto zbojnícke chodníčky.



Z nahrávky vyplýva snaha vyšetrovateľa Pavla Ďurku zmanipulovať ešte len plánovanú výpoveď spolupracujúceho obvineného Petra Petrova, ktorý mal pre čurillovcov cenu zlata. Niet totiž mediálne známeho prípadu, v ktorom by sa nemihla nejaká jeho výpoveď. Od predstaviteľov strany Smer si preto vyslúžil rôzne prezývky, najznámejšia je tá o univerzálnom udavačovi.



„Pravda raz vyjde na povrch,“ reagoval pre PLUS 7 DNÍ na zverejnený obsah nahrávky samotný Petrov a potvrdil jej autenticitu s tým, že vznikla niekedy v polovici tohtoročného júna.



„Telefonicky ma vtedy zavolal vyšetrovateľ Sabota (jeden z čurillovcov – pozn. red.) deň pred vypočúvaním, či viem prísť na výsluch. Nepovedal mi merito veci, teda o čom mám ísť vypovedať, ja som sa nikdy ani nepýtal. Keď som došiel, čakali sme s vyšetrovateľom Sabotom u neho v kancelárii a došiel Pavol Ďurka. A ten spustil presne to, čo je na nahrávke,“ priblížil Petrov priebeh udalostí.

Pán jeden, pán dva

Podľa nahrávky policajt Ďurka začal Petrovovi vykladať o akomsi začatom konaní proti temným silám, že by bolo fajn, keby o ňom čo-to povedal. Napríklad, ako ho po zadržaní riešili na východe. Mohol by sa vyjadriť aj k akémusi jednému a druhému pánovi. Nevedno, z akej pozície Ďurka s Petrovom v tejto veci vôbec hovoril, keďže nebol vyšetrovateľom daného prípadu.



„Vy ste vedeli, kto je pán jeden a pán dva, ku ktorým vás Ďurka nabádal sa vyjadriť?“ pýtame sa Petra Petrova.

„Pán jeden je bývalý šéf NAKA Zurian, pán dva je Grega, bývalý šéf NAKA na východe, ktorého podriadení ma na jar v roku 2021 zadržali. Potom som vypovedal všetky tie veci. Môj výsluch trval osem dní,“ odpovedal pokojne Petrov.



Skúšame sa teda aj spýtať, či sa necítil Pavlom Ďurkom tak trošku manipulovaný. „Každý čitateľ si po vypočutí danej nahrávky iste urobí vlastný názor, ale podľa mňa nie je v poriadku takýto výklad pred začatím výsluchu,“ opatrne volí slová Petrov.



Len aby bolo jasné, reč je o údajne elitnom vyšetrovateľovi Ďurkovi, chránenom najvyššími ústavnými činiteľmi, špeciál­nym prokurátorom Lipšicom, ale i niekoľkými médiami. Presne o tom, ktorému spolu s ďalšími kolegami kompetentní napriek závažným obvineniam nielenže nepozastavili výkon služby v polícii, ale práve naopak, povýšili ho, dosadili do rôznych funkcií, z ktorých teraz bez akýchkoľvek zábran ovplyvňuje stále prebiehajúce trestné konanie voči vlastným osobám. A to za použitia všetkých možných, až neobmedzených prostriedkov.

Sám čelí obvineniu

Aktuálne vyjadrenia Petra Petrova sú zarážajúce o to viac, že sám čelí obvineniu v kauze manipulácií. Vzniesol ho voči nemu dnes už zrušený tím Oblúk, ktorý v minulosti viedla vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby Diana Santusová. Ako je známe, práve zásah jej tímu voči údajným krivým svedkom v lete 2021 sa podarilo zmariť. Postaral sa o to vtedajší policajný prezident Peter Kovařík a minister vnútra Roman Mikulec.



Kovařík za zmarenie policajnej akcie čelí obvineniu, a ako aktuálne vysvitlo, v minulosti za neho v tejto veci orodovala priamo prezidentka Čaputová u generálneho prokurátora Maroša Žilinku.



Pokiaľ ide o akciu tímu Oblúk, z troch podozrivých sa vtedy podarilo zadržať len jedného. Petrov bol v tom čase už v zahraničí. Dnes už nepopiera, že informáciami o snahe inšpekcie zadržať ho disponoval vopred. O tom, či čurillovci zasiahli, aby mu pomohli vyhnúť sa plánovanému zadržaniu, vraj porozpráva niekedy inokedy.

Nové vedenie, nové praktiky

No a zatiaľ čo Peter Petrov, prezývaný Tiger, sa chystá niekedy prehovoriť, bývalá šéfka tímu Oblúk Diana Santusová bojuje o svoju existenciu. A spolu s ňou všetci, ktorí sa jej nejakým spôsobom zastali.



