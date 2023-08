On sa rozhovoril a mnohí takmer onemeli.

Po tom, čo sa prevalila spoločná dovolenka novinárky Denníka N Moniky Tódovej so sudkyňou Pamelou Záleskou, si nikto nebol istý v akom vzťahu vlastne sú. Tódová hovorila o priateľstve, ktoré nešpecifikovala. Prvý ho ako rodinný vzťah pomenoval predseda Súdnej rady Ján Mazák.



Mazák dostal otázku, či bude súdna rada riešiť sudkyňu Záleskú kvôli nadštandardnému, priateľskému vzťahu s Tódovou.

Mazák na to nevidí dôvod, lebo Súdna rada SR nie je oprávnená vstupovať do súkromia a rodinných vzťahov žiadneho sudcu.

„Na tom nič nemení to, že ide o rodinný vzťah medzi známou novinárkou a významnou sudkyňou,“ poznamenal. Pripomenul, že existuje množstvo rodín, v ktorých sú sudcovia a advokáti, advokáti a prokurátori či sudcovia a prokurátori. „Neviem o tom, že by sa u nich riešili konflikty záujmov len preto, lebo manželia pôsobia v exponovaných právnických profesiách. Bez dôkazov o porušení ich profesionálnych povinností,“ dodal.



A tu sme spozorneli z dvoch dôvodov. Odkiaľ vie Ján Mazák, že ide o rodinný vzťah? A prečo nerieši potenciálny konflikt záujmov, keďže Tódová nepokrýva oblasť kultúry, ale práve justície?

Rodina

Rozoberme si to. Novinárka Denníka N Tódová vo svojom verejnom prehlásení uviedla, že sa spoznali pri rozhovore. "Keď sme sa neskôr začali priateliť, oznámila som to šéfredaktorovi a prijali sme v redakcii potrebné opatrenia," uviedla s tým, že o sudkyni už dlhšie nepíše a nepokrýva ani spravodajstvo z jej súdnej siene. Na verejnosti sa vraj spolu neskrývajú, chodia do reštaurácií aj divadla. Záleská je pre Tódovú "eticky a morálne veľký vzor." Odkiaľ má teda Ján Mazák, že sú rodina?



Ján Mazák na našu požiadavku, nech zdôvodní svoje tvrdenie, odpovedal: “Vysvetlenie M. Tódovej je jasné. Vzťah medzi ňou a sudkyňou Pamelou Záleskou je viac ako priateľský. Skrátka, ide o rodinný vzťah.” A opäť doplnil, že Súdna rada nie je oprávnená vstupovať do súkromia a rodinných vzťahov žiadneho sudcu a žiadnej sudkyne.

Konflikt záujmov

Nevidí Ján Mazák potenciálny konflikt záujmov medzi sudkyňou a novinárkou? Na to už Ján Mazák neodpovedal. Podľa jeho hovorkyne Veroniky Muller “viac k téme predseda súdnej rady nemá čo dodať“.



Zdá sa, že Jána Mazáka netrápi dosah priateľstva na kauzy, ktoré sudkyňa riešila a rieši. Je mu jedno, že Záleská po prevalení jej dovolenky s novinárkou zaujala postoj mŕtveho chrobáka. On tomu predsa porozumel. Ako keby si neuvedomoval, že je problém, ak novinárka označuje niekoho za vinného, robí rozhovory so svedkami, ktorí ho usvedčujú, nedá možnosť vyjadriť sa druhej strane a jej priateľka o danom človeku rozhoduje ako nezávislá sudkyňa. Prezumpcia neviny už takmer neexistuje.



Ján Mazák v tom má jasno: “Skôr by bola namieste zdržanlivosť pri hodnotení tohto navidomoči rodinného vzťahu medzi novinárkou a sudkyňou. Bolo by totiž nanajvýš nevhodné a nešťastné, ak by sa súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity dostala do pozície porušovateľky základných a ľudských práv garantovaných ústavou a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.”



Ale či sudkyňa neporušila základné právo ľudí, o ktorých rozhodovala, na nezávislého a nestranného sudcu, už Mazák nerieši.