Kandidát maďarskej strany si robil kampaň na stavenisku hradu Krásna Hôrka aj za asistencie vedúcej pracovníčky SNM.

Toto vraj nemôže Slovenské národné múzeum myslieť vážne! Jedenásť rokov nevie opraviť klenot medzi slovenskými hradmi, na ktorý sa verejnosť môže pozerať ledva spod kopca, ale politikovi krátko pred voľbami zorganizuje prehliadku ešte i s odborným výkladom. Informácie doplnené kvantom fotiek a videom tento následne zavesí na sociálnu sieť, kde v maďarčine vykladá ktoviečo a zbiera hlasy medzi voličmi. Ako je to možné? Môžu byť naše pamiatky zastrešené národným múzeom takto zneužité v predvolebnej kampani? Viete si predstaviť, že by sem zavítal fašista Kotleba? To by zase bolo zábavy a zrejme by nechýbali ani policajné manévre, srdia sa ľudia z obce spod hradu Krásna Hôrka, ktorý v marci 2012 poškodil rozsiahly požiar.



Odvtedy s obavami sledujú, ako sa okolo pamiatky zaradenej na zoznam národného kultúrneho dedičstva dejú zvláštne udalosti. Spôsobili, že hrad nie je ani dlhé roky po nešťastí opravený a sprístupnený pre návštevníkov. Kompetentní síce aktuálne sľubujú, že teraz je už úplne vážne všetko na najlepšej ceste k náprave, miestni im však neveria. A odkazujú, aby hrad nezneužívali. Domnievajú sa totiž, že vpustenie predstaviteľa politického subjektu, ktorého zástupca nedávno nechutne vtipkoval o zániku Slovenska, do areálu pamiatky, mimochodom považovaného za stavenisko, nebolo v súlade s kostolným poriadkom.

Kandidát Aliancie

Rozsiahly materiál z návštevy hradu Krásna Hôrka zverejnil v polovici augusta na sociálnej sieti politik a kandidát číslo šesť do nadchádzajúcich parlamentných volieb za maďarskú stranu Aliancia Örs Oroszi. Zrejme iba málokto pochyboval, že táto aktivita je súčasťou jeho kampane. Z priložených fotografií bolo navyše zrejmé, že počas celej akcie ho po stavenisku sprevádzala Tímea Mátéová, riaditeľka Múzea Betliar, ktoré je jednou zo špecializovaných inštitúcií SNM. Práve pod Múzeum Betliar spadá aj hrad Krásna Hôrka.



Jej konanie môže navodzovať dojem, že zamestnanci národného múzea majú povolenie zapájať sa do predvolebnej kampane. Navyše, že politickým kandidátom môžu oficiálne umožniť, aby na tieto účely využili národné kultúrne pamiatky. Vedenie SNM však takúto interpretáciu rozhodne odmieta. „SNM je vrcholná štátna, nezávislá, apolitická kultúrna inštitúcia. Nekomunikuje ani svojou komunikáciou nepodporuje žiadnu politickú stranu či politické aktivity jej členov. Rovnako sa nezapája do predvolebnej kampane politických strán a ich kandidátov,“ tvrdí námestník Slovenského národného múzea pre úsek komunikácie Jozef Bednár.

Vedenie neinformovala

Na otázky, ako vedenie SNM vníma aktivitu Tímey Mátéovej a či malo o jej sprevádzaní politického kandidáta po areáli hradu Krásna Hôrka vedomosť, Jozef Bednár nereagoval. Samotná riaditeľka Múzea Betliar však pre PLUS 7 DNÍ priznala, že svojich nadriadených o tom neinformovala.



Dôvodí to tým, že zo strany Örsa Orosza určite nešlo o predvolebnú kampaň. ,,Do predvolebnej kampane pána Örsa Orosza som sa nezapojila. Predmetné video a fotografie vznikli na základe dlhodobej odbornej spolupráce medzi SNM – Múzeom Betliar a Örsom Oroszom ako predsedom Občianskeho združenia Sine Metu na poli záchrany a sprístupňovania nášho kultúrneho dedičstva a snahy informovať o aktuálne prebiehajúcich prácach obnovy hradu Krásna Hôrka publikum hovoriace po maďarsky,“ tvrdí Tímea Mátéová.

Spoločná participácia

Podľa nej sa uvedené združenie v minulosti viackrát aktívne zapojilo do obnovy hradu Krásna Hôrka po požiari, napríklad aj usporiadaním verejnej zbierky na výrobu kópie jedného zo zničených zvonov z hradnej kaplnky. S jeho členmi vraj tiež spoločne participujú na medzinárodnom projekte digitalizácie archívnych dokumentov a historických fotografií po rodine Andrássyovcov. Posledným spoločným projektom bola odborná spolupráca na tvorbe expozície obnovenej kúrie Andrássyovcov v Gombaseku, ktorá bola slávnostne otvorená a sprístupnená v júli 2023. ,,Örsa Orosza považujem za odborníka, ktorého záujmom je záchrana, obnova a prezentácia kultúrnych pamiatok. Počas našich pracovných rokovaní sme sa nikdy nerozprávali o jeho politických názoroch, ambíciách, smerovaní alebo príslušnosti,“ hovorí Tímea Mátéová.



Zdôrazňuje, že ako zamestnankyňa Slovenského národného múzea sa riadi internými predpismi, ktoré neumožňujú na pracovisku vykonávať činnosti smerujúce k agitácii a propagácii politických subjektov. S verejnosťou sa tiež podelila o informáciu, že Örs Orosz zverejnil materiál z návštevy hradu Krásna Hôrka na svojej facebookovej stránke postupne v dňoch 13. a 15. augusta, lenže oficiálnu predvolebnú politickú kampaň za stranu Aliancia-Szövetség začal až 18. augusta 2023. Logika teda nepustí. Oroszovu návštevu pamiatky uzavretej pre verejnosť tak rozhodne nemožno vnímať ako súčasť boja o voliča.

Do toho, Maďari!

V súvislosti s vyjadreniami riaditeľky Múzea Betliar však celkom zaujímavo vyznieva komentár Örsa Orosza, ktorý 15. augusta 2023 priložil k fotomateriálu z návštevy hradu Krásna Hôrka. ,,Hrad Krásna Hôrka som navštívil prvýkrát po 12 rokoch,“ uviedol. Prečo tak urobil až v postavení kandidáta maďarskej strany Aliancia, nevedno. O niekoľko dní zverejnil na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej stojí pri straníckej zástave. Okomentoval ju aj slovami: ,,Teraz to dáme spolu s vami! Do toho, federácia, do toho, Maďari!“



PLUS 7 DNÍ oslovilo aj Örsa Orosza, do uzávierky na zaslané otázky nereagoval.