Situácia začala nekontrolovane gradovať po nástupe nového riaditeľa na inšpekcii Petra Juhása, ktorý do vedúcej pozície úradu povolal vyšetrovateľa NAKA Pavla Ďurku. Toho Pavla Ďurku, ktorého práve inšpekcia vyšetruje pre manipulácie a ktorý sa v minulosti chystal podpáliť Santusovej auto. A ako ukazujú najnovšie odhalenia, len krátko pred nástupom k Juhásovi na inšpekciu Ďurka inštruoval Petrova, ako treba vypovedať proti tým, ktorí sa pričinili o jeho, Ďurkove obvinenie a obvinenie Ďurkových kolegov. Znie to zložito a neuveriteľne, ale je to tak. Toto sa deje v demokratickej krajine s požehnaním najvyšších ústavných činiteľov vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej.

Otvorený list

Skupina policajných príslušníkov, menovite Peter Juhás, Pavol Ďurka, ale i Juhásov zástupca Juraj Svítok, „ponižujúco a bezohľadne zneužíva moc a postavenie na dosiahnutie svojich cieľov“. V otvorenom liste premiérovi Ľudovítovi Ódorovi, ktorý zároveň riadi rezort vnútra, to tvrdí dnes už bývalý dlhoročný šéf inšpekčnej služby v Košiciach Ľubomír Imlej. Dokument, ktorý naznačuje až trestuhodné konanie hneď niekoľkých vedúcich predstaviteľov inšpekcie, zaslal Ódorovi ešte začiatkom augusta tohto roka. V ňom okrem iného priblížil, ako šikanujú Dianu Santusovú, ktorú preradili do Košíc pod jeho riadenie.



„Keď menovaná ochorela dňa 4. júla 2023, bolo mi opakovane uložené vykonať u nej kontrolu liečebného režimu, celkom osemkrát v priebehu šiestich dní.“



Podľa Imleja patrí Santusová medzi najšikovnejších vyšetrovateľov, akých kedy riadil. Práve preto sa vzoprel praktikám, ktoré mali jediný cieľ. Zbaviť sa Santusovej za každú cenu, a ako uvádza Imlej, najlepšie ju pri tom poriadne ponížiť.

Zvažuje žalobu

Napokon zostal ponížený aj Imlej. Ódor ho odvolal z funkcie a špinu na neho vyliali politici zo strany Demokrati. Exminister obrany Jaroslav Naď o ňom verejne počas tlačovej besedy povedal, že mal vzťah so Santusovou.

„Vyjadrenie pána Naďa nie je pravdivé. Je to klamstvo. Jeho stanovisko je o to prekvapujúcejšie, že môj klient pána Naďa osobne nepozná, nikdy sa nestretli, nikdy spolu netelefonovali, nikdy sa nevideli. Rovnako sa môj klient nepozná s nikým, kto bol za stranu Demokrati na tlačovej konferencii,“ uviedol pre PLUS 7 DNÍ Imlejov advokát Marek Doktor.



Za pozoruhodnú pritom označil známu demagogickú slovnú ekvilibristiku, keď niekoho, koho nepoznáte a nikdy ste ho nevideli, lživo obviníte z niečoho nekalého a následne plocho poviete, že o veci by sa dalo hovoriť ešte veľa, ale položíte si rečnícku otázku načo.



„Predpokladám, že dôvod je jasný. Mnohé veci sa dajú odôvodňovať politicky, ale postup môjho klienta určite nie. On len korektne postupoval v súlade so zákonom a svojím svedomím, a keď za to začal byť perzekvovaný, začal sa brániť právnymi a čisto legálnymi krokmi. Ťažko na ňom a na jeho postupe hľadať niečo negatívne a ešte mediálne zaujímavé,“ dodáva advokát Marek Doktor, ktorý potvrdil, že jeho klient zváži v tejto veci podanie žaloby na ochranu osobnosti.



Aktuálne sa snaží brániť aj Diana Santusová, ktorá podala na svojich nadriadených sťažnosť. Konkrétne na zástupcu riaditeľa inšpekcie Juraja Svítoka, ktorý ju údajne v minulosti sexuálne obťažoval. Po jej odmietnutí sa jej vraj začal mstiť, a to práve z pozície svojho postavenia. Rovnako sa z neho stal kľúčový svedok, ktorý začal vypovedať v prospech čurillovcov. Urobil tak vyše roka od ich obvinenia. V tejto súvislosti zaráža, že zodpovedné osoby, ktorým Santusová adresovala svoju sťažnosť, vec poňali skutočne svojsky. Preveriť ju dali vedeniu ÚIS.

Šikanovaná. Diana Santusová prehovorila, prečo sa rozhodla podať sťažnosť. Zdroj: ARCHÍV

Cielené šikanovanie

Vyšetrovateľka Diana Santusová podala sťažnosť na svojho nadriadeného Juraja Svítoka, ktorý ju údajne v minulosti sexuálne obťažoval. Podľa sťažnosti jej písal textové správy v aplikácii Signal a došlo aj k fyzickému ataku. Pre PLUS 7 DNÍ Santusová vysvetlila, prečo sťažnosť podala až vyše roka od predmetného incidentu.

Verejným priestorom koluje sťažnosť na súčasného zástupcu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Juraja Svítoka. Napísali ste takúto sťažnosť?

Áno, sťažnosť týkajúcu sa mjr. JUDr. Juraja Svítoka som podala 15. augusta 2023 a bola doručená riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby, generálnemu tajomníkovi služobného úradu Ministerstva vnútra SR a generálnemu prokurátorovi.

Prečo ste im túto sťažnosť adresovali?

Rozhodla som sa takto konať v dôsledku toho, že v súčasnosti je vyvíjaná aktívna snaha vedenia ÚIS, predovšetkým mimoriadne aktívna snaha pomstychtivého mjr. JUDr. Juraja Svítoka, zbaviť sa ma ako nepohodlnej vyšetrovateľky ÚIS, a to prostredníctvom služobného hodnotenia so záverom bez reálneho základu, že som nespôsobilá na výkon zastávanej funkcie, teda vyšetrovateľky ÚIS, čo považujem za jednoznačný akt pomsty a cielené šikanovanie mojej osoby.

Akt pomsty za čo?

Za to, že som bola vedúcou špecializovaného vyšetrovacieho tímu Oblúk, ktorý svojím konaním v súlade so zákonom zabezpečil rôzne dôkazy v neprospech istej protežovanej skupiny príslušníkov NAKA a im spriaznených osôb.

V dokumente okrem iného opisujete nepríjemnú situáciu, ku ktorej údajne došlo počas porady na Duchonke vlani začiatkom leta. Prečo ste sa rozhodli konať až teraz?

Celá situácia, tak ako sa odohrala, bola pre mňa veľmi nepríjemná, no dúfala som, že ak sa k nej nebudem vracať a nebudem ju ďalej žiadnym spôsobom riešiť, nebude mať pre mňa žiadne negatívne dôsledky v rámci môjho služobného pomeru. Už vtedy išlo a v súčasnosti stále ide o môjho nadriadeného. Mala som pochopiteľne strach z pozície rádovej vyšetrovateľky vystúpiť proti môjmu nadriadenému mjr. JUDr. Jurajovi Svítokovi.

Naznačujete, že situácia napokon mala pre vás negatívne dôsledky?

U mjr. JUDr. Juraja Svítoka podľa všetkého zanechalo moje odmietnutie jeho impertinentných návrhov sexuálneho charakteru zášť a značnú frustráciu, a to až v takom rozsahu, že sa mi zo svojej pozície nadriadeného s personálnou právomocou snaží mstiť prostredníctvom šikanovania a účelového služobného hodnotenia. Preto som sa rozhodla opísať aj túto nepríjemnú udalosť a povedať celú pravdu. Teda opísať situáciu, ktorá je nepochybne primárnym dôvodom mojej údajnej „nespôsobilosti“.

Máte nejakých svedkov?

O udalosti nepochybne svedčí komunikácia s mjr. JUDr. Jurajom Svítokom na aplikácii Signal, ktorú opisujem v samotnom podaní pomerne podrobným spôsobom vrátane časových súvislostí a ktorú mám stále k dispozícii ako dôkaz. Zastávam názor, že nielen samotný obsah, ale aj evidentná nástojčivosť a intenzita tejto komunikácie zo strany mjr. JUDr. Juraja Svítoka ako ženatého muža v kontexte s jeho neprehliadnuteľnou neodbytnosťou v neskorých nočných hodinách preukazujú pravdivosť môjho tvrdenia.

Reagovali na vašu oficiálnu sťažnosť oslovení predstavitelia?

Do dnešného dňa na moju sťažnosť pre mňa z nepochopiteľných dôvodov nereagoval absolútne žiadnym spôsobom ani riaditeľ ÚIS Peter Juhás ani generálny tajomník služobného úradu ministerstva vnútra Peter Rolný. Jediná reakcia, respektíve informácia bola z Generálnej prokuratúry. Prokurátor ma informoval, že moje podanie bolo odstúpené z dôvodu vecnej príslušnosti na ďalšie konanie Krajskej prokuratúre Bratislava.

Skúšali ste v tejto veci osloviť aj priamo dočasne povereného ministra vnútra Ľudovíta Ódora či policajné odbory?

Áno, predmetné podanie bolo doručené aj priamo ministrovi vnútra SR Ľudovítovi Ódorovi, sekcii personálnych a sociálnych činností a osobnému úradu ministerstva vnútra, Úradu na ochranu oznamovateľov a Odborovému zväzu polície, pričom rovnako ani jeden z týchto adresátov do dnešného dňa žiadnym spôsobom na moje podanie nereagoval.