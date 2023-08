Členovia súdnej rady museli Pamele Záleskej pripomenúť, že jej vzťah s novinárkou môže byť problém. Ak Tódová píše o účastníkoch konania, o ktorých rozhoduje Záleská, vnímanie nestrannosti a objektívnosti súdneho procesu dostáva na frak.

Záleská si verejné vypočutie doslova vypýtala. Oslovila predsedu súdnej rady Jána Mazáka s tým, že chce byť prítomná na ich včerajšom (15.augusta) zasadnutí. Dôvodila, že „nechce prehlbovať problémy okolo jej osoby“ a nechať "megaškandál" až na september. Nakoniec jej rada vyhovela, prehádzala svoj program a vypočula si ju v podstate okamžite.

Keď začiatkom augusta nakrútil youtuber Martin Daňo ako sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Záleská dovolenkuje s novinárkou z Denníka N Tódovou v Tatrách, spustila sa lavína reakcií. Predseda súdnej rady Ján Mazák nazval ich vzťah „rodinným “. Tódová verejne priznala, že ide o veľmi úzky kontakt. Tvrdí, že kvôli nemu sa už istý čas nevenuje kauzám, v ktorých Záleská ako sudkyňa rozhoduje.

Pred členmi súdnej rady Záleská uviedla, že dostala niekoľko ponúk z médií, aby prišla vysvetliť svoj vzťah. Vyhlásila, že sa niekto snaží o jej diskreditáciu, ale nemôže povedať kto, keďže dodržuje mlčanlivosť. Členom súdnej rady vyčítala, že poskytli vyjadrenia médiám „bez znalosti veci“, pričom viackrát sudcov presviedčala, že vôbec nečítala články alebo komentáre, ktoré sa týkali jej a Tódovej.

Záleská začala ostrým útočným tónom a tak sa vypočutie sa nezaobišlo bez zvýšených hlasov, hnevlivých reakcií a britkých slov. Členka rady Marcela Kosová Záleskú vyzvala, aby neútočila a Dana Jelinková Dzudzíková podotkla, že „neprejavuje dostatok úcty voči kolegom“. Záleská zasa tvrdila, že jej „podsúvajú vynášanie informácií zo spisov“ a je „terčom útokov“.

Záleská viackrát zopakovala, že nevidí konflikt v tom, že žije v jednej domácnosti s novinárkou. Podľa nej problém vyriešili tým, že Tódová už „nerobí investigatívnu žurnalistiku, robí publicistiku“.

Viacerí členovia súdnej rady sa však zhodli, že „Tódová písala o Záleskej oslavné články a robila jej PR“. A hlavne že Tódová písala o účastníkoch konaní, v ktorých rozhodovala Záleská.

„Nepamätám si kolegyňu alebo kolegu, ktorý by robil verejné vyhlásenie vo vzťahu k svojmu súkromiu, ktorý by sa vyjadroval, s kým žije, s kým má vzťah,“ bránila sa Záleská zvýšeným hlasom. Dodala, že jej vzťah nie je tajomstvom, dokonca aj minimálne traja členovia súdnej rady ju už videli s Tódovou. Keď však bola pred súdnu radu predvolaná nedávno, na otázku ohľadne jej vzťahu s novinárkou Denníka N Tódovou neodpovedala. Ani náhodou teda nemožno tvrdiť, že tento vzťah netajila.

Ďalšia členka súdnej rady Ayše Pružinec Eren sa Záleskej teraz spýtala priamo, či má medzi novinármi ďalších kamarátov. „Nechodím medzi novinárov. Považujem za problém, ak by som sa zúčastňovala napríklad vianočného večierka Denníka N. Nemám kamarátov medzi novinármi,“ odpovedala s tým, že „seriózne novinárske vzťahy udržiava s novinármi z denníka Sme, N, Aktualít“.

Nechodím medzi novinárov. Pamela Záleská, sudkyňa

Za problém nepovažuje, ak Tódová robí rozhovory s ľuďmi, ktorí svedčia v kauzách, ktoré rozhoduje sama Záleská. Konflikt by nastal, ak by bola novinárka v pozícii stíhanej, obvinenej, poškodenej či svedkyne. V takom prípade by oznámila svoju zaujatosť. Keď ju členovia súdnej rady upozorňovali, že ako sudkyňa musí „vzbudzovať aj zdanie nestrannosti“, odpovedala, že „nevie, o čom ľudia pochybujú alebo nepochybujú“. Naopak, vyhlásila, že ona sama „je predmetom neustáleho spochybňovania“.

Bývalá prokurátorka a dnes advokátka Eva Mišíková podotkla, že Tódová oslovuje svedkov, ktorí sa opakujú vo viacerých kauzách. „A ešte je tu jeden moment, že pôsobí v denníku, ktorý postupne stráca zmysel pre objektivitu,“ dodala.

Mišíková sa zhodla s názorom sudcu Petra Šamka, že môže ísť o konflikt záujmov, ak v kauze rozhoduje sudca, ktorý je v blízkom vzťahu s novinárom píšucim o kauze, či robiacim rozhovory so svedkami alebo prokurátorom.

Súdna rada vzala Záleskej vysvetlenie iba na vedomie. Ale s prísľubom, že sa bude musieť viac venovať etickým pravidlám sudcov, aj ich prípadnému spolužitiu s novinármi.