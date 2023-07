Výbohovi nedoručili obvinenie, ani ho nevypočuli, kritizuje doterajšie vyšetrovanie sudca Truban. Prípad ide na Najvyšší súd.

Špecializovaný trestný súd odmietol obžalobu na vplyvného podnikateľa z éry Smeru Miroslava Výboha, pretože v doterajšom trestnom stíhaní našiel „závažné procesné chyby“. Rozhodnutie potvrdzuje pochybnosti, na ktoré Výbohovi obhajcovia upozorňujú od augusta 2021.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) vtedy podnikateľa, ktorý je priateľom predsedu Smeru Roberta Fica, obvinila pre údajné prijatie úplatku 150-tisíc eur v súvislosti s legislatívnym procesom k virtuálnej registračnej pokladnici. V dôkazoch proti nemu sú však viaceré nezrovnalosti . K nim sa súd teraz nevyjadril. Riešili by sa, ak by v kauze začalo hlavné pojednávanie.

Chyby, ktoré si súd všimol teraz, nie sú drobnosti. Výboh je trestne stíhaný už takmer dva roky, ale doteraz mu nebolo riadne doručené obvinenie, vyčíta súd polícii a špeciálnej prokuratúre. Za ten čas nebol k obvineniu vypočutý a orgány činné v trestnom konaní sa o jeho výsluch ani nepokúsili, vyplýva z rozhodnutia. Neskôr podľa súdu pochybili, pretože podnikateľa stíhali v neprítomnosti akoby bol na úteku.

S orgánmi činnými v trestnom konaní pritom viackrát priamo komunikoval. Dokonca im oznámil adresu trvalého pobytu v Monaku, aby mu tam poslali obvinenie. Neurobili to. Inú písomnosť mu tam však poslali a bola prevzatá.

Podnikateľ odišiel zo Slovenska pred vyše dekádou, podnikateľské aktivity má v rôznych krajinách a momentálne sa zdržiava v Spojených arabských emirátoch.

Na začiatok?

Ak odmietnutie obžaloby potvrdí Najvyšší súd, celé trestné stíhanie sa dostane na začiatok. Výsluchy svedkov z doby, keď bol obvinený stíhaný v neprítomnosti bez toho, aby na to boli riadne dôvody, sú totiž nepoužiteľné a treba ich zopakovať.

Špecializovaný trestný súd pri odmietnutí obžaloby skritizoval, že vyšetrovateľka prípadu Monika Barčáková z NAKA obhajcom nedovolila klásť kritické otázky kľúčovému spolupracujúcemu svedkovi – bývalému prezidentovi finančnej správy Františkovi Imreczemu.

Rozhodnutie o odmietnutí obžaloby nie je právoplatné. Prokurátor s ním nesúhlasí a podal proti nemu sťažnosť. Rozhodne o nej Najvyšší súd.

Obžalobu odmietol sudca Michal Truban.

Úrad špeciálnej prokuratúry k prípadu poskytol stanovisko, v ktorom sa zameral práve na Trubana – pripomenul, že keď rovnako postupoval v minulosti v korupčnej afére niekdajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, tak Najvyšší súd odmietnutie zrušil.

Ak Najvyšší súd zruší aj rozhodnutie o obžalobe Výboha, v prípade bude naďalej rozhodovať Truban. Konanie môže prerušiť a obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie, čo v minulosti navrhovala obhajoba. Alebo nariadi hlavné pojednávanie a začnú tam postupne vypovedať svedkovia.

Už z rozhodnutia o odmietnutí obžaloby vyplýva, že v takom prípade sudca Truban obhajcom pripustí aj niektoré kritické otázky na spolupracujúcich svedkov, ktoré vyšetrovateľka odmietala.

Nedoručené obvinenie

Polícia v auguste 2021 obvinenie doručovala na Výbohovu niekdajšiu adresu vo Zvolene, hoci v roku 2011 odovzdal slovenský občiansky preukaz a odhlásil sa tu z trvalého pobytu. Orgány činné v trestnom konaní sa vybrali s obvinením do Zvolena, hoci toto všetko vedeli a navyše ich Výboh informoval, že trvalý pobyt má v Monaku. Na tamojšiu adresu mu bežne chodí aj úradná pošta a nevracia sa ako nedoručená.

NAKA a špeciálna prokuratúra mu tam napriek tomu obvinenie neposlali a nástojili, aby podnikateľ uviedol, kde sa v danú chvíľu nachádza, čo v tom čase nebolo možné, keďže pre podnikateľské aktivity cestoval medzi rôznymi štátmi.

„To, že obvinený sa 4. augusta 2021 odmietol vyjadriť, kde sa momentálne zdržiava a to, že ani v ďalšom konaní nešpecifikoval presnú adresu bydliska v Spojených arabských emirátoch, nie sú takými skutočnosťami, ktoré by predstavovali zákonné dôvody, aby orgány činné v trestnom konaní neoznámili obvinenému obvinenie jeho riadnym doručením na adresu, ktorú uviedol.“

Aby bolo trestné stíhanie zákonné, nestačí, aby sa obvinenie oznámilo obhajcovi, pripomína sudca. „Oznámenie priamo obvinenému nie je spôsobilý zhojiť žiadny iný postup. Ani oznámenie obvinenia obhajcom a ani podanie sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia zo strany obhajcov,“ uvádza Truban.

Prečo rozhodli, že je na úteku?

Pretože orgány činné v trestnom konaní Výbohovi obvinenie neposlali, podľa sudcu Trubana nemali rozhodnúť o jeho stíhaní v neprítomnosti. To, či sa trestnému stíhaniu naozaj vyhýba, by totiž zistili, ak by mu obvinenie poslali a on by si ho neprevzal.

„Prijať záver, že obvinený sa vyhýba trestnému stíhaniu pobytom v cudzine, bolo možné až potom, čo by mu bolo obvinenie oznámené doručením na ním uvedenú adresu a túto zásielku by si obvinený neprevzal. K takémuto postupu však zo strany orgánov činných v trestnom konaní nedošlo, čo malo za následok prijatie nesprávnych právnych záverov k celému následnému vedeniu trestného konania v prípravnom konaní po vznesení obvinenia až do momentu skončenia vyšetrovania. V postupe došlo k takému procesnému pochybeniu, ktoré v konaní pred súdom nie je možné nijakým spôsobom ‚zhojiť‘,“ vysvetľuje Truban.

Trestné stíhanie Výboha v neprítomnosti je kontroverzné od začiatku, pretože jeho prístup k vyšetrovaniu nenasvedčuje, že by bol na úteku a vyhýbal sa stíhaniu. Potvrdzuje to aj odborná literatúra či doterajšia rozhodovacia prax súdov.

„Samotný pobyt obvineného v cudzine ešte sám o sebe nenapĺňa podmienku na začatie trestného konania proti ušlému. K takémuto konaniu by nemalo dôjsť ani v prípade, ak je orgánom činným v trestnom konaní známa adresa bydliska obvineného v cudzine, kde sa dlhodobo zdržiava,“ píše v komentári k Trestnému poriadku prokurátorka Okresnej prokuratúry Nové Zámky Denisa Hamranová.

Tieto názory potvrdzuje aj rozhodnutie sudcu Trubana. „Nie je možné dôvodiť, že sa vyhýba trestnému stíhaniu pobytom v cudzine,“ uzavrel Truban.

Náhla zmena názoru vyšetrovateľky

Bezprostredne po obvinení dával Výboh najavo, že chce vypovedať, ale pre podnikateľské aktivity je odcestovaný a prevažne sa zdržiava v Emirátoch. Žiadal preto, aby ho vypočuli cez telemost. V tom čase sa k tomu v médiách vyjadroval aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a odkazoval, že obvinení si nebudú vyberať kedy a ako budú vypočutí.

Rovnaký názor v rozhodnutí prezentuje aj sudca Truban. „Ako bolo správne uvedené v priebehu konania, nie obvinený so svojimi obhajcami, ale vyšetrovateľ rozhoduje, kde a akým spôsobom nariadi úkon trestného konania a kde, kedy a akým spôsobom sa tento úkon vykoná.“ Ibaže podľa sudcu sa tým NAKA a špeciálna prokuratúra neriadili.

Vyšetrovateľka Barčáková podľa Trubana najprv pristala na výsluch cez telemost a požiadala, aby obhajcovia navrhli termín. Tí však nevedeli reagovať obratom, pretože si museli zladiť kalendár medzi sebou a aj s Výbohom. Advokáti sa však podľa Trubana neozvali a netlačila na to ani vyšetrovateľka. Keď sa blížilo záverečné preštudovanie spisu a obhajcovia pripomenuli neuzatvorenú tému výsluchu cez telemost, vyšetrovateľka už reagovala, že ide o obštrukciu a nepristala na to. Výboh tak nebol počas vyšetrovania vypočutý.

Truban síce uznáva, že bolo v poriadku, keď vyšetrovateľka požiadala obhajcov o termíny, aby si zladili kalendáre a mohli sa výsluchu zúčastniť, ale keď sa jej neozývali, tak dôležitý úkon ako je výsluch obvineného nemala nechať vyšumieť.

„Ak sa obhajcovia nevyjadrili ani na výzvu, mala sama iniciatívne termín výsluchu nariadiť bez ohľadu na to, či sa obhajcovia vyjadrili alebo nie. (...) Len samotná skutočnosť, že obhajcovia obvineného nereagovali v primeranej lehote na výzvu vyšetrovateľky, aby oznámili miesto a čas výsluchu nie je takou skutočnosťou, ktorá by odôvodňovala nevykonanie výsluchu obvineného,“ uvádza Truban.