Rozsudok krajského súdu je právoplatný.

Padol definitívny verdikt v prípade vlaňajšej tragickej nehody v Bratislave. Bývalý športový funkcionár Dušan Dědeček pod vplyvom alkoholu na začiatku októbra 2022 vo večerných hodinách nezvládol jazdu pri zastávke Zochova, na ktorej stálo okolo štyridsať ľudí, prevažne študentov. Výsledkom bolo päť mŕtvych ľudí a dvadsať zranených. Dědeček, ktorý sedel v aute smrti so svojím synom, popíjal celý deň a napokon sadol do vozidla napriek tomu, že ho blízki odhovárali. Dědeček podľa obžaloby šoféroval v štádiu ťažkého stupňa opitosti a autom dosiahol rýchlosť 143 kilometrov za hodinu. K stretu s prvou osobou došlo pri rýchlosti 107 kilometrov za hodinu.

On tam mal stáť, najradšej by sa vypol

Prvý rozsudok v ostro sledovanom prípade padol v júni. Mestský súd Bratislava I Dědečkovi vymeral 15 rokov za mrežami nepodmienečne. To je v symbolickom prepočte tri roky trestu za jeden život. Príbuzní obetí boli veľmi nespokojní, hovorili o smiešnom treste. Pätnásť rokov sa zdalo málo aj generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ktorý dal pokyn, aby prokurátor podal odvolanie v neprospech obžalovaného. Bratislavský krajský súd v pondelok definitívne potvrdil trest 15 rokov, teda pôvodne navrhovanú výšku trestu. Vymeral mu aj sedemročný zákaz šoférovania a uložil povinnosť zaplatiť škody poškodeným. Rozsudok je právoplatný, neexistuje proti nemu riadny opravný prostriedok. Pozostalí a veľká časť verejnosti, ktorí volali po vyššom treste, tak zostali sklamaní.

Obžalovaný si počas záverečnej reči sypal popol na hlavu. Povedal, že na mieste mal stáť on, nie zosnulí. „Som persona non grata. Som padlý. Som veľmi nešťastný, že to nebolo opačne. Ja som tam mal stáť a ich mal osud ušetriť," povedal na úvod Dědeček. Poprel, že by nasával už od rána. „Používajú to ako argument, že som ožran, chcú ma démonizovať, aby mi mohli dať prísnejší trest," dodal s tým, že si nezaslúži žiť. „Keby sa dalo požiadať o eutanáziu, urobím to. Odpustite, rodičia. Viem, že sa nedá vžiť do vašich pocitov," pokračoval.

Pozostalí trvali na svojom

Sám podľa svojich slov nechápe, ako mohlo k tragédii dôjsť. Uviedol, že konal skratovo a pod vplyvom alkoholu, „proti ktorému by mala bojovať celá spoločnosť". Tvrdí, že za mrežami chce byť súčasťou osvety a boja proti ´metle ľudstva´. „Chcel by som spoločnosti pomôcť a vrátiť aspoň niečo z toho, čím som sa previnil. Chcem byť súčasťou kampaní, ktoré zmenia správanie spoločnosti a budú upozorňovať na riziká alkoholu. Sklamal som rodinu a priateľov. Zmaril som krásne život. Ja sám sa odsudzujem, ak by sa dalo, vypol by som sa hneď teraz."

Keď Dědeček počas prestávky na súde prechádzal okolo blízkych obetí, požiadal ich šepotom o odpustenie. Dočkal sa iba vulgárnej odpovede. Po pauze využil možnosť vystúpiť so záverečnou rečou aj otec jednej z tragicky zosnulých. Komentoval aj jedno zo zdôvodnení súdu, podľa ktorého u obžalovaného nenašli priťažujúce okolnosti. „Ja ich tam vidím. Pil od rána. Ignoroval rodinu aj syna, ktorí ho prehovárali od toho, aby si sadol za volant, odmietol si zavolať taxík. Napádal záchranárov na mieste nehody. Spoluväzňovi povedal, že nevypil pár pohárikov, ale celú fľašu," uviedol otec nebohej študentky. Podľa neho v Dědečkovom okolí a práci nebolo tajomstvom, že holdoval alkoholu. Dodal, že 15-ročný trest nebude odstrašujúci pre „nezodpovedných ožranov, čo dennodenne jazdia pod vplyvom alkoholu". Požadoval preto výnimočný trest. V podobnom duchu prehovorili aj ďalší pozostalí.

Súd však napokon potvrdil pôvodný rozsudok 15 rokov. V istej veci dokonca verdikt zmiernil - z pôvodného 10-ročného zákazu viesť motorové vozidlá sa stal sedemročný. Aj ochranný dohľad znížil krajský súd z troch na dva roky. Dědeček si odpyká trest vo väzení s najnižším stupňom stráženia.