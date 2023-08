Krátko pred voľbami si poslanec Andrej Stančík našiel novú asistentku. Štát jej vyplatí vyše sedemtisíc eur.

Mladý poslanec Národnej rady Andrej Stančík rozhodne nepatrí medzi ticho sediacich zákonodarcov. Názor má takmer na všetko. Aj na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorého označil za najväčšieho šíriteľa ruskej propagandy. Naopak, čo sa týka špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, toho velebí do nebies. Rovnako tak elitných vyšetrovateľov združených okolo Jána Čurillu. Stančík obalením sa do dúhovej vlajky dal jasne najavo aj svoj postoj k LGBTI komunite.

Nová asistentka

Pri jednej téme však Andreja Stančíka výrečnosť akosi zázračne prešla. Nie a nie nájsť tie správne slová na to, aby občanom vysvetlil, prečo potrebuje zo štátnej kasy pár týždňov pred voľbami úplne zbytočne vytiahnuť tisícky eur. Na čo? Na činnosť svojej poslaneckej asistentky Terézie Kolarovičovej, s ktorou zmluvu Kancelária Národnej rady SR na jeho pokyn uzat­vorila 10. augusta tohto roka.



Z oficiálne zverejneného dokumentu vyplýva, že mladý poslanec dal svojej asistentke vyplatiť odmenu v najvyššej možnej sume. Mesačne je to 3 521 eur. Znamená to, že do konca volebného obdobia zinkasuje vyše sedemtisíc eur. Za čo presne, nie je známe, keďže parlament skončil svoju riadnu činnosť už v júni. Oficiálne už nezasadne, len v septembri na rozlúčku. Andrej Stančík na otázky týkajúce sa novej poslaneckej asistentky vôbec nereagoval. Pritom sme ich zaslali na oficiálny poslanecký e-mail.

Kritizovaní

Podľa dostupných údajov nahradila Terézia Kolarovičová na poste Stančíkovej asistentky inú dámu. Bola ňou Katarína Šimnová, ktorú si mladý poslanec do parlamentu dotiahol krátko po odchode z vlády, teda v máji. Aj s touto parlamentná kancelária uzatvorila zmluvu na plnú výšku odmeny. Už vtedy sa preto stal spolu s expremiérom Hegerom, ako i bývalými ministrami Jaroslavom Naďom, Romanom Mikulcom či Milanom Krajniakom terčom kritiky.



Bolo im vyčítané, že si poslaneckých asistentov zamestnali na plný úväzok, hoci zákonodarný zbor mal pred sebou už len jedno riadne zasadnutie. Menovaní politici to v tom čase vysvetlili tak, že ich pomoc súrne potrebujú, lebo poslancovať, to nie je len tak. Andrej Stančík sa však svojím aktuálnym konaním postaral o celkom absurdný moment, ktorý sa skutočne ťažko vysvetľuje.

Mediálny obraz

Len pripomeňme, že do parlamentu sa dostal po voľbách v roku 2020 ako jeden z najmladších členov slovenského zákonodarného zboru. Do poslaneckej lavice sa posadil vo veku 24 rokov. V tom čase v parlamente zastupoval farby Matovičovho hnutia OĽaNO. V nasledujúcich rokoch tuho pracoval aj na svojom mediálnom obraze. Z obleku sa úplne pokojne nahodil do pracovného odevu, to keď kosil trávnik či rúbal drevo. Navliekol si i zvršky ľudového kroja, keď chcel potešiť taiwanskú delegáciu počas návštevy Slovenska. Zrejme najlepšie sa však cítil len sporo odetý. Tak totiž ponúkol fanúšikom pohľad na svoje vypracované telo. V Stančíkovom portfóliu nechýbali ani roztomilé fotky, ktoré ho zachytili pri zimnom otužovaní, pri vianočnom stromčeku so zvieratkami v náručí.



Samozrejme, pozíciu poslanca bral napriek uvedenému úplne vážne. Aj vďaka tomu to vo svojom mladom veku dotiahol relatívne vysoko. Istý čas, presnejšie od konca vlaňajšieho septembra do polovice tohoročného mája, pôsobil na poste štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí. Zlé jazyky síce tárali, že funkciu mu sľúbili ešte minulý rok v máji za podporu prorodinného Matovičovho balíčka, Stančík však neskôr povedal, že je to hlúposť. Faktom však je, že jeho meno sa s funkciou štátneho tajomníka začalo spájať už v júni 2022.



Po páde vlády to Stančík zabalil aj v OĽaNO. Prestúpil k Hegerovým, dnes Letanovskej Demokratom, ktorí mu ponúkli 20. miesto na svojej kandidátke do nadchádzajúcich volieb.