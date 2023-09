Progresívne Slovensko chce umožniť tranzíciu na princípe sebaurčenia. Chceli by ste vedieť, od akého veku by mala mať osoba podľa PS právo na sebaurčenie? Zbytočne.

Progresívne Slovensko je stranou, ktorá v poslednom období začala v prieskumoch atakovať prvú priečky. Sociálne tváriacemu sa Smeru-SSD sa doslova lepí na päty. Voličom vo svojom predvolebnom programe sľubuje mnoho. Zásadné zmeny by progresívci v prípade víťazstva chceli realizovať presne v 27 oblastiach. Tak napríklad by radi zaviedli bezplatné menštruačné potreby do škôl, na univerzity a pre najohrozenejšie kategórie osôb. Presadiť by tiež chceli bezplatnú antikoncepciu a núdzovú tabletku hradenú z verejného zdravotného poistenia.

Háklivé témy

Strana, ktorú vedie súčasný podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka otvorene hovorí, teda vo svojom programe, aj o témach, ktorým sa iné politické subjekty vyhýbajú. Niektoré z opatrnosti, iné zo zásady. Ide o oblasti riešiace práva ľudí z LGBTI komunity či osôb, ktoré nie sú stotožnené so svojou identitou. Zmenám by sa v prípade, že by budúcu vládu zostavovalo PS zrejme nevyhli ani referendá, ktoré by sa už nemohli organizovať tak, ako si niekto zmyslí. Rozhodovali by o nich akési občianske zhromaždenia.

Lenže progresívci majú trošku problém. Nie všetky tieto témy vedia pred voľbami dostatočne odkomunikovať. Lepšie povedané, problém s tým má ich šéf Michal Šimečka, ktorý síce bez akýchkoľvek zábran hovorí o svojom súčasnom vyše stotisícov ročnom plate, no otázkam súvisiacim práve s háklivejšími témami sa radšej vyhne. Stalo sa tak aj počas rozhovoru, ktorý poskytol Plus 7dní. Vzhľadom na jeho časovú zaneprázdnenosť sme mu nestihli počas osobného stretnutia položiť všetky otázky. Prisľúbil však, že po ich zaslaní svoje odpovede doplní. Napokon sa tak nestalo. Centrála strany PS to odôvodnila tým, že rozhovor je už aj tak dosť dlhý a tematicky skôr náročný. Na naše ďalšie urgencie už nereagovali. A aké otázky zostali zo strany Michala Šimečku nezodpovedané? Tu sú: