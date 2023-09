Vila daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, ktorú prepísal na manželku, dýcha nevídaným prepychom.

Väčšina Bašternákovho majetku najprv prepadla alebo ho súd zakázal prevádzať, prenajímať či dávať do užívania. Ešte pred súdnym procesom v roku 2018 podnikateľ daroval manželke dva luxusné byty v Bonaparte i luxusný dom pod Slavínom, kde zjavne žije rodina aj dnes.

Mramor a okázalé značky

Megalomanská vila na Havlíčkovej ulici je obohnaná múrom obloženým kameňom a zakončeným živým plotom. Bašternák ju začal stavať pred pätnástimi rokmi a nariadenie, že v okolí Slavína môže byť zastavaných len dvadsať percent pozemku a zvyšok musí patriť zeleni, podnikateľ ignoroval. Nakoniec staviteľovi povolili, aby dodal upravený projekt. Nemusel upravovať stavbu, iba papiere. A tak sa „Malý Lacko“, ako podnikateľa prezývali kamaráti, mohol s manželkou Tatianou a malou dcérou spokojne sťahovať do svojho raja.

Do domu sa nikto nepovolaný nedostane ani dnes. Vchod vedie len cez garážovú bránu a jedny skromné dvere, všetko sleduje kamerový systém. Dnes je už jasné, že interiér vily dýcha nevídaným prepychom. Majitelia si ju pred rokmi zariadili najdrahším nábytkom okázalých značiek. Iba sedačka vraj vtedy vyšla na stopäťdesiattisíc eur. Zamilovali si zariadenie z talianskeho domu Fendi. Nechýba prvotriedny mramor a ónyx, ktorý dávali do všetkých svojich nehnuteľností, použili ho aj v Bonaparte.



V päťpodlažnej budove vybavenej špičkovou vzduchotechnikou sa majiteľ môže pohybovať skleným výťahom, nachádza sa tam aj spa s bazénom a so saunou. V izbách s nábytkom na mieru stavili na kašmírové tapety na objednávku, ktoré prevyšujú štandardné ceny. Druhé poschodie zariadili pred rokmi ako detské kráľovstvo. Izba ich dcéry bola prerobená na rozprávkový štýl a nechýbal ani vlastný šatník. Na treťom poschodí sa nachádza spálňa, hlavný šatník s rozmermi a obsahom jedného luxusného butiku pre náročnú klientelu. Vedľa je kúpeľňa hodná šejka s dizajnovými lus­trami, so závesmi, zrkadlovou stenou i s dámskym kozmetickým kútikom.

Blokuje ju štát

Pred pár rokmi chcel Bašternák vilu predať zahraničnej ambasáde. Pri tej príležitosti dal interiér pre klienta nafotiť a cenu celého objektu stanovil podľa našich zistení na 15 miliónov eur. Ak by vraj do nej zahrnul aj výdavky za nábytok a interiérové „vychytávky“, suma by sa podstatne zvýšila. Momentálne je však cena nehnuteľnosti irelevantná, pretože grandióznu vilu stále blokuje štát. V katastri nehnuteľností aj dnes visí poznámka o neodkladnom opatrení, ktorým sa zakazuje s ňou akokoľvek zaobchádzať.

