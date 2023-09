Futbalová legenda Marek Hamšík nemá práve šťastné obdobie. Najväčšie športovo-zábavné centrum na Slovensku - Bounce park v Banskej Bystrici, ktoré vlastní spolu so svojím švagrom - totiž zablokokoval exekútor.

1 610 000 eur je suma, ktorú vymáha od Hamšíkovej spoločnosti zvolenský exekútor Stacho Chladný. Svedčí o tom aj výpis z centrálneho registra exekúcií, ktorý má PLUS 7 DNÍ k dispozícii.



Peniaze od Hamšíkovej firmy právne vymáha bývalá spoločníčka Veronika Gondášová a jej firma VJG Group.

Exekúcia je podľa našich informácií vyústením dlhdobých sporov medzi Hamšíkovcami a Gondášovou, ktorá tvrdí, že ju z firmy vytlačili bez toho, aby jej za podiel adekvátne zaplatili.

Nič netušili?

O stanovisko sme požiadali aj futbalistovu manželku Martinu Hamšíkovú, ktorá je konateľkou centra. Telefón nezdvihla a na sms zatiaľ nereagovala.



Futbalistov otec Richard Hamšík, ktorý bol štatutárom zábavného centra až do vlaňajška, o exekúcii nič nevedel.



"Ste prvá, kto mi to hovorí," vyhlásil pre PLUS 7 DNÍ.



Po prezistení situácie o známej firme svojho slávneho syna nám poskytol túto reakciu: "Môžem uviesť len toľko, že sa jedná o pokračovanie útokov obvinenej Ing. Gondášovej voči spoločnosti Bounce park. Proti uvedeným útokom budú vykonané právne kroky. Jedná sa o komplikované právne vzťahy, ktoré nebudem podrobne rozoberať. Poprosím, aby bol ponechaný priestor na rozhodovanie súdov, ktoré jediné dajú záväzné odpovede. Verím, že nezávislé súdy uvedené útoky Ing. Gondášovej riadne objasnia a zastavia."