Zvláštne. Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom? Nie, o tom asi správanie herca Milana Ondríka nebude. Tento bojovník proti extrémizmu sa totiž usmieva na fotkách spolu s Bohušom Bigasom, ochrankárom Mariana Kotlebu.

Kopanec do hlavy

Milan Ondrík zažil útok drsných chlapcov s extrémistickým vnímaním sveta. Bolo to už dávno, asi pred dvadsiatimi rokmi, keď ho údajne kopli do hlavy. „Poviem iba toľko, že je hrozné, že sa takéto veci dejú. Mne sa to stalo dokonca aj v Bratislave, keď som mal dlhé vlasy,“ okomentoval situáciu herec v minulosti pre Plus JEDEN DEŇ. „Neviem, čo prekáža takýmto ľuďom. Oni niekedy sami hľadajú nejaký dôvod, aby si do niekoho buchli,“ uvažoval s tým, že mu prekáža ignorácia podobných útokov.

Zvažoval emigráciu

Aj dnes sú Ondríkove názory verejne známe. Ne­chce, aby jeho deti vyrastali v netolerantnej krajine. „Vyvoláva vo mne pocity znepokojenia a ohrozenia, keď sa stretávajú skupiny a samy si určujú zákony a berú veci do vlastných rúk a pästí.“ Je podľa neho nebezpečné, že extrémisti „vymenili kanady a vlajky s rôznymi symbolmi za obleky a sedia v parlamente“.



Ľuďom, ktorí sú alergickí na pomoc Ukrajine, len nedávno odkázal, že im želá, aby pomery zažili na vlastnej koži, pretože nechcú vidieť zlo, ktoré sa deje.

Kotlebovec. Bigas je známy ochrankár z protestov ĽSNS. Celé telo má potetované obrázkami s nacistickou tematikou. Zdroj: FACEBOOK/B.B.

Na protestoch. Akčný v uliciach. Zdroj: archív NMH

Zvrat?

O to viac nás zarazilo, keď sme na fotografii Bohuša Bigasa, osobného ochrankára predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, našli usmievajúceho sa herca Ondríka.



Na fotke sa Bigas s Ondríkom družne objímajú a usmievajú, je tam aj tretí človek. Zvláštne spojenie. Bigas nijako netají obdiv voči kotlebovcom, dokonca je členom strany. Naopak, Ondrík apeluje na nebezpečenstvo týchto ľudí. Bigasovo telo je celé potetované nápismi a obrázkami s nacistickou tematikou. Na prstoch pravej ruky má nápis Sieg, na prstoch ľavej ruky 1941. Na pravom predlaktí má železný kríž a povyše helmu s runou SS. Na ľavom pleci vidno ríšsku orlicu s pretetovaným hakenkrajcom a nápis Mein Kampf. Na hrudi vpravo má pretetovaný hákový kríž. Vedľa železného kríža má napoly pretetované runy SS a nemeckého vojaka hádžuceho granát. Pod nimi nápis Faschisten, písmeno F je pretetované. Nižšie je nápis, ktorý mali na prackách opaskov vojaci Hitlerovho Wehrmachtu, Gott mit uns. Nápis Wehrmacht a pod pupkom Komm zu uns. Na pravom boku veľký hákový kríž. Aj ten je pretetovaný. A mohli by sme pokračovať…



Herec Milan Ondrík sa k Bigasovi vyjadrovať nechce, fotka podľa neho vznikla tak, ako vznikajú ďalšie mnohé iné s inými ľuďmi. „Ktorýkoľvek fanúšik príde za mnou a poprosí ma o fotku, tak sa s ním odfotím. Čo ho mám zabiť?“ zareagoval Ondrík prudko, keď sme ho kontaktovali s otázkami vo veci fotky. Zdá sa, že pri svojom pracovnom fotení nemá také rázne postoje ako v rozhovoroch.

Kontakty. Ondríkov tréner Matejka, vľavo s hercom, sa s Bigasom občas stretne. V auguste spomínali na staré časy pri fajčení cigár. Zdroj: FACEBOOK

Tréner

Milan Ondrík už niekoľko mesiacov tvrdo pracuje na svojom imidži v posilňovni, v najnovšom filme, ktorého príprava finišuje, totiž stvárňuje mafiánskeho bosa 90. rokov Mikuláša Černáka. Ondrík sa zmenil kvôli filmu na poriadne vypracovaného svalovca. Majiteľom posilňovne a jeho trénerom je Patrik Matejka, ktorý bol úspešným majstrom sveta v kickboxe v roku 2000 a neskôr niekoľkokrát vicemajstrom sveta či Európy. Lenže v minulosti mal problémy s políciou pre kontakty s podsvetím.



„Patrik je vzorný otec rodiny. Venuje sa kickboxu, boxu a športu. To je pre mňa zásadné a dôležité. Čo mám pátrať po minulosti? Nechcem sa rozprávať o 90. rokoch, keď žijem teraz,“ vyhlásil Ondrík.

Tolerancia

A keďže Slovensko je malé, na ďalšej fotke sme, čo čert nechcel, našli aj potetovaného Bigasa a trénera Matejku, ako vraj spomínajú na staré časy. Isteže, mohlo ísť o šport, ktorý ich spája. Fotka je z augusta tohto roka.



Ondrík sa postavil za svojho trénera. „Chodím do posilňovne, kde sú rôzne názory, my však máme jasné pravidlá. Nerozdeľujem ľudí podľa politiky, ale môj názor mi nikto nebude brať. Ide o to, že nechcem strieľať okolo seba všetkých ľudí,“ vyhlásil Ondrík.



Za cestu k mieru považuje, že sa ľudia dokážu rozprávať navzdory odlišným politickým pos­tojom.



„Neodsudzujem ľudí, aj keď viem, že ich názor je iný. Veď to máme aj v rodine. Odmietam sa rozhádať s celou rodinou. Keď sa rozhádame s rodinami, tak sa rozhádame ako štát a ako spoločnosť. Rozumiete, o čom hovorím? Odmietam prilievať olej do ohňa na Slovensku, ktoré je celé ,rozdusené‘ pre politické názory a kde by sa ľudia najradšej vraždili ako počas vojny.“