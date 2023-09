Dvaja z najsilnejších ľudí v štáte, dve autority, ktorým máme veriť, predvádzajú situáciu, z ktorej je jasné, že jeden nevyhnutne klame. Znie to ako zlý vtip, ale môžeme si vybrať. Komu uveríme?

Hlava štátu Zuzana Čaputová a generálny prokurátor Maroš Žilinka prezentujú jednu udalosť dvoma úplne odlišnými spôsobmi. Dôvodom sporu je dnes už bývalý policajný prezident Peter Kovařík, ktorého obvinenie podľa Žilinku prezidentku veľmi zaujímalo, hoci podľa zákona nemalo prečo.

Na nože

Žilinka prehovoril, prečo nemá s prezidentkou, veľmi diplomaticky povedané, „ideálne vzťahy“. Reagoval hlavne na augustové podanie sťažnosti hlavy štátu na Ústavný súd. Odmietol jej totiž dať všetky rozhodnutia vydané podľa paragrafu 363 trestného poriadku. Podľa neho ide o živé veci a prezidentka nemá prečo byť o nich informovaná. A vtedy to prišlo…



Celé podanie na Ústavný súd označuje Žilinka za divadlo. „Aby nedošlo k nedorozumeniu, ten kontext toho všetkého… treba si zapamätať dátum 30. august 2021,“ rozhovoril sa na tlačovke Žilinka. V ten deň bol pozvaný aj s prvým námestníkom generálneho prokurátora k prezidentke Čaputovej.



„Tomuto nášmu pozvaniu predchádzalo, iste si pamätáte 26. august 2021, vznesenie obvinenia proti bývalému prezidentovi Policajného zboru Petrovi K. Bolo tam vznesené obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.“ A práve Kovařík bol vraj dôvod, prečo sa s generálnym prokurátorom prezidentka chcela stretnúť.



„Z pomôcok, ktoré mala pri­pravené, mi začala vysvetľovať skutkovú podstatu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ spomína Žilinka. Vzhľadom na vtedy 28-ročnú prokurátorskú prax vysvetlenie skutkovej podstaty nepotreboval, čo prezidentke povedal.

S písankou

„Potom po chvíli debaty, opäť z písanky, sa chcela vrátiť k danej téme a opäť rozoberať problematiku zneužívania právomoci verejného činiteľa a tejto skutkovej podstaty v kontexte stíhaného skutku. Povedal som, že sa s ňou nemôžem baviť o skutkových okolnostiach, pretože je to živá vec, v ktorej bude rozhodovať generálna prokuratúra. Tak vytiahla argument, ktorý ma mal zložiť. Že ona tam mala minulý týždeň aj pána špeciálneho prokurátora a s ním sa na túto tému bavila… Tak som povedal: ,Nehnevajte sa, táto téma je pre mňa uzavretá. Je to živá trestná vec, ja do nej nebudem zasahovať ani podriadeným prokurátorom.‘ A navyše, žiaľbohu, neviem o tej návšteve špeciálneho prokurátora u pani prezidentky. Uskutočnila sa bez môjho vedomia.“

Kovaříkov mafián: Matej Zeman ušiel po tom ako Kovařík pozastavil policajný zásah do Chorvátska, kde požiadal o azyl. Zdroj: EMIL VAŠKO, TASR

Čudný záujem prezidentky

Ako je známe, policajný prezident Kovařík rezignoval na svoju funkciu 15. septembra 2021. Stalo sa tak práve po spomínanom obvinení, o ktoré sa zaujímala aj hlava štátu. Kovařík totiž počas svojej dovolenky zastavil policajný zásah inšpekcie proti kriminálnym osobám, čím umožnil útek dvom obvineným. Jeden z nich Matej Zeman vďaka tomu priamo pred očami policajtov prefrčal na svojom aute, ušiel do Chorvátska, kde požiadal o azyl. Druhého Petra Petrova sa podarilo chytiť neskôr.



Muž, ktorého inšpekcia stihla zatknúť pred Kovaříkovým pokynom na zastavenie akcie, sa pri­znal a bol odsúdený.

Prezidentkina verzia

Opýtali sme sa prezidentky, s akým cieľom otvárala na stretnutí s generálnym prokurátorom tému obvineného policajného exprezidenta Petra Kovaříka a prečo to riešila aj so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.



„Dôvodom stretnutí prezidentky so špeciálnym a následne aj s generálnym prokurátorom v auguste 2021 boli napäté vzťahy medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom, ktoré v tom čase začali prerastať do otvoreného konfliktu už nielen medzi nimi, ale aj medzi inštitúciami,“ uviedol v stanovisku pre PLUS 7 DNÍ prezidentkin hovorca Jozef Matej.



A teraz to príde – prezidentka popiera slová generálneho prokurátora. „Prezidentka opakovane dôrazne odmieta, že by sa zaujímala o živé kauzy. Ak dnes generálny prokurátor naznačuje iné, nemohol by čakať dva roky a musel by konať, inak by sa sám spreneveril funkcii generálneho prokurátora,“ uviedol hovorca.



Kovařík teda Čaputovú podľa jej vyjadrenia nezaujímal.

Lipšic za Čaputovou

Špeciálny prokurátor neodpovedal na otázku, prečo sa stretol v roku 2021 s prezidentkou bez vedomia generálneho prokurátora ani čo bolo účelom stretnutia. Po­tvrdil však verziu Zuzany Čaputovej, že obvinenie Petra Kovaříka nerozoberali. „Témou nášho stretnutia s prezidentkou republiky pred viac ako dvomi rokmi nebola trestná vec bývalého prezidenta Policajného zboru ani žiadna iná živá trestná vec.“

Kandera za Žilinkom

Na stretnutí Žilinku s Čaputovou bol aj prvý námestník generálnej prokuratúry. Ten zasa potvrdzuje Žilinkove slová. „Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera, ktorý sa na predmetnom stretnutí zúčastnil, plne potvrdzuje skutočnosti uvedené generálnym prokurátorom SR,“ sprostredkovala jeho reakciu pre PLUS 7 DNÍ hovorkyňa Generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.

Čo určite nesedí

Zuzana Čaputová hovorí, že sa nikdy na živé veci nepýtala, teda ani na Petra Kovaříka. Na Ústavný súd sa však obrátila práve pre rozhodnutia v živých veciach. „Absolútne teda neobstojí tvrdenie, že sa prezidentka nezaujíma o živé kauzy,“ zhodnotil rozdielne verzie tej istej udalosti Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského.



Hlavy štátu sme sa ešte opýtali, či podá na Maroša Žilinku, ak klame, trestné oznámenie alebo žalobu. Nepodá.



„Prezidentka trestné oznámenie ani žalobu na generálneho prokurátora v spomínanej veci nepodá. K takým krokom pristupuje výnimočne a doteraz tak urobila iba vtedy, keď išlo o ochranu bezpečia jej rodiny,“ uviedol hovorca.