Týždeň pred voľbami obvinil líder OĽaNO Igor Matovič svojho politického rivala Richarda Sulíka (SASKA), že je “Haščákova bábka”. Má vraj dôkazy z komunikácie cez mobil. Sulík vyhlásil, že Matovičove správy sú domnelé. Haščák vyzýva políciu, aby konala.

Záloha Sulíkovho telefónu z októbra 2020 je vraj za milión eur na predaj už dlhšiu dobu, tvrdí Matovič. On si vraj zadarmo dohodol nahliadnutie do časti komunikácie. Na nedeľnej tlačovke (24.9.) z nej čítal úryvok. Haščák vraj namietal návrh exministra Krajčího s dotovaním Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) štátom, ale peniaze majú podľa neho dostať aj súkromné poisťovne Dôvera a Union. Sulík mu mal odpísať, aby dodal argumenty Jane Bittó Cigánikovej. Za to, že SaS návrh Krajčího stopla, si mal Sulík od Haščáka vypýtať pozitívne PR, teda články pre Cigánikovú v médiách Penty.



Haščák reagoval na Matoviča cez advokátsku kanceláriu, ktorá ho zastupuje. “V decembri minulého roku Igor Matovič avizoval, že má informácie o údajnej korupcii R. Sulíka a o ďalšie dva mesiace uviedol, že k tejto veci vypovedal na polícii. Polícia vtedy potvrdila, že sa podozreniami, o ktorých Igor Matovič hovoril, zaoberá. Vyzývame aj preto políciu, aby vzhľadom na dnešnú tlačovku Igora Matoviča oboznámila verejnosť s výsledkami jej doterajšieho zisťovania,” uvádza sa v stanovisku Haščáka, ktorej zverejnil advokát Martin Škubla.



Pozastavuje sa aj nad tým, že Matovič nielenže nevyrazil dvere s korupčníkom, nenahlásil ho na polícii, ale ešte aj údajne zobchodoval s touto osobou vybrané súkromné správy.



“J. Haščák bol väzobne stíhaný po 14 rokoch od údajného skutku za to, že na internete zverejnila neznáma osoba tvrdenie inej osoby, že ďalšia osoba doniesla do SIS správu, že vraj zaplatil o jeden rád nižšiu sumu za nahrávky Gorily. Očakávame aj preto, že polícia bude postupovať podobne razantne ako v Haščákovom prípade a bez meškania začne trestné stíhanie pre korupciu, prípadne iné trestné činy, ktorých sa dopustila osoba, adresujúca Igorovi Matovičovi miliónovú ponuku, ako aj pre neoznámenie tohto trestného činu zo strany Igora Matoviča polícii. Veď o danom trestnom čine Igor M. vie (ak si teda ako zvyčajne zase iba nevymýšľa) už viac ako trištvrte roka.”

Celé stanovisko Jaroslava Haščáka

Stanovisko J. Haščáka k dnešnej tlačovej konferencii Igora Matoviča



Vzhľadom na opakované novinárske otázky, aby náš klient reagoval na aktuálne verbálne útoky politického výtržníka Igora Matoviča, dávame k jeho dnešným vyjadreniam nasledovné stanovisko:



Igorovi Matovičovi mal už krátko po vstupe do veľkej politiky povedať neznámy kamarát, že isté podnikateľské kruhy si cenia na 20 miliónov EUR, ak zariadi predčasné voľby. Neskôr uviedol, že to bol len žart.



V auguste 2015 Igor Matovič zverejnil na sociálnej sieti status, že Robert Fico s manželkou majú od roku 2008 na Belize účty, na ktorých „k 21. 7. 2015 je 674.546.004,42 dolára”. Tentoraz to za nepodarený žart označil nie on, ale polícia. Igor Matovič sa ani v tomto prípade s podkladmi k svojim detailne konkrétnym tvrdeniam neunúval.



Aktuálne sa od bývalého premiéra dozvedáme, že s človekom, ktorý mu dal miliónovú, pravdepodobne korupčnú ponuku, nielenže nevyrazil dvere a nenahlásil ho na polícii (hoci má zákonnú oznamovaciu povinnosť, inak sa odpustí trestného činu neoznámenia trestného činu), ale s touto osobou údajne zobchodoval vybrané súkromné správy.



Pritom J. Haščák bol väzobne stíhaný po 14 rokoch od údajného skutku za to, že na internete zverejnila neznáma osoba tvrdenie inej osoby, že ďalšia osoba doniesla do SIS správu, že vraj zaplatil o jeden rád nižšiu sumu za nahrávky Gorily.



Očakávame aj preto, že polícia bude postupovať podobne razantne ako v Haščákovom prípade a bez meškania začne trestné stíhanie pre korupciu, prípadne iné trestné činy, ktorých sa dopustila osoba, adresujúca Igorovi Matovičovi miliónovú ponuku, ako aj pre neoznámenie tohto trestného činu zo strany Igora Matoviča polícii. Veď o danom trestnom čine Igor M. vie (ak si teda ako zvyčajne zase iba nevymýšľa) už viac ako trištvrte roka.



Ešte dve významné poznámky:

1/ Igor Matovič nemá právo sa odvolávať na mlčanlivosť poslanca, nakoľko z genézy jeho vyjadrení k tejto téme je zrejmé, že informácie o skutku mal ešte ako minister a mandát poslanca sa mu obnovil až 31.12.2022.



2./ Údajné správy s R. Sulíkom J. Haščák nemá, ale vie, kde ich hľadať – jeho telefón so správami z tohto obdobia má Národná kriminálna agentúra. Preto pokiaľ dostal Igor Matovič miliónovú ponuku z prostredia NAKA, Úrad inšpekčnej služby by mal toto podozrenie čo najskôr vyšetriť.



Martin Škubla, advokát